Гримм (нем. Grimm), Фридрих Мельхиор (26.12.1723, Регенсбург ‒ 19.12.1807, Гота)

Гри`мм (нем. Grimm), Фридрих Мельхиор (26.12.1723, Регенсбург — 19.12.1807, Гота) — немецкий публицист, литературный и музыкальный критик, дипломат. Сын лютеранского пастора. Изучал право в университете Лейпцига. В качестве гувернера сына графа Шомберга приехал в Париж в 1749. Служил секретарем у графа Фризена (1750—1755), затем — у герцога Орлеанского. Ловкий, остроумный, хорошо образованный Г. блистал в парижских салонах. Близко сошелся с философами Просвещения. С Д. Дидро и Ж. Даламбером тесно сотрудничал, принимая участие в составлении «Энциклопедии». Напротив, с Ж. Ж. Руссо вскоре порвал из-за радикального несходства взглядов. В 1753—1773 Г. издавал рукописную газету «Литературная, философ­ская и критическая корреспонденция» («La Correspondance littéraire, philosophique et critique»), которая конфиденциально рассылалась узкому кругу высокопоставленных особ: Екатерине II, Станиславу-Августу Понятовскому, королеве Швеции, герцогине Саксен-Готской и др. В ней обсуждались все литературные, музыкальные и театральные новинки Парижа. В 1759—1761 Г. служил посланником во Франции вольного г. Франкфурта, с 1769 — герцогства Саксен-Готского. В 1771 сопровождал наследного принца Людвига Гессен-Дармштадтского в Англию. В 1772 получил титул барона Священной Римской империи. В 1773—1774 совершил с принцем Гессен-Дармштадтским путешествие по Европе. В сентябре 1773 — апреле 1774 находился в Санкт-Петербурге, где вошел в милость к Екатерине II. После отъезда Г. из России началась его переписка с императрицей, продолжавшаяся до самой ее смерти. В 1774—1776 Г. сопровождал сыновей графа П. А. Румянцева в путешествии по Европе. В 1776 вернулся в Петербург, где провел год. В дальнейшем выступал официальным представителем Екатерины II по приобретению произведений искусств и играл роль посредника в ее отношениях с кругом французских философов и литераторов. Французскую революцию XVIII в. Г. встретил враждебно и покинул Францию. С 1792 Г. был дипломатическим представителем России сначала в Гамбурге, потом — в Готе. Соч.: Correspondance littéraire, 1753—1773. 20 vol. Рaris, 2006; Correspondance privée de Frdéric-Melchior Grimm: 1723—1807. Genéve, 2009; Переписка с императрицей Екатериной // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 23, 33, 45; Переписка с графами Румянцевыми // Русская старина. 1889. № 3. Лит.: Wolf. W. Friedrich Melchior Grimm, ein Aufklärer aus Regensburg. Strohsessel und Kusche — ein Leben zwichen Paris und Sankt Petersburg. Berlin, 2015; Карп С. Я. Французские просветители и Россия. Исследования и новые материалы по истории русско-французских культурных связей второй половины XVIII века. М., 1998; Cazes A. Grimm et les encyclopédistes. Genève, 1970.