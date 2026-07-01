ГРИНБЕРГ УРИ ЦВИ
ГРИНБЕРГ УРИ ЦВИ (Тур-Малка) - еврейский поэт.
Писал на иврите и идише, после 1924 года главным образом на иврите. Родился в хасидской семье, получил религиозное образование. В 1915 году был призван в австрийскую армию. В 1917 году бежал с фронта и вернулся во Львов. В 1920 году выехал в Варшаву. До 1923 года жил в Польше и Германии, в 1924 году переехал в Тель-Авив. Занимался общественной и политической деятельностью, был депутатом кнессета. Печатался с 1912 года. Первый сборник на иврите - «На полях войны» (1915). Сборник на идише «Война на земле» («Криг ойф дер эрд», 1923) - об ужасах войны и погромов. В поэме «Башня трупов» («Мигдал ха-гвийот», 1936) Гринберг предсказал катастрофу, надвигающуюся на восточно-европейское еврейство. В поэзии Гринберга влияние европейского экспрессионизма сочетается с национальными традициями (искусное использование библейской лексики, гибкий рисунок стиха, ориентированного на ритмику поэтических книг Библии); приподнятый ораторский стиль соседствует с тонким лиризмом. Главные темы Гринберга - исключительность трагической судьбы еврейского народа, возрождение еврейского государства. Основные поэтические сборники: «Дворовая собака» («Келев Баит», 1929), «Книга укора и веры» («Сефер ха-китруг ве ха-эмуна», 1937), «Реховот Наречный» («Реховот ха-нахар», 1951). Государственная премия Израиля (1957).
Сочинения:
Кол китвей. Иерусалим, 1990-2004. Т. 1-16 (на яз. иврит);
Гезамелте верк. Иерусалим, 1979. Т. 1-2 (на яз. идиш);
Антология ивритской литературы. М., 1999. С. 290-294.