ГРИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
ГРИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (Гриневский) - русский прозаик.
Окончил 4-классное училище в городе Вятка (1896). Скитался по России, служил моряком, работал на Урале на золотых приисках; был агентом подпольной организации эсеров, сидел в тюрьме как политзаключённый, был в армии (1902 и 1919-1920), в ссылке (1906 и 1910-1912). В 1906-1924 годы (с перерывами) жил в Санкт-Петербурге, затем в Феодосии, с 1930 года - в городе Старый Крым. Первая публикация - рассказ «В Италию» (1906), первый сборник прозы - «Шапка-невидимка» (1908). Герои ранних реалистических рассказов Грина - одинокие и униженные «маленькие люди»: пьяница-рабочий («Кирпич и музыка», 1907), босяк («Малинник Якобсона», 1910), солдат («История одного убийства», 1910). Славу Грину принесли авантюрно-приключенческие рассказы и романы (отразившие влияние неоромантические прозы - Р.Л. Стивенсона, Дж. Конрада и других, а также русского символизма), действие которых разворачивается в основном в южных портовых городах вымышленной страны («Гринландии», по определению критика К.Л. Зелинского): «повесть-феерия» «Алые паруса» (1923), романы «Блистающий мир» (1924), «Золотая цепь» (1925), «Бегущая по волнам» (1928), «Дорога никуда» (1930) и другие. Экзотика окружающей местности не спасает героев Грина от тоски и от скуки быта, они мечтают об иной жизни и ждут чуда встречи с ней. Среди других сочинений – «петербургские» рассказы («Крысолов», 1924 год; «Фанданго», 1927 год), «Автобиографическая повесть» (1932).
Сочинения:
Собр. соч.: В 5 т. М., 1991-1997.