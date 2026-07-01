ГРИНЧЕНКО БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
ГРИНЧЕНКО БОРИС ДМИТРИЕВИЧ - украинский писатель.
С 1881 года работал сельским учителем, затем служил в Черниговском земстве. С 1902 года жил в Киеве, занимался журналистской, издательской и просветительной деятельностью. В 1909 году выехал на лечение в Италию. В творчестве Гринченко демократическая направленность сочетается с патриархально-народническими иллюзиями: поэтические сборники «Песни Василя Чайченка» (1884), «Под сельской крышей» («Під сільською стріхою», 1886), «Минуты» («Хвилини», 1903) и другие; повести и рассказы: «Без хлеба» (1884), «Хата» (1886), «Среди чужих людей» (1889), «Под тихими вербами» (1902) и другие. Автор работ по этнографии, фольклористике, литературоведению. Редактировал «Словарь украинского языка» (т. 1-4, 1907-1909 годы).