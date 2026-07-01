ГРИЛЬПАРЦЕР ФРАНЦ

ГРИЛЬПАРЦЕР (Grillparzer) ФРАНЦ (Се­ра­фи­кус) - австрийский пи­са­тель , член Вен­ской Академии наук (1847).

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та. Изу­чал фи­ло­со­фию и пра­во в Вен­ском уни­вер­си­те­те (1804-1811). С 1815 года чи­нов­ник в Су­деб­ной па­ла­те, с 1832 года ди­рек­тор При­двор­но­го ар­хи­ва. С 1856 года в от­став­ке. По сво­им убе­ж­де­ни­ям был при­вер­жен­цем про­све­щён­ной мо­нар­хии , Ре­во­лю­цию 1848 года встре­тил не­одоб­ри­тель­но. В 1861 году из­бран чле­ном Па­ла­ты гос­под. При­зна­ние Грильпарцеру-дра­ма­тур­гу при­нес­ла тра­ге­дия «Пра­ма­терь» («Die Ahnfrau», 1817 год, русский перевод 1885 года; перевод А.А. Бло­ка - 1908 года), те­ма ко­то­рой - из­веч­ная власть ир­ра­цио­наль­ных сил над че­ло­ве­че­ской судь­бой - сбли­жа­ет её с жан­ром ро­ман­тич. «тра­ге­дии ро­ка». Рас­хо­див­ший­ся по сво­им эс­те­тическим взгля­дам с ро­ман­ти­ка­ми, Грильпарцер счи­тал не­об­хо­ди­мым для дра­ма­тур­гии и ли­рической по­эзии со­блю­де­ние стро­гой клас­си­ци­сти­чес­кой пра­виль­но­сти фор­мы как во­пло­ще­ния ми­ро­вой упо­ря­до­чен­но­сти. В ду­хе вей­мар­ско­го клас­си­циз­ма вы­дер­жа­ны тра­ге­дия Грильпарцера «Са­фо» («Sappho», 1819 год, русский перевод 1895 года) и дра­ма­тическая три­логия «Зо­ло­тое ру­но» ((«Das goldene Vlies», 1822) - «Гос­те­прии­мец» («Der Gast­fre­und»), «Ар­го­нав­ты» («Die Argo­nauten»), «Ме­дея» («Medea»)), рас­кры­ваю­щие борь­бу стра­сти и дол­га в че­ло­ве­че­ской ду­ше. Про­бле­ме вла­сти по­свя­ще­ны тра­ге­дии Грильпарцера «Ве­ли­чие и па­де­ние ко­ро­ля От­то­ка­ра» («König Ottokars Glück und Ende», 1825), «Раз­дор в до­ме Габс­бур­гов» («Ein Bruderzwist in Habsburg», издание 1872 года), «Ли­бу­ша» («Libussa», 1844 год, издание 1873 года, русский перевод 1919 года). В них, а так­же в дра­мах «Вер­ный слу­га сво­его гос­по­ди­на» («Ein treuer Diener seines Herrn», 1828), «Жизнь есть сон» («Der Traum ein Leben», 1831 год; сю­жет час­тич­но за­им­ст­во­ван у П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки и Воль­те­ра), «Ев­рей­ка из То­ле­до» («Die Jüdin von Toledo», 1855 год, издание 1873 года, русский перевод 1914 года) Грильпарцер об­ра­ща­ет­ся к ху­дожественным приё­мам ба­рок­ко. Тра­ге­дию «Вол­ны мо­ря и люб­ви» («Des Meers und der Liebe Wel­len», 1831 год, русский перевод 1912 года) сам Грильпарцер оп­ре­де­лил как «ро­ман­ти­че­скую или, ско­рее, об­ще­че­ло­ве­че­скую трак­тов­ку ан­тич­ной фа­бу­лы». По­сле про­ва­ла един­ст­вен­ной ко­ме­дии «Го­ре лже­цу» («Weh dem, der lügt», 1837 год, русский перевод 1923 года) Грильпарцер от­ка­зал­ся ста­вить свои пье­сы на сце­не. Грильпарцер - aвтор ли­рических ми­ниа­тюр и цик­лов, эпи­грамм, сти­хо­тво­ре­ний на те­му ис­кус­ст­ва: «Гё­те» («Goethe»), «Бет­хо­вен» («Beet­hoven»), «Кла­ра Вик и Бет­хо­вен» («Cla­ra Wieck und Beethoven»), «Ко дню Мо­цар­та» («Zu Mozarts Feier»), «Лист» («Liszt»); ро­ли лич­но­сти в ис­то­рии по­свя­ще­но сти­хотворение «На­по­ле­он» («Napole­on»), по­ли­тическим со­бы­ти­ям - стихотворение «К Ра­дец­кому» («An Radezky»). Сре­ди про­за­ических про­из­ве­де­ний Грильпарцера - ро­ман­тическая но­вел­ла «Мо­на­стырь в Сен­до­ми­ре» («Der Klos­ter bei Sendomir», 1828), но­вел­ла «Бед­ный му­зы­кант» («Der arme Spiel­mann», 1848), ко­то­рая мо­жет быть при­чис­ле­на к би­дер­май­е­ру, а так­же «Ав­то­био­гра­фия» («Selbstbiographie», 1853 год, русский перевод 2005 года). Ав­тор либ­рет­то к опе­ре К. Крей­це­ра «Ме­лу­зи­на» (1823, поставлена в 1833).

Cочинения: [Но­вел­лы] // Ав­ст­рий­ская но­вел­ла ХIХ в. М., 1959; Пье­сы. Л.; М., 1961; Werke. Münch., 1971. Bd 1–3.

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Грильпарцер Ф. Портрет