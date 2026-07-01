ГРИГУЛЕВИЧ ИОСИФ РОМУАЛЬДОВИЧ

ГРИГУЛЕВИЧ (Гри­гу­ля­ви­чюс) Ио­сиф (Юо­зас) Ро­му­аль­до­вич - советский раз­вед­чик, ис­то­рик-ла­ти­но­аме­ри­ка­нист, член-корреспондент АН СССР (1979).

Из ка­ра­им­ской се­мьи. Учил­ся в гим­на­зи­ях Па­не­ве­жи­са и Виль­ны. В 1931-1933 годы со­дер­жал­ся польскими влас­тя­ми в тюрь­ме Лу­киш­ки (Виль­на) по об­ви­не­нию в ре­во­люционной дея­тель­но­сти. В августе 1933 года эми­гри­ро­вал во Фран­цию. В 1933-1934 годы учился в Выс­шей шко­ле со­ци­аль­ных на­ук при Сор­бон­не (Па­риж). В 1934 году был на­прав­лен Ко­мин­тер­ном на ра­бо­ту в Ар­ген­ти­ну. В сентябре 1936 года по ли­нии Ко­мин­тер­на при­был в Ис­па­нию. Был пе­ре­во­дчи­ком у В.А. Ан­то­но­ва-Ов­се­ен­ко, со­вет­ни­ком у С. Кар­ри­льо, вы­пол­нял ряд дру­гих за­да­ний. С мар­та 1937 года на­чал ак­тив­но со­труд­ни­чать с советской раз­вед­кой. В начале 1938 года на­прав­лен в Мек­си­ку. Один из ор­га­ни­за­то­ров не­удав­ше­го­ся по­ку­ше­ния на Л.Д. Троц­ко­го в мае 1940 года. В конце 1940 года при­был в Ар­ген­ти­ну в ка­че­ст­ве ре­зи­ден­та со­вет­ской раз­вед­ки и ру­ко­во­ди­те­ля не­ле­галь­ной раз­ве­ды­ва­тель­но-дивер­си­он­ной груп­пы, в за­да­чи ко­то­рой вхо­ди­ла ор­га­ни­за­ция ак­ций по сры­ву снаб­же­ния Гер­ма­нии стра­те­гическим сырь­ём и про­до­воль­ст­ви­ем, а так­же вер­бов­ка аген­ту­ры для за­сыл­ки в ок­ку­пи­рованные фа­ши­ста­ми и ней­траль­ные стра­ны. Его груп­па ми­ни­ро­ва­ла су­да, на­прав­ляв­шие­ся в Гер­ма­нию. По­сле Великой Отечественной вой­ны на не­ле­галь­ной ра­бо­те в различных стра­нах Латинской Аме­ри­ки; в 1947-1949 годы на­хо­дил­ся в СССР. В 1950 году по­лу­чил советское гра­ж­дан­ст­во и был при­нят в чле­ны ВКП(б). С на­ча­ла ию­ля 1951 года по май 1952 года под псевдонимом Тео­до­ро Б. Ка­ст­ро ис­пол­нял обя­зан­но­сти пер­во­го сек­ре­та­ря Мис­сии Рес­пуб­ли­ки Кос­та-Ри­ка в Ита­лии, а с на­ча­ла мая 1952 года по 5 декабря 1953 года - чрез­вы­чай­но­го по­слан­ни­ка и пол­но­моч­но­го министра Кос­та-Ри­ки в Итальянской Рес­пуб­ли­ке и Ва­ти­ка­не. Яв­лял­ся от­вет­ст­вен­ным сек­ре­та­рём Ас­со­циа­ции ди­пло­ма­тич еских пред­ста­ви­тельств стран Центральной Аме­ри­ки в Ита­лии. Во 2-й половине 1952 года пра­ви­тель­ст­во Кос­та-Ри­ки ак­кре­ди­то­ва­ло его сво­им по­слан­ни­ком в Юго­сла­вии. В 1951-1953 годы тес­но со­труд­ни­чал со Свя­тым пре­сто­лом в Ри­ме. Па­па Пий XII на­гра­дил его за осо­бые за­слу­ги Маль­тий­ским кре­стом.

В декабре 1953 года Григулевич был ото­зван в СССР и уво­лен из ор­га­нов раз­вед­ки. Ос­нов­ной сфе­рой дея­тель­но­сти Григулевича ста­ла на­учная ра­бо­та. Им бы­ло опуб­ли­ко­ва­но бо­лее 30 книг, по­свя­щён­ных ис­то­рии ре­ли­гии и церк­ви в стра­нах Латинской Аме­ри­ки, а также жиз­ни круп­ней­ших по­ли­тических дея­те­лей и дея­те­лей куль­ту­ры. Часть ра­бот из­дал под псев­до­ни­ма­ми Лав­рец­кий (фамилия его ма­те­ри) и Гри­горь­ев. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли кни­ги Григулевича из се­рии «Жизнь за­ме­чатель­ных лю­дей»: «Ми­ран­да» (1965), «Бо­ли­вар» (3-е издание, 1981), «Эр­не­сто Че Ге­ва­ра» (3-е издание, 1978), «Саль­ва­дор Аль­ен­де» (2-е издание, 1975), «Хуа­рес» (1969) и другие, а так­же тру­ды «Ва­ти­кан. Ре­ли­гия. Фи­нан­сы. По­ли­ти­ка» (1957), «Крест и меч: Ка­то­ли­чес­кая цер­ковь в Ла­тин­ской Аме­ри­ке XVI-XVIII века» (1977), «Ис­то­рия ин­кви­зи­ции» (1970), «Пап­ст­во. Век ХХ» (2-е издание, 1981), «Про­ро­ки "но­вой ис­ти­ны"» (1983) и другие. Многие го­ды воз­глав­лял один из от­де­лов Института эт­но­гра­фии АН СССР (ны­не Институт эт­но­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии РАН), в течение 20 лет был главным ре­дак­то­ром журнала «Об­ще­ст­вен­ные нау­ки».