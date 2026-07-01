ГРИКУРОВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ
ГРИКУРОВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ - российский дирижёр, педагог, народный артист РСФСР (1957).
Учился в Тифлисской консерватории, в 1933 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования А.В. Гаука. В 1935-1936 годы руководитель Оркестра русских народных инструментов имени В.В. Андреева. С 1937 года дирижёр, в 1944-1955 годы и 1964-1969 годы главный дирижёр Ленинградского Малого театра оперы и балета, где осуществил постановки опер «Фальстаф» и «Сицилийская вечерня» Дж. Верди (1941, 1952), «Воевода» П.И. Чайковского (1949), «Война и мир» С.С. Прокофьева, «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича (обе 1955), «Виринея» С.М. Слонимского (1967), балета «Семь красавиц» К. Караева (1953). В 1955-1960 годы дирижёр (с 1956 главный дирижёр) Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова, среди постановок - оперы «Кармен» Ж. Бизе (1956), «Мать» Т.Н. Хренникова (1957). Преподавал в Ленинградской консерватории (с 1934, с перерывом, с 1971 профессор). Государственная премия СССР (1951).