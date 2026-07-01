ГРИММЕЛЬСХАУЗЕН ХАНС ЯКОБ КРИСТОФ ФОН
ГРИММЕЛЬСХАУЗЕН (Grimmelshausen) ХАНС ЯКОБ КРИСТОФ ФОН - немецкий писатель.
В 1634 году попал в армию, принял участие в Тридцатилетней войне 1618-1648 годов. Позднее был писцом, управляющим поместьями, трактирщиком. Систематического образования не получил. Все литературные сочинения написаны Гриммельсхаузеном в последние 10 лет жизни. Главное произведение Гриммельсхаузен - роман «Симплициссимус» («Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch», 1669 год, русский перевод 1925 года) - о деревенском «простаке», который, испытав в юности различные тяготы и соблазны светской и армейской жизни, приходит в финале к смирению и отшельничеству, поселившись на необитаемом острове. Роман содержит запоминающиеся картины опустошения Германии и упадка общественных нравов в годы войны; в нём религиозная дидактика и книжный аллегоризм сочетаются с реалистической сатирой, гротеском и утопическими мотивами. В качестве сюжетной основы использована модель испанского и французского плутовского романа. Среди других сочинений Гриммельсхаузена - романы: «Простаку наперекор, или Обстоятельное и невероятное жизнеописание архиобманщицы и побродяжки Кураж» («Trutz Simplex: Oder Ausführliche und wunderseltzame Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courache»); «Удивительный Шпрингинсфельд» («Der seltzame Springinsfeld», оба 1670); «Чудесное птичье гнездо» («Das wunderbarliche Vogel-Nest», Bd 1-2, 1672-1675 годы), сюжетно связанные с «Симплициссимусом» и продолжающие разрабатывать барочную тему непостоянства житейской фортуны. К творчеству Гриммельсхаузена обращались Л. Тик, И.Р. Бехер, Б. Брехт, Г. Грасс.
Сочинения:
Gesammelte Werke in Einzelausgaben / Unter Mitarbeit von W. Bender, F. G. Sieveke. Tüb., 1967–1976. Bd 1–13;
Симплициссимус. Л., 1967.