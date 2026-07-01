ГРИХАСТХА (АШРАМА)

ГРИХАСТХА (АШРАМА) - ин­тен­сив­ное ду­хов­ное уси­лие или ме­сто, где та­кое уси­лие со­вер­ша­ет­ся, - при­ста­ни­ще или убе­жи­ще от­шель­ни­ка, в основном в инду­из­ме и буд­диз­ме .

1) В ин­ду­из­ме - ста­дии жиз­ни «два­ж­ды­ро­ж­дён­ных», то есть чле­нов трёх выс­ших варн - брах­ма­нов, кшат­ри­ев и вай­шьев, по­лу­чаю­щих по­свя­ще­ние в Ве­ды (оно счи­та­ет­ся «вто­рым ро­ж­де­ни­ем»). В идеа­ле жиз­нен­ный путь «два­ж­ды­ро­ж­дён­но­го» дол­жен под­раз­де­лять­ся на че­ты­ре эта­па: (1) брах­ма­ча­ри­на, или уче­ни­ка, - вре­мя изу­чать Ве­ды под ру­ково­д­ством учи­те­ля, (2) гри­хаст­ха, или до­мо­хо­зяи­на, - вре­мя для соз­да­ния семьи, за­бот о её бла­го­сос­тоя­нии, но при этом и для ма­те­ри­аль­ной под­держ­ки жре­цов и от­шель­ни­ков; (3) ва­нап­раст­ха, или лес­но­го от­шель­ни­ка, - вре­мя уе­ди­не­ния в лес­ной оби­те­ли, уг­луб­лён­но­го раз­мыш­ле­ния и йо­ги, на­сту­паю­щее по­сле по­яв­ле­ния вну­ков, и (4) сан­нь­я­си­на, или от­шель­ни­ка, - вре­мя бро­дяжни­че­ст­ва и жиз­ни на по­дая­ние (смотреть Ас­ке­тизм в ин­дий­ских ре­ли­ги­ях). Ка­ж­дой ста­дии пред­пи­сы­ва­лась своя дхар­ма (ре­лигиозный долг). Для брах­ма­ча­ри­на это це­ло­муд­рие, при­слу­жи­ва­ние учи­те­лю, при­смотр за ри­ту­аль­ным ог­нём в до­ме учи­те­ля, об­раз жиз­ни ни­ще­го. Для гри­хаст­ха - пять ве­ли­ких жерт­во­при­но­ше­ний (жи­вот­ным, лю­дям, бо­гам, пред­кам и Брах­ме), а так­же мно­же­ст­во дру­гих ри­туа­лов, це­ло­муд­рие, по­ми­мо вре­ме­ни, оп­ре­де­лён­но­го для за­ча­тия де­тей. Для ва­нап­раст­ха - но­ше­ние оде­ж­ды из ко­ры де­ревь­ев и шкур, не­об­ре­за­ние во­лос и ног­тей, при­ня­тие в пи­щу толь­ко лес­ных пло­дов и объ­ед­ков, ос­тав­ших­ся по­сле жерт­во­при­но­ше­ния. Сан­нь­я­син же пол­но­стью сво­бо­ден от ри­ту­аль­ных обя­зан­но­стей, а зна­чит, и от под­дер­жи­ва­ния дхар­мы как мо­раль­но-кос­ми­че­ско­го за­ко­на, управ­ляю­ще­го хо­дом пе­ре­ро­ж­де­ния (сан­са­ры). Имен­но с этой ста­ди­ей со­от­но­сит­ся выс­шая цель в сис­те­ме це­лей че­ло­ве­че­ской жиз­ни (пу­ру­ша-арт­ха) ин­ду­из­ма - мок­ша, свя­зан­ная с вы­хо­дом из сан­са­ры. Ос­таль­ные Ашрамы со­от­вет­ст­ву­ют арт­хе и дхар­ме. Пе­ре­ход от од­ной ста­дии к дру­гой со­про­во­ж­дал­ся оп­ре­де­лён­ны­ми ри­туа­ла­ми, од­на­ко са­ма по­сле­до­ва­тель­ность ста­дий на прак­ти­ке не все­гда со­блю­да­лась; например, до­пус­кал­ся пе­ре­ход брах­ма­ча­ри­на (или гри­хаст­ха) пря­мо к со­стоя­нию сан­нь­я­си­на, без про­хо­ж­де­ния про­ме­жу­точ­ных ста­дий.

Кон­цеп­ция че­ты­рёх Ашрам, пред­став­ляю­щая ве­нец че­ло­ве­че­ской жиз­ни как пол­ную от­ре­шён­ность от со­циу­ма, бы­ла по­пыт­кой впи­сать иде­ал ас­ке­та в рам­ки ор­то­док­саль­но­го брах­ма­ни­ст­ско­го ми­ро­воз­зре­ния и при­ми­рить его с иде­ей стро­го иерар­хического рас­пре­де­ле­ния ри­ту­аль­ных обя­зан­но­стей - вар­на - аш­ра­ма - дхар­ма (ре­лигиозного дол­га со­сло­вий и ста­дий жиз­ни).

2) Убе­жи­ще для тех, кто стре­мит­ся к ду­хов­но­му са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­нию под ру­ко­во­дством учи­те­ля, - ре­лигиозная об­щи­на, ос­но­ван­ная каким-либо из­вест­ным ду­хов­ным учи­те­лем с це­лью соз­да­ния бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для ду­хов­но­го раз­ви­тия сво­их по­сле­до­ва­те­лей. Аш­рам (имен­но та­кая фор­ма санскритского сло­ва уко­ре­ни­лась в русском языке) яв­ля­ет­ся от­кры­тым - лю­бой же­лаю­щий мо­жет там по­се­лить­ся и ос­та­вать­ся сколь­ко хо­чет. Аш­ра­мы из­вест­ны со вре­мён Буд­ды (буд­дий­ские тек­сты упо­ми­на­ют аш­рам, соз­дан­ный брах­ма­ном Ба­ва­ри в Южной Ин­дии), но наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние они по­лу­чи­ли в XX веке. В современной Ин­дии насчи­ты­ва­ют­ся ты­ся­чи аш­ра­мов са­мых раз­ных ре­лигиозных на­прав­ле­ний. Мно­гие из них ста­ли влия­тель­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми, за­ни­маю­щи­ми­ся про­све­ти­тель­ской, из­да­тель­ской и бла­го­тво­ри­тель­ной дея­тель­но­стью, например Ау­ро­бин­до в Пон­ди­ше­ри, Сев­грам, ос­но­ван­ный М. Ган­ди близ Вард­хи, Ра­ма­ны Ма­ха­ри­ши в Ти­ру­ван­на­ма­лай, Ви­но­бы Бха­ве близ Пау­на­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)