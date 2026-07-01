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ГРИХАЛЬВА ХУАН ДЕ
ГРИХАЛЬВА (Grijalva) ХУАН ДЕ - испанский конкистадор.
Участвовал в покорении Эспаньолы (Гаити) (1508) и Кубы (1511). В 1518 году одним из первых среди европейцев высадился на полуострове Юкатан (обнаруженные им земли назвал Новой Испанией), открыл острова Косумель и Сан-Хуан-де-Улуа. Во время экспедиции собрал многочисленные сведения об ацтеках, впоследствии использованные испанскими конкистадором Э. Кортесом. В составе экспедиции П.А. Давилы исследовал Центральную Америку. Убит индейцами.
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