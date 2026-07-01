ГРИНЧЕНКО БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

ГРИНЧЕНКО БОРИС ДМИТРИЕВИЧ - украинский пи­са­тель.

С 1881 года ра­бо­тал сель­ским учи­те­лем, за­тем слу­жил в Чер­ни­гов­ском зем­ст­ве. С 1902 года жил в Кие­ве, за­ни­мал­ся жур­на­ли­ст­ской, из­да­тель­ской и про­све­ти­тель­ной дея­тель­но­стью. В 1909 году вы­ехал на ле­че­ние в Ита­лию. В твор­че­ст­ве Гринченко де­мо­кра­тическая на­прав­лен­ность со­че­та­ет­ся с пат­ри­ар­халь­но-на­род­ническими ил­лю­зия­ми: по­этические сборники «Песни Ва­си­ля Чай­чен­ка» (1884), «Под сель­ской кры­шей» («Під сільсь­кою стрі­хою», 1886), «Ми­ну­ты» («Хви­ли­ни», 1903) и другие; по­вес­ти и рас­ска­зы: «Без хлеба» (1884), «Ха­та» (1886), «Сре­ди чу­жих лю­дей» (1889), «Под ти­хи­ми вер­ба­ми» (1902) и другие. Ав­тор ра­бот по эт­но­гра­фии, фольк­ло­ри­сти­ке, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию. Ре­дак­ти­ро­вал «Сло­варь ук­ра­ин­ско­го язы­ка» (т. 1-4, 1907-1909 годы).