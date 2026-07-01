Григулевич, Иосиф Ромуальдович (наст. имя: Юозас Григулявичус; лит. псевдоним: Лаврецкий; клички: Артур, Дакс, Макс, Мигель, Юзик, Падре, Фелин

Григуле`вич, Иосиф Ромуальдович (наст. имя: Юозас Григулявичус; лит. псевдоним: Лаврецкий; клички: Артур, Дакс, Макс, Мигель, Юзик, Падре, Фелине) (13[26].05.1913, Вильно — 02.06.1988, Москва) — сотрудник советской внешней разведки, нелегал, впоследствии видный ученый-латиноамериканист. С юных лет включился в борьбу коммуни­стической молодежи Литвы. В декабре 1931 был арестован и осужден на 2 года условно за распространение идей коммунизма. В октябре 1933 был выдворен из Польши (Литва тогда входила в ее состав), и по рекомендации литовского командующего бюро и руководства КПЗБ (компартии Западной Белоруссии) направлен в Париж. Включился в деятельность коминтерновской (см. Коммунистический Интернационал) Международной организации помощи революционерам (МОПР), вошел в польскую редколлегию журнала этой организации. Студент высшей школы социальных наук (Сорбонна). В 1934 по предложению представителя Коминтерна во Франции Эдуарда Герека направлен в Аргентину, вошел в Исполком МОПР Аргентины (1935). 1936—1937 — работа в Испании, где шла Граждан­ская война (см. Гражданская война в Испании 1936—1939). Участвовал в подавлении мятежа в Барселоне (май 1937), выполнял различные поручения Сегуридад (Генерального управления национальной безопасности) по пресечению подрывной деятельности агентов «пятой колонны» и нейтрализации троцкистских лидеров за рубежом (ПОУМ), был адъютантом начальника штаба Мадридского фронта Висенте Рохо, работал в полпредстве СССР. С ноября 1936 стал сотрудничать с советской разведкой (НКВД). В 1937 впервые приехал в СССР, где прошел спецкурс нелегальной работы. В 1938—1940 — работа в Мексике по подготовке операции по физическому устранению Л. Д. Троцкого. В годы Второй мировой войны 1939–1945 — резидент в Южной Америке, создал «красную сеть» в Аргентине, Чили, Уругвае, Бразилии, сформировал диверсионную группу «Д-группа» (Аргентина). Выполнял задание разведывательного центра по выявлению видных нацистов, обосновавшихся в Латинской Америке, руководил диверсиями по уничтожению поставок стратегического сырья для гитлеровской Германии. В 1945—1946 работал в Бразилии. В 1947—1948 — учеба в Москве. В 1949—1953 — нелегальная работа в качестве временного поверенного в делах Коста-Рики в Италии и по совместительству Югославии и Ватикане; в 1953 участвовал в разработке неосуществленного плана убийства И. Б. Тито и должен был стать его исполнителем. В 1949—1950 получил советское граждан­ство и был принят в КПСС (см. Коммунистическая партия Советского Союза). В 1953 отозван в Москву. В 1954—1955 — учеба в Высшей партийной школе; в 1956 выведен из резерва нелегальной разведки. С 1956 — работа во Всесоюзном обществе по культурным связям с зарубежными странами. С 1960 — старший научный сотрудник, с 1970 — заведующий сектором Америки, Австралии и Океании Института этнографии АН СССР (с 1982 — сектор религиоведения и зарубежной этнологии). В 1957 защитил кандидатскую, а в 1965 — докторскую диссертации. Член-корреспондент АН СССР (1979). Член Советского комитета защиты мира, вице-президент Общества «СССР—Венесуэла», вице-президент Общества советско-кубинской дружбы, член Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член Ассоциации писателей Колумбии, член-корреспондент Института мирандистских исследований (Каракас). Награжден орденом Красной Звезды (1941), орденом Красного Знамени (1970), орденом Дружбы народов, венесуэльским орденом Франсиско де Миранда (1974), крестом Мальтийского ордена , золотой медалью перуанского Института проблем человека, высшими наградами Кубы и др. Автор более 30 научных и научно-популярных трудов и по истории Римско-католической церкви, инквизиции, Ватикана, Латинской Америки, этнологии, культурной революции на Кубе, биографий (серия ЖЗЛ) известных деятелей Латин­ской Америки: С. Боливара, Ф. де Миранды, П. Вильи, Б. Хуареса, Х. Марти, А. С. Сандино, Э. Че Гевары, С. Альенде, Д. А. Сикейроса. Один из авторов «Атеистического словаря». Общий тираж опубликованных им работ составляет около 1 млн экземпляров. В Библиотеке Конгресса США зарегистрировано 58 работ Г. Соч.: Ватикан. Религия, финансы и политика . М.,1957; Культурная революция на Кубе. М.,1965; Крест и меч: Католическая церковь в Испанской Америке в XVI—XVIII вв. М., 1977; Латинская Америка: церковь и революционное движение, 60 — нач. 80-х гг. М., 1988; Папство. Век XX. М., 2003. Лит.: Очерки истории внешней разведки. Т. 1—6. М., 1997; Папоров Ю. Академик нелегальных наук. СПб., 2004; Никандров Н. Иосиф Григулевич. Разведчик, «которому везло». М., 2005; Чиков В. М. Наш человек в Ватикане, или Посол чужой страны. М., 2009; Andrew Ch., Mitrokhin V. The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. New York, 1999; Varas J. M. Las pantuflas de Stalin. Chile-América, 1990; Katamidze S. KGB. Leales camaradas, asesinos implacables. Madrid, 2004; Ross M. El secreto encanto de la KGB: las cinco vidas de Iosif Grigulevich. Norma, 2004.