ГРИММ ФРИДРИХ МЕЛЬХИОР
ГРИММ (Grimm) ФРИДРИХ МЕЛЬХИОР - барон Священной Римской империи (1777), франко-немецкий публицист, художник и литературный критик, немецкий и российский дипломат, статский советник (1786), почётный иностранный член Петербургской АН (1773).
Сын пастора. Учился в Лейпцигском университете (1742-1745) у И.К. Готшеда и И.А. Эрнести. В январе 1749 года приехал в Париж, где сблизился с Д. Дидро, Ф. Галиани, П.А. Гольбахом, К.А. Гельвецием. Приобрёл известность как критик французской оперы в ходе полемики между сторонниками французских и итальянских оперных школ и традиций (так называемая война буффонов, 1752-1754 годы). Автор статей «Мотив» и «Лирическая поэма» для «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел», издаваемой Дидро и Ж. Д’Аламбером; участвовал также в её редактировании и подборе авторов. В 1753-1792 годы выпускал «Литературную корреспонденцию» - рукописный журнал, содержавший новости культурной жизни Парижа и распространявшийся по подписке среди коронованных и титулованных особ Европы. Авторами журнала выступали Дидро, Я.Г. Мейстер (фактически заменял Гримма в качестве редактора в 1773-1875 годы), П. Прево, госпожа Л. д’Эпине и другие. Журнал был признан как современниками, так и историками шедевром художественной и литературной критики эпохи Просвещения. В 1755 году Гримм - секретарь герцога Луи Филиппа Орлеанского. В 1757 году, во время Семилетней войны 1756-1863 годов, секретарь французского маршала д’Эстре, участвовал в экспедиции в Вестфалию. Поверенный в делах имперского города Франкфурта в Париже (1759-1761); советник дипломатической миссии (1769-1775) и посланник (с 1775) герцога Саксен-Готского Эрнста II при Версальском дворе. Впервые посетил Россию в свите принца Людвига Гессен-Дармштадтского, прибывшего в 1773 году на бракосочетание своей сестры и великого князя Павла Петровича (будущий император Павел I). В 1774-1775 годы сопровождал сыновей графа П.А. Румянцева-Задунайского, отправившихся учиться в Лейденский университет, затем в их поездке по странам Западной Европы. В 1776-1777 годы жил в Санкт-Петербурге, получил предложение императрицы Екатерины II остаться в России и принять участие в реформе народного образования (отклонил его). Уехал во Францию. В 1774-1796 годы Гримм - корреспондент императрицы Екатерины II. Способствовал приобретению ею для Эрмитажа художественной коллекций и отдельных произведений искусства (в том числе копий ватиканских Лоджий Рафаэля), книжных собраний (например, библиотек Вольтера и Дидро). По рекомендации Гримма в Санкт-Петербург были приглашены композитор Дж. Паизиелло, архитекторы Дж. Кваренги и Дж. Тромбара. В феврале 1792 года покинул революционную Францию. Чрезвычайный посланник Российской империи в Нижней Саксонии, Гамбурге, Любеке и Бремене (1796-1798).
Иллюстрации:
Ф. М. Гримм. Гравюра В. В. Матэ с гравированного портрета 18 в. Архив БРЭ.
Сочинения:
Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. Р., 1877–1882. Vol. 1–16;
Письма императрицы Екатерины II к Гримму. СПб., 1878;
Письма Гримма к императрице Екатерине II. 2-е изд. СПб., 1885;
Correspondance inédite de F. M. Grimm. Münch., 1972.