Грили (англ. Greeley), Хорас (03.02.1811, Амхерст, шт. Нью-Гэмпшир ‒ 29.11.1872, Плезантвилль, шт. Нью-Йорк)

Гри`ли (англ. Greeley), Хорас (03.02.1811, Амхерст, шт. Нью-Гэмпшир — 29.11.1872, Плезантвилль, шт. Нью-Йорк) — американский журналист, политический деятель. В предвоенный период пользовался большим влиянием на Севере как главный редактор основанной им в 1841 в Нью-Йорке газеты «New York Tribune». По многим вопросам она выступала с позиции партии вигов, но ряд статей отражал увлечение Г. фурьеристскими идеями, его поддер­жку социальных реформ. В 1851—1862 европейскими корреспондентами газеты являлись К. Маркс и Ф. Энгельс. «New York Tribune» занимала антирабовладельческую позицию, осудила войну США с Мексикой. В середине 1850-х происходит сближение Г. с Республикан­ской партией. В конце Гражданской войны (см. Граждан­ская война и Реконструкция в США) он высказывался за амнистию всех конфедератов. Совместный кандидат от либеральных республиканцев и демократов на президентских выборах 1872, которые проиграл У. С. Гранту. Соч.: Recollections of a Busy Life. New York, 1868. Лит.: Зубков А. Ю. X. Грили и «Нью-Йорк Трибюн» во время гражданской войны и реконструкции //Американский ежегодник, 1985. С. 124—142. М., 1985.; Алентьева Т. В., Филимонова М. А. Реформаторы, нонконформисты, диссиденты в США: от Войны за независимость до Гражданской войны. Курск, 2012; Van Deusen G. Horace Greeley: Nineteenth-Century Reformer. New York, 1964; Tuchinsky A. Horace Greeley’s New-York Tribune: Civil War-Era Socialism and the Crisis of Free Labor. Ithaca, 2009.