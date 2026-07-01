ГРИЛЬПАРЦЕР ФРАНЦ
ГРИЛЬПАРЦЕР (Grillparzer) ФРАНЦ (Серафикус) - австрийский писатель, член Венской Академии наук (1847).
Родился в семье адвоката. Изучал философию и право в Венском университете (1804-1811). С 1815 года чиновник в Судебной палате, с 1832 года директор Придворного архива. С 1856 года в отставке. По своим убеждениям был приверженцем просвещённой монархии, Революцию 1848 года встретил неодобрительно. В 1861 году избран членом Палаты господ. Признание Грильпарцеру-драматургу принесла трагедия «Праматерь» («Die Ahnfrau», 1817 год, русский перевод 1885 года; перевод А.А. Блока - 1908 года), тема которой - извечная власть иррациональных сил над человеческой судьбой - сближает её с жанром романтич. «трагедии рока». Расходившийся по своим эстетическим взглядам с романтиками, Грильпарцер считал необходимым для драматургии и лирической поэзии соблюдение строгой классицистической правильности формы как воплощения мировой упорядоченности. В духе веймарского классицизма выдержаны трагедия Грильпарцера «Сафо» («Sappho», 1819 год, русский перевод 1895 года) и драматическая трилогия «Золотое руно» ((«Das goldene Vlies», 1822) - «Гостеприимец» («Der Gastfreund»), «Аргонавты» («Die Argonauten»), «Медея» («Medea»)), раскрывающие борьбу страсти и долга в человеческой душе. Проблеме власти посвящены трагедии Грильпарцера «Величие и падение короля Оттокара» («König Ottokars Glück und Ende», 1825), «Раздор в доме Габсбургов» («Ein Bruderzwist in Habsburg», издание 1872 года), «Либуша» («Libussa», 1844 год, издание 1873 года, русский перевод 1919 года). В них, а также в драмах «Верный слуга своего господина» («Ein treuer Diener seines Herrn», 1828), «Жизнь есть сон» («Der Traum ein Leben», 1831 год; сюжет частично заимствован у П. Кальдерона де ла Барки и Вольтера), «Еврейка из Толедо» («Die Jüdin von Toledo», 1855 год, издание 1873 года, русский перевод 1914 года) Грильпарцер обращается к художественным приёмам барокко. Трагедию «Волны моря и любви» («Des Meers und der Liebe Wellen», 1831 год, русский перевод 1912 года) сам Грильпарцер определил как «романтическую или, скорее, общечеловеческую трактовку античной фабулы». После провала единственной комедии «Горе лжецу» («Weh dem, der lügt», 1837 год, русский перевод 1923 года) Грильпарцер отказался ставить свои пьесы на сцене. Грильпарцер - aвтор лирических миниатюр и циклов, эпиграмм, стихотворений на тему искусства: «Гёте» («Goethe»), «Бетховен» («Beethoven»), «Клара Вик и Бетховен» («Clara Wieck und Beethoven»), «Ко дню Моцарта» («Zu Mozarts Feier»), «Лист» («Liszt»); роли личности в истории посвящено стихотворение «Наполеон» («Napoleon»), политическим событиям - стихотворение «К Радецкому» («An Radezky»). Среди прозаических произведений Грильпарцера - романтическая новелла «Монастырь в Сендомире» («Der Kloster bei Sendomir», 1828), новелла «Бедный музыкант» («Der arme Spielmann», 1848), которая может быть причислена к бидермайеру, а также «Автобиография» («Selbstbiographie», 1853 год, русский перевод 2005 года). Автор либретто к опере К. Крейцера «Мелузина» (1823, поставлена в 1833).
Cочинения: [Новеллы] // Австрийская новелла ХIХ в. М., 1959; Пьесы. Л.; М., 1961; Werke. Münch., 1971. Bd 1–3.
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Грильпарцер Ф. Портрет