ГРИНДЕНКО ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА

ГРИНДЕНКО ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА - российская скри­пач­ка , народная артистка Российской Федерации (2002).

Окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су Ю.И. Ян­ке­ле­ви­ча (1971). 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Г. Ве­няв­ско­го (По­знань, 1972). С 1974 года со­ли­ст­ка Мос­кон­цер­та, с 1980 года - Московской фи­лар­мо­нии. Иг­ра­ла в рок-груп­пе «Бу­ме­ранг» Э.Н. Ар­темь­е­ва (1975-1978), груп­пе «Фор­пост» В.И. Мар­ты­но­ва (1977-1979). Со­з­да­тель и ру­ко­во­ди­тель ан­самб­ля ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва «Ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки» (1982), ан­самб­ля современной му­зы­ки «Opus posth» (1999, совместно с Мар­ты­но­вым). Га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом как со­ли­ст­ка с различными ор­ке­ст­ра­ми, в ан­самб­лях, мно­го иг­ра­ла вме­сте с Г. Кре­ме­ром, Ю.А. Баш­ме­том, М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, А.Б. Лю­би­мо­вым. Пер­вый ис­пол­ни­тель многих про­из­ве­де­ний современных ком­по­зи­то­ров, в том числе по­свя­щён­ных ей и Кре­ме­ру «Concerto gros­so» № 1 А.Г. Шнит­ке, «Tabula rasa» А. Пяр­та. Уча­ст­во­ва­ла вме­сте со свои­ми ан­самб­ля­ми в по­ста­нов­ках опер «Ко­роль-пас­тух» Б. Га­луп­пи (1998, Ита­лия), «Уп­раж­не­ния и тан­цы Гви­до» Мар­ты­но­ва (1997, Гер­ма­ния), мис­те­рии «Иг­ра че­ло­ве­ков и ан­ге­лов» Мар­ты­но­ва (2000, Тал­лин), со­труд­ни­ча­ет с ре­жис­сё­ра­ми А.А. Ва­силь­е­вым, Ю.П. Лю­би­мо­вым.