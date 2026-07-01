ГРИНДЕНКО ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА
ГРИНДЕНКО ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА - российская скрипачка, народная артистка Российской Федерации (2002).
Окончила Московскую консерваторию по классу Ю.И. Янкелевича (1971). 1-я премия Международного конкурса имени Г. Венявского (Познань, 1972). С 1974 года солистка Москонцерта, с 1980 года - Московской филармонии. Играла в рок-группе «Бумеранг» Э.Н. Артемьева (1975-1978), группе «Форпост» В.И. Мартынова (1977-1979). Создатель и руководитель ансамбля аутентичного исполнительства «Академия старинной музыки» (1982), ансамбля современной музыки «Opus posth» (1999, совместно с Мартыновым). Гастролирует за рубежом как солистка с различными оркестрами, в ансамблях, много играла вместе с Г. Кремером, Ю.А. Башметом, М.Л. Ростроповичем, А.Б. Любимовым. Первый исполнитель многих произведений современных композиторов, в том числе посвящённых ей и Кремеру «Concerto grosso» № 1 А.Г. Шнитке, «Tabula rasa» А. Пярта. Участвовала вместе со своими ансамблями в постановках опер «Король-пастух» Б. Галуппи (1998, Италия), «Упражнения и танцы Гвидо» Мартынова (1997, Германия), мистерии «Игра человеков и ангелов» Мартынова (2000, Таллин), сотрудничает с режиссёрами А.А. Васильевым, Ю.П. Любимовым.