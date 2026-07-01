ГРИНБЕКЕРОВ ПАРТИЯ

ГРИНБЕКЕРОВ ПАРТИЯ, грин­бе­ке­ры - по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция американских фер­ме­ров в 1870-1880-х годах.

Об­ра­зо­ва­лась в середине 1870-х годов. Во­бра­ла в се­бя многих пред­ста­ви­те­лей дви­же­ния грейнд­же­ров. Вы­сту­па­ла про­тив изъ­я­тия из об­ра­ще­ния вы­пу­щен­ных в пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов «де­шё­вых» бу­маж­ных де­нег - «грин­бе­ков», по­ла­гая, что это обес­пе­чит по­вы­ше­ние цен на сельско-хозяйственные про­дук­ты и бу­дет спо­соб­ст­во­вать улуч­ше­нию по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния США. По­ли­тическая про­грам­ма Гринбекеров партии вклю­ча­ла так­же тре­бо­ва­ния, по­лу­чав­шие ши­ро­кий от­клик сре­ди аме­ри­кан­цев: пре­кра­ще­ния раз­да­чи об­щественных зе­мель железно-дорожным ком­па­ни­ям и государственного суб­си­ди­ро­ва­ния этих ком­па­ний, сни­же­ния железно-дорожных та­ри­фов на пе­ре­воз­ку сельско-хозяйственной про­дук­ции, сни­же­ния про­цен­та по бан­ков­ским кре­ди­там. Объ­е­ди­нив­шись с не­ко­то­ры­ми ра­бо­чи­ми груп­па­ми, Гринбекеров партия со 2-й половины 1870-х годов ста­ла име­но­вать­ся Грин­бе­кер­ско-ра­бо­чей пар­ти­ей. В 1876 году она при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в кам­па­нии по вы­бо­рам пре­зи­ден­та США и вы­дви­ну­ла сво­его кан­ди­да­та на этот пост. На вы­бо­рах в Кон­гресс США в 1878 году грин­бе­ке­ры по­лу­чи­ли свыше 1 миллиона го­ло­сов. В 1878 году они до­би­лись при­ня­тия за­ко­на о государственных за­куп­ках се­реб­ра и со­хра­не­ния «грин­бе­ков» в об­ра­ще­нии на рав­ных ос­но­ва­ни­ях с зо­ло­том. По­сле по­ра­же­ния на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1884 года Гринбекеров партия рас­па­лась. В 1890-х годах многие грин­бе­ке­ры при­ня­ли уча­стие в дви­же­нии по­пу­ли­стов.

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