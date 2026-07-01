ГРИММ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ

ГРИММ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ - российский ис­то­рик искусства, му­зей­ный дея­тель, пе­да­гог.

Окон­чил Ле­нинградский институт ин­же­не­ров ком­му­наль­но­го строи­тель­ст­ва (1928). С 1935-1936 годов со­труд­ник Му­зея АХ и пре­по­да­ва­тель Института жи­во­пи­си , скульп­ту­ры, ар­хи­тек­ту­ры имени И.Е. Ре­пи­на в Ле­нин­гра­де. В го­ды Великой Отечественной вой­ны был хра­ни­те­лем Му­зея АХ, воз­глав­лял ра­бо­ты по сбо­ру ма­те­риа­лов об ан­самб­лях города Пуш­кин. С 1946 года со­труд­ник Эр­ми­та­жа, с 1949 года хра­ни­тель кол­лек­ции ар­хитектурной гра­фи­ки русских зод­чих, внёс боль­шой вклад в раз­ви­тие му­зей­но­го де­ла. Ав­тор фун­даментальных тру­дов по ар­хи­тек­ту­ре русского клас­сициз­ма. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те над «Ис­то­ри­ей рус­ско­го ис­кус­ст­ва» под редакцией И.Э. Гра­ба­ря, с 1950 года - над 2-м из­да­ни­ем БСЭ.

Сочинения:

Ар­хи­тек­ту­ра пе­ре­кры­тий рус­ско­го клас­си­циз­ма. М., 1939;

Ар­хи­тек­тор Ан­д­ре­ян За­ха­ров. Жизнь и твор­че­ст­во. М., 1940;

Пло­щадь ис­кусств и пло­щадь Ост­ров­ско­го. Л.; М., 1946;

Гра­фи­че­ское на­сле­дие Ква­рен­ги. Л., 1962;

Ар­хи­тек­тор Во­ро­ни­хин. Л.; М., 1963.