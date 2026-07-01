ГРИНБЕКЕРОВ ПАРТИЯ
ГРИНБЕКЕРОВ ПАРТИЯ, гринбекеры - политическая организация американских фермеров в 1870-1880-х годах.
Образовалась в середине 1870-х годов. Вобрала в себя многих представителей движения грейнджеров. Выступала против изъятия из обращения выпущенных в период Гражданской войны в США 1861-1865 годов «дешёвых» бумажных денег - «гринбеков», полагая, что это обеспечит повышение цен на сельско-хозяйственные продукты и будет способствовать улучшению положения широких слоёв населения США. Политическая программа Гринбекеров партии включала также требования, получавшие широкий отклик среди американцев: прекращения раздачи общественных земель железно-дорожным компаниям и государственного субсидирования этих компаний, снижения железно-дорожных тарифов на перевозку сельско-хозяйственной продукции, снижения процента по банковским кредитам. Объединившись с некоторыми рабочими группами, Гринбекеров партия со 2-й половины 1870-х годов стала именоваться Гринбекерско-рабочей партией. В 1876 году она приняла активное участие в кампании по выборам президента США и выдвинула своего кандидата на этот пост. На выборах в Конгресс США в 1878 году гринбекеры получили свыше 1 миллиона голосов. В 1878 году они добились принятия закона о государственных закупках серебра и сохранения «гринбеков» в обращении на равных основаниях с золотом. После поражения на президентских выборах 1884 года Гринбекеров партия распалась. В 1890-х годах многие гринбекеры приняли участие в движении популистов.