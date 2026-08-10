ГРИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

ГРИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (Гри­нев­ский) - русский про­за­ик .

Окон­чил 4-класс­ное училище в городе Вят­ка (1896). Ски­тал­ся по Рос­сии, слу­жил мо­ря­ком, ра­бо­тал на Ура­ле на зо­ло­тых при­ис­ках; был аген­том под­поль­ной организации эсе­ров, си­дел в тюрь­ме как по­лит­за­клю­чён­ный, был в ар­мии (1902 и 1919-1920), в ссыл­ке (1906 и 1910-1912). В 1906-1924 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, за­тем в Фео­до­сии, с 1930 года - в городе Ста­рый Крым. Пер­вая пуб­ли­ка­ция - рас­сказ «В Ита­лию» (1906), пер­вый сборник про­зы - «Шап­ка-не­ви­дим­ка» (1908). Ге­рои ран­них реа­ли­стических рас­ска­зов Грина - оди­но­кие и уни­жен­ные «ма­лень­кие лю­ди»: пья­ни­ца-ра­бо­чий («Кир­пич и му­зы­ка», 1907), бо­сяк («Ма­лин­ник Якоб­со­на», 1910), сол­дат («Ис­то­рия од­но­го убий­ст­ва», 1910). Сла­ву Грину при­нес­ли аван­тюр­но-при­клю­ченческие рас­ска­зы и ро­ма­ны (от­ра­зив­шие влия­ние нео­ро­ман­тические про­зы - Р.Л. Сти­вен­со­на, Дж. Кон­ра­да и других, а так­же русского сим­во­лиз­ма), дей­ст­вие ко­то­рых раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в основном в южных пор­то­вых го­ро­дах вы­мыш­лен­ной стра­ны («Грин­лан­дии», по оп­ре­де­ле­нию кри­ти­ка К.Л. Зе­лин­ско­го): « по­весть -фее­рия» «Алые па­ру­са» (1923), ро­ма­ны «Бли­стаю­щий мир» (1924), «Зо­ло­тая цепь» (1925), «Бе­гу­щая по вол­нам» (1928), «До­ро­га ни­ку­да» (1930) и другие. Эк­зо­ти­ка ок­ру­жаю­щей ме­ст­но­сти не спа­са­ет ге­ро­ев Грина от тос­ки и от ску­ки бы­та, они меч­та­ют об иной жиз­ни и ждут чу­да встре­чи с ней. Сре­ди других со­чи­не­ний – «пе­тер­бург­ские» рас­ска­зы («Кры­со­лов», 1924 год; «Фан­дан­го», 1927 год), «Ав­то­био­гра­фи­че­ская по­весть» (1932).

Сочинения:

Собр. соч.: В 5 т. М., 1991-1997.