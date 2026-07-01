ГРИХАЛЬВА ХУАН ДЕ

ГРИХАЛЬВА (Grijalva) ХУАН ДЕ - испанский кон­ки­ста­дор .

Уча­ст­во­вал в по­ко­ре­нии Эс­пань­о­лы (Гаи­ти) (1508) и Ку­бы (1511). В 1518 году од­ним из пер­вых сре­ди ев­ро­пей­цев вы­са­дил­ся на полуострове Юка­тан (об­на­ру­жен­ные им зем­ли на­звал Но­вой Ис­па­ни­ей), от­крыл ост­ро­ва Ко­су­мель и Сан-Ху­ан-де-Улуа. Во вре­мя экс­пе­диции со­брал мно­го­численные све­де­ния об ац­те­ках , впо­след­ст­вии ис­поль­зо­ван­ные испанскими кон­ки­ста­до­ром Э. Кор­те­сом. В со­ста­ве экс­пе­ди­ции П.А. Да­ви­лы ис­сле­до­вал Центральную Аме­ри­ку. Убит ин­дей­ца­ми.