ГРИНБЕРГ МАРИЯ ИЗРАИЛЕВНА

ГРИНБЕРГ МАРИЯ ИЗРАИЛЕВНА - российская пиа­ни­ст­ка , пе­да­гог, заслуженная артистка РСФСР (1961).

В 1933 окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су К.Н. Игум­но­ва (до 1931 года учи­лась по клас­су Ф.М. Блу­мен­фель­да), в 1935 году - ас­пи­ран­ту­ру . 2-я премия 2-го Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (1935). Кон­цер­ти­ро­ва­ла в СССР с середины 1930-х годов (с пе­ре­ры­ва­ми), с конца 1950-х годов так­же за ру­бе­жом. Му­же­ст­вен­но­му ин­тел­лек­ту­аль­но­му сти­лю иг­ры Гринберг бы­ла осо­бен­но со­звуч­на му­зы­ка Л. ван Бет­хо­ве­на (впер­вые в СССР Гринберг за­пи­са­ла на грам­пла­стин­ки все его со­наты), а так­же Ф. Шу­бер­та, С.С. Про­кофь­е­ва, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча. С 1959 года пре­по­да­ва­ла в Музыкально-пе­да­го­гическом институте имени Гне­си­ных (с 1970 года профессор).