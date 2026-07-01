ГРИХАСТХА (АШРАМА)
ГРИХАСТХА (АШРАМА) - интенсивное духовное усилие или место, где такое усилие совершается, - пристанище или убежище отшельника, в основном в индуизме и буддизме.
1) В индуизме - стадии жизни «дваждырождённых», то есть членов трёх высших варн - брахманов, кшатриев и вайшьев, получающих посвящение в Веды (оно считается «вторым рождением»). В идеале жизненный путь «дваждырождённого» должен подразделяться на четыре этапа: (1) брахмачарина, или ученика, - время изучать Веды под руководством учителя, (2) грихастха, или домохозяина, - время для создания семьи, забот о её благосостоянии, но при этом и для материальной поддержки жрецов и отшельников; (3) ванапрастха, или лесного отшельника, - время уединения в лесной обители, углублённого размышления и йоги, наступающее после появления внуков, и (4) санньясина, или отшельника, - время бродяжничества и жизни на подаяние (смотреть Аскетизм в индийских религиях). Каждой стадии предписывалась своя дхарма (религиозный долг). Для брахмачарина это целомудрие, прислуживание учителю, присмотр за ритуальным огнём в доме учителя, образ жизни нищего. Для грихастха - пять великих жертвоприношений (животным, людям, богам, предкам и Брахме), а также множество других ритуалов, целомудрие, помимо времени, определённого для зачатия детей. Для ванапрастха - ношение одежды из коры деревьев и шкур, необрезание волос и ногтей, принятие в пищу только лесных плодов и объедков, оставшихся после жертвоприношения. Санньясин же полностью свободен от ритуальных обязанностей, а значит, и от поддерживания дхармы как морально-космического закона, управляющего ходом перерождения (сансары). Именно с этой стадией соотносится высшая цель в системе целей человеческой жизни (пуруша-артха) индуизма - мокша, связанная с выходом из сансары. Остальные Ашрамы соответствуют артхе и дхарме. Переход от одной стадии к другой сопровождался определёнными ритуалами, однако сама последовательность стадий на практике не всегда соблюдалась; например, допускался переход брахмачарина (или грихастха) прямо к состоянию санньясина, без прохождения промежуточных стадий.
Концепция четырёх Ашрам, представляющая венец человеческой жизни как полную отрешённость от социума, была попыткой вписать идеал аскета в рамки ортодоксального брахманистского мировоззрения и примирить его с идеей строго иерархического распределения ритуальных обязанностей - варна - ашрама - дхарма (религиозного долга сословий и стадий жизни).
2) Убежище для тех, кто стремится к духовному самосовершенствованию под руководством учителя, - религиозная община, основанная каким-либо известным духовным учителем с целью создания благоприятных условий для духовного развития своих последователей. Ашрам (именно такая форма санскритского слова укоренилась в русском языке) является открытым - любой желающий может там поселиться и оставаться сколько хочет. Ашрамы известны со времён Будды (буддийские тексты упоминают ашрам, созданный брахманом Бавари в Южной Индии), но наиболее широкое распространение они получили в XX веке. В современной Индии насчитываются тысячи ашрамов самых разных религиозных направлений. Многие из них стали влиятельными организациями, занимающимися просветительской, издательской и благотворительной деятельностью, например Ауробиндо в Пондишери, Севграм, основанный М. Ганди близ Вардхи, Раманы Махариши в Тируваннамалай, Винобы Бхаве близ Паунара.