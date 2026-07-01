ГРИНБЕРГ МАРИЯ ИЗРАИЛЕВНА
ГРИНБЕРГ МАРИЯ ИЗРАИЛЕВНА - российская пианистка, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1961).
В 1933 окончила Московскую консерваторию по классу К.Н. Игумнова (до 1931 года училась по классу Ф.М. Блуменфельда), в 1935 году - аспирантуру. 2-я премия 2-го Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935). Концертировала в СССР с середины 1930-х годов (с перерывами), с конца 1950-х годов также за рубежом. Мужественному интеллектуальному стилю игры Гринберг была особенно созвучна музыка Л. ван Бетховена (впервые в СССР Гринберг записала на грампластинки все его сонаты), а также Ф. Шуберта, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. С 1959 года преподавала в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (с 1970 года профессор).