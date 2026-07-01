ГРИКУРОВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ

ГРИКУРОВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ - российский ди­ри­жёр, пе­да­гог, народный артист РСФСР (1957).

Учил­ся в Тиф­лис­ской консерватории, в 1933 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния А.В. Гау­ка. В 1935-1936 годы ру­ко­во­ди­тель Ор­ке­ст­ра русских народных ин­ст­ру­мен­тов имени В.В. Ан­д­рее­ва. С 1937 года ди­ри­жёр, в 1944-1955 годы и 1964-1969 годы главный ди­ри­жёр Ле­нинградского Ма­ло­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та , где осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ки опер «Фаль­стаф» и «Си­ци­лий­ская ве­чер­ня» Дж. Вер­ди (1941, 1952), «Вое­во­да» П.И. Чай­ков­ско­го (1949), «Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва, «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (обе 1955), «Ви­ри­нея» С.М. Сло­ним­ско­го (1967), ба­ле­та «Семь кра­са­виц» К. Ка­рае­ва (1953). В 1955-1960 годы ди­ри­жёр (с 1956 главный ди­ри­жёр) Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва, сре­ди по­ста­но­вок - опе­ры «Кар­мен» Ж. Би­зе (1956), «Мать» Т.Н. Хрен­ни­ко­ва (1957). Пре­по­да­вал в Ле­нинградской консерватории (с 1934, с пе­ре­ры­вом, с 1971 профессор). Государственная премия СССР (1951).