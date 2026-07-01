ГРИММЕЛЬСХАУЗЕН ХАНС ЯКОБ КРИСТОФ ФОН

ГРИММЕЛЬСХАУЗЕН (Grimmelshausen) ХАНС ЯКОБ КРИСТОФ ФОН - немецкий пи­са­тель .

В 1634 году по­пал в ар­мию, при­нял уча­стие в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов. Позд­нее был пис­цом, управ­ляю­щим по­ме­сть­я­ми , трак­тир­щи­ком. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Все литературные со­чи­не­ния на­пи­са­ны Гриммельсхаузеном в по­след­ние 10 лет жиз­ни. Главное про­из­ве­де­ние Гриммельсхаузен - ро­ман «Сим­пли­цис­си­мус» («Der aben­teuerliche Simplicissimus Teutsch», 1669 год, русский перевод 1925 года) - о де­ре­вен­ском «про­с­та­ке», ко­то­рый, ис­пы­тав в юно­сти различные тя­го­ты и со­блаз­ны свет­ской и ар­мей­ской жиз­ни, при­хо­дит в фи­на­ле к сми­ре­нию и от­шель­ни­че­ст­ву, по­се­лив­шись на не­оби­тае­мом ост­ро­ве. Ро­ман со­дер­жит за­по­ми­наю­щие­ся кар­ти­ны опус­то­ше­ния Гер­ма­нии и упад­ка об­щественных нра­вов в го­ды вой­ны; в нём ре­лигиозная ди­дак­ти­ка и книж­ный ал­ле­го­ризм со­че­тают­ся с реа­ли­стической са­ти­рой, гро­те­ском и уто­пическими мо­ти­ва­ми. В ка­че­ст­ве сю­жет­ной ос­но­вы ис­поль­зо­ва­на мо­дель испанского и французского плу­тов­ско­го ро­ма­на. Сре­ди других со­чи­не­ний Гриммельсхаузена - ро­ма­ны: «Про­ста­ку на­пе­ре­кор, или Об­стоя­тель­ное и не­ве­ро­ят­ное жиз­не­опи­са­ние ар­хи­об­ман­щи­цы и по­бро­дяж­ки Ку­раж» («Trutz Simplex: Oder Ausführliche und wunderseltzame Le­ben­s­beschreibung der Ertzbetrügerin und Land­störtzerin Courache»); «Уди­ви­тель­ный Шприн­гинс­фельд» («Der selt­zame Sprin­ginsfeld», оба 1670); «Чу­дес­ное пти­чье гнез­до» («Das wunderbarliche Vogel-Nest», Bd 1-2, 1672-1675 годы), сю­жет­но свя­зан­ные с «Сим­пли­цис­си­му­сом» и про­дол­жаю­щие раз­ра­ба­ты­вать ба­роч­ную те­му не­по­сто­ян­ст­ва жи­тей­ской фор­ту­ны. К твор­че­ст­ву Гриммельсхаузена об­ра­ща­лись Л. Тик, И.Р. Бехер, Б. Брехт, Г. Грасс.

Сочинения:

Gesammelte Werke in Einzelausgaben / Unter Mitarbeit von W. Bender, F. G. Sieveke. Tüb., 1967–1976. Bd 1–13;

Сим­пли­цис­си­мус. Л., 1967.