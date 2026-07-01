ГРИММ ФРИДРИХ МЕЛЬХИОР

ГРИММ (Grimm) ФРИДРИХ МЕЛЬХИОР - ба­рон Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1777), фран­ко-немецкий пуб­ли­цист , ху­дожник и литературный кри­тик, немецкий и российский ди­пло­мат, статский советник (1786), по­чёт­ный иностранный член Пе­тербургской АН (1773).

Сын пас­то­ра. Учил­ся в Лейп­циг­ском университете (1742-1745) у И.К. Гот­ше­да и И.А. Эр­не­сти. В январе 1749 года прие­хал в Па­риж, где сбли­зил­ся с Д. Дид­ро, Ф. Га­лиа­ни, П.А. Голь­ба­хом, К.А. Гель­ве­ци­ем. При­об­рёл из­вест­ность как кри­тик французской опе­ры в хо­де по­ле­ми­ки ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми французских и итальянских опер­ных школ и тра­ди­ций (так называемая вой­на буф­фо­нов, 1752-1754 годы). Ав­тор ста­тей «Мо­тив» и «Ли­ри­че­ская по­эма» для «Эн­цик­ло­пе­дии, или Тол­ко­во­го сло­ва­ря на­ук, ис­кусств и ре­мё­сел», из­да­вае­мой Дид­ро и Ж. Д’Алам­бером; уча­ст­во­вал так­же в её ре­дак­ти­рова­нии и под­бо­ре ав­то­ров. В 1753-1792 годы вы­пус­кал « Ли­те­ра­тур­ную кор­рес­пон­ден­цию» - ру­ко­пис­ный жур­нал, со­дер­жав­ший но­во­сти куль­тур­ной жиз­ни Па­ри­жа и рас­про­стра­няв­ший­ся по под­пис­ке сре­ди ко­ро­но­ван­ных и ти­ту­ло­ван­ных особ Ев­ро­пы. Ав­то­ра­ми жур­на­ла вы­сту­па­ли Дид­ро, Я.Г. Мей­стер (фак­ти­че­ски за­ме­нял Гримма в ка­че­ст­ве ре­дак­то­ра в 1773-1875 годы), П. Пре­во, госпожа Л. д’Эпине и другие. Жур­нал был при­знан как со­вре­мен­ни­ка­ми, так и ис­то­ри­ка­ми ше­дев­ром ху­дож ественной и литературной кри­ти­ки эпо­хи Про­све­ще­ния. В 1755 году Гримм - сек­ре­тарь гер­цо­га Луи Фи­лип­па Ор­ле­ан­ско­го. В 1757 году, во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1863 годов, сек­ре­тарь французского мар­ша­ла д’Эстре, уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции в Вест­фа­лию. По­ве­рен­ный в де­лах им­пер­ско­го го­ро­да Франк­фур­та в Па­ри­же (1759-1761); со­вет­ник ди­пло­ма­тической мис­сии (1769-1775) и по­слан­ник (с 1775) гер­цо­га Сак­сен-Гот­ско­го Эрн­ста II при Вер­саль­ском дво­ре. Впер­вые по­се­тил Рос­сию в сви­те прин­ца Люд­ви­га Гес­сен-Дарм­штадт­ско­го, при­быв­ше­го в 1773 году на бра­ко­со­че­та­ние сво­ей се­ст­ры и великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­щий император Па­вел I). В 1774-1775 годы со­про­во­ж­дал сы­но­вей графа П.А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го, от­пра­вив­ших­ся учить­ся в Лей­ден­ский университет, за­тем в их по­езд­ке по стра­нам Западной Ев­ро­пы. В 1776-1777 годы жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­лу­чил пред­ло­же­ние императрицы Ека­те­ри­ны II ос­тать­ся в Рос­сии и при­нять уча­стие в ре­фор­ме народного об­ра­зо­ва­ния (от­кло­нил его). Уехал во Фран­цию. В 1774-1796 годы Гримм - кор­рес­пон­дент императрицы Ека­те­ри­ны II. Спо­соб­ст­во­вал при­об­ре­те­нию ею для Эр­ми­та­жа ху­дожественной кол­лек­ций и отдельных про­из­ве­де­ний искусства (в том числе ко­пий ва­ти­кан­ских Лод­жий Ра­фа­эля), книж­ных со­б­ра­ний (например, биб­лио­тек Воль­те­ра и Дид­ро). По ре­ко­мен­да­ции Гримма в Санкт-Пе­тер­бург бы­ли при­гла­ше­ны композитор Дж. Па­и­зи­ел­ло, ар­хи­тек­то­ры Дж. Ква­рен­ги и Дж. Тром­ба­ра. В феврале 1792 года по­ки­нул ре­во­люционную Фран­цию. Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник Российской им­пе­рии в Ниж­ней Сак­со­нии, Гам­бур­ге, Лю­бе­ке и Бре­ме­не (1796-1798).

Иллюстрации:

Ф. М. Гримм. Гра­вю­ра В. В. Матэ с гра­ви­ро­ван­но­го порт­ре­та 18 в. Архив БРЭ.

Сочинения:

Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal, Meis­ter, etc. Р., 1877–1882. Vol. 1–16;

Пись­ма им­пе­рат­ри­цы Ека­те­ри­ны II к Грим­му. СПб., 1878;

Пись­ма Грим­ма к им­пе­рат­ри­це Ека­те­ри­не II. 2-е изд. СПб., 1885;

Correspondance inédite de F. M. Grimm. Münch., 1972.