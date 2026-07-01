Григулевич, Иосиф Ромуальдович (наст. имя: Юозас Григулявичус; лит. псевдоним: Лаврецкий; клички: Артур, Дакс, Макс, Мигель, Юзик, Падре, Фелин
Григуле`вич, Иосиф Ромуальдович (наст. имя: Юозас Григулявичус; лит. псевдоним: Лаврецкий; клички: Артур, Дакс, Макс, Мигель, Юзик, Падре, Фелине) (13[26].05.1913, Вильно — 02.06.1988, Москва) — сотрудник советской внешней разведки, нелегал, впоследствии видный ученый-латиноамериканист. С юных лет включился в борьбу коммунистической молодежи Литвы. В декабре 1931 был арестован и осужден на 2 года условно за распространение идей коммунизма. В октябре 1933 был выдворен из Польши (Литва тогда входила в ее состав), и по рекомендации литовского командующего бюро и руководства КПЗБ (компартии Западной Белоруссии) направлен в Париж. Включился в деятельность коминтерновской (см. Коммунистический Интернационал) Международной организации помощи революционерам (МОПР), вошел в польскую редколлегию журнала этой организации. Студент высшей школы социальных наук (Сорбонна). В 1934 по предложению представителя Коминтерна во Франции Эдуарда Герека направлен в Аргентину, вошел в Исполком МОПР Аргентины (1935). 1936—1937 — работа в Испании, где шла Гражданская война (см. Гражданская война в Испании 1936—1939). Участвовал в подавлении мятежа в Барселоне (май 1937), выполнял различные поручения Сегуридад (Генерального управления национальной безопасности) по пресечению подрывной деятельности агентов «пятой колонны» и нейтрализации троцкистских лидеров за рубежом (ПОУМ), был адъютантом начальника штаба Мадридского фронта Висенте Рохо, работал в полпредстве СССР. С ноября 1936 стал сотрудничать с советской разведкой (НКВД). В 1937 впервые приехал в СССР, где прошел спецкурс нелегальной работы. В 1938—1940 — работа в Мексике по подготовке операции по физическому устранению Л. Д. Троцкого. В годы Второй мировой войны 1939–1945 — резидент в Южной Америке, создал «красную сеть» в Аргентине, Чили, Уругвае, Бразилии, сформировал диверсионную группу «Д-группа» (Аргентина). Выполнял задание разведывательного центра по выявлению видных нацистов, обосновавшихся в Латинской Америке, руководил диверсиями по уничтожению поставок стратегического сырья для гитлеровской Германии. В 1945—1946 работал в Бразилии. В 1947—1948 — учеба в Москве. В 1949—1953 — нелегальная работа в качестве временного поверенного в делах Коста-Рики в Италии и по совместительству Югославии и Ватикане; в 1953 участвовал в разработке неосуществленного плана убийства И. Б. Тито и должен был стать его исполнителем. В 1949—1950 получил советское гражданство и был принят в КПСС (см. Коммунистическая партия Советского Союза). В 1953 отозван в Москву. В 1954—1955 — учеба в Высшей партийной школе; в 1956 выведен из резерва нелегальной разведки. С 1956 — работа во Всесоюзном обществе по культурным связям с зарубежными странами. С 1960 — старший научный сотрудник, с 1970 — заведующий сектором Америки, Австралии и Океании Института этнографии АН СССР (с 1982 — сектор религиоведения и зарубежной этнологии). В 1957 защитил кандидатскую, а в 1965 — докторскую диссертации. Член-корреспондент АН СССР (1979). Член Советского комитета защиты мира, вице-президент Общества «СССР—Венесуэла», вице-президент Общества советско-кубинской дружбы, член Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член Ассоциации писателей Колумбии, член-корреспондент Института мирандистских исследований (Каракас). Награжден орденом Красной Звезды (1941), орденом Красного Знамени (1970), орденом Дружбы народов, венесуэльским орденом Франсиско де Миранда (1974), крестом Мальтийского ордена, золотой медалью перуанского Института проблем человека, высшими наградами Кубы и др. Автор более 30 научных и научно-популярных трудов и по истории Римско-католической церкви, инквизиции, Ватикана, Латинской Америки, этнологии, культурной революции на Кубе, биографий (серия ЖЗЛ) известных деятелей Латинской Америки: С. Боливара, Ф. де Миранды, П. Вильи, Б. Хуареса, Х. Марти, А. С. Сандино, Э. Че Гевары, С. Альенде, Д. А. Сикейроса. Один из авторов «Атеистического словаря». Общий тираж опубликованных им работ составляет около 1 млн экземпляров. В Библиотеке Конгресса США зарегистрировано 58 работ Г. Соч.: Ватикан. Религия, финансы и политика. М.,1957; Культурная революция на Кубе. М.,1965; Крест и меч: Католическая церковь в Испанской Америке в XVI—XVIII вв. М., 1977; Латинская Америка: церковь и революционное движение, 60 — нач. 80-х гг. М., 1988; Папство. Век XX. М., 2003. Лит.: Очерки истории внешней разведки. Т. 1—6. М., 1997; Папоров Ю. Академик нелегальных наук. СПб., 2004; Никандров Н. Иосиф Григулевич. Разведчик, «которому везло». М., 2005; Чиков В. М. Наш человек в Ватикане, или Посол чужой страны. М., 2009; Andrew Ch., Mitrokhin V. The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. New York, 1999; Varas J. M. Las pantuflas de Stalin. Chile-América, 1990; Katamidze S. KGB. Leales camaradas, asesinos implacables. Madrid, 2004; Ross M. El secreto encanto de la KGB: las cinco vidas de Iosif Grigulevich. Norma, 2004.