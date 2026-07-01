ГРИНБЕРГ УРИ ЦВИ

ГРИНБЕРГ УРИ ЦВИ (Тур-Мал­ка) - еврейский по­эт .

Пи­сал на ив­ри­те и иди­ше, по­сле 1924 года главным образом на ив­ри­те. Ро­дил­ся в ха­сид­ской се­мье, по­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. В 1915 году был при­зван в австрийскую ар­мию. В 1917 году бе­жал с фрон­та и вер­нул­ся во Львов. В 1920 году вы­ехал в Вар­ша­ву. До 1923 года жил в Поль­ше и Гер­ма­нии, в 1924 году пе­реехал в Тель-Авив. За­ни­мал­ся об­щественной и по­ли­тической дея­тель­но­стью, был де­пу­та­том кнес­се­та. Пе­ча­тал­ся с 1912 года. Пер­вый сбор­ник на ив­ри­те - «На по­лях вой­ны» (1915). Сбор­ник на иди­ше «Вой­на на зем­ле» («Криг ойф дер эрд», 1923) - об ужа­сах вой­ны и по­гро­мов. В по­эме «Баш­ня тру­пов» («Ми­гдал ха-гвий­от», 1936) Гринберг пред­ска­зал ка­та­ст­ро­фу, над­ви­гаю­щую­ся на восточно-ев­ропейское ев­рей­ст­во. В по­эзии Гринберга влия­ние ев­ропейского экс­прес­сио­низ­ма со­че­та­ет­ся с национальными тра­ди­ция­ми (ис­кус­ное ис­поль­зо­ва­ние биб­лей­ской лек­си­ки, гиб­кий ри­су­нок сти­ха, ори­ен­ти­ро­ван­но­го на рит­ми­ку по­этических книг Биб­лии); при­под­ня­тый ора­тор­ский стиль со­сед­ст­ву­ет с тон­ким ли­риз­мом. Главные те­мы Гринберга - ис­клю­чи­тель­ность тра­гической судь­бы еврейского на­ро­да, воз­ро­ж­де­ние еврейского го­су­дар­ст­ва. Основные по­этические сборники: «Дво­ро­вая со­ба­ка» («Ке­лев Ба­ит», 1929), «Кни­га уко­ра и ве­ры» («Се­фер ха-кит­руг ве ха-эму­на», 1937), «Ре­хо­вот На­реч­ный» («Ре­хо­вот ха-на­хар», 1951). Государственная премия Из­раи­ля (1957).

Сочинения:

Кол кит­вей. Ие­ру­са­лим, 1990-2004. Т. 1-16 (на яз. ив­рит);

Ге­за­мел­те верк. Ие­ру­са­лим, 1979. Т. 1-2 (на яз. идиш);

Ан­то­ло­гия ив­рит­ской ли­те­ра­ту­ры. М., 1999. С. 290-294.