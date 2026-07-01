ГРИММ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ
ГРИММ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ - российский историк искусства, музейный деятель, педагог.
Окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства (1928). С 1935-1936 годов сотрудник Музея АХ и преподаватель Института живописи, скульптуры, архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны был хранителем Музея АХ, возглавлял работы по сбору материалов об ансамблях города Пушкин. С 1946 года сотрудник Эрмитажа, с 1949 года хранитель коллекции архитектурной графики русских зодчих, внёс большой вклад в развитие музейного дела. Автор фундаментальных трудов по архитектуре русского классицизма. Участвовал в работе над «Историей русского искусства» под редакцией И.Э. Грабаря, с 1950 года - над 2-м изданием БСЭ.
Сочинения:
Архитектура перекрытий русского классицизма. М., 1939;
Архитектор Андреян Захаров. Жизнь и творчество. М., 1940;
Площадь искусств и площадь Островского. Л.; М., 1946;
Графическое наследие Кваренги. Л., 1962;
Архитектор Воронихин. Л.; М., 1963.