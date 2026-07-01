ГРИГУЛЕВИЧ ИОСИФ РОМУАЛЬДОВИЧ
ГРИГУЛЕВИЧ (Григулявичюс) Иосиф (Юозас) Ромуальдович - советский разведчик, историк-латиноамериканист, член-корреспондент АН СССР (1979).
Из караимской семьи. Учился в гимназиях Паневежиса и Вильны. В 1931-1933 годы содержался польскими властями в тюрьме Лукишки (Вильна) по обвинению в революционной деятельности. В августе 1933 года эмигрировал во Францию. В 1933-1934 годы учился в Высшей школе социальных наук при Сорбонне (Париж). В 1934 году был направлен Коминтерном на работу в Аргентину. В сентябре 1936 года по линии Коминтерна прибыл в Испанию. Был переводчиком у В.А. Антонова-Овсеенко, советником у С. Каррильо, выполнял ряд других заданий. С марта 1937 года начал активно сотрудничать с советской разведкой. В начале 1938 года направлен в Мексику. Один из организаторов неудавшегося покушения на Л.Д. Троцкого в мае 1940 года. В конце 1940 года прибыл в Аргентину в качестве резидента советской разведки и руководителя нелегальной разведывательно-диверсионной группы, в задачи которой входила организация акций по срыву снабжения Германии стратегическим сырьём и продовольствием, а также вербовка агентуры для засылки в оккупированные фашистами и нейтральные страны. Его группа минировала суда, направлявшиеся в Германию. После Великой Отечественной войны на нелегальной работе в различных странах Латинской Америки; в 1947-1949 годы находился в СССР. В 1950 году получил советское гражданство и был принят в члены ВКП(б). С начала июля 1951 года по май 1952 года под псевдонимом Теодоро Б. Кастро исполнял обязанности первого секретаря Миссии Республики Коста-Рика в Италии, а с начала мая 1952 года по 5 декабря 1953 года - чрезвычайного посланника и полномочного министра Коста-Рики в Итальянской Республике и Ватикане. Являлся ответственным секретарём Ассоциации дипломатических представительств стран Центральной Америки в Италии. Во 2-й половине 1952 года правительство Коста-Рики аккредитовало его своим посланником в Югославии. В 1951-1953 годы тесно сотрудничал со Святым престолом в Риме. Папа Пий XII наградил его за особые заслуги Мальтийским крестом.
В декабре 1953 года Григулевич был отозван в СССР и уволен из органов разведки. Основной сферой деятельности Григулевича стала научная работа. Им было опубликовано более 30 книг, посвящённых истории религии и церкви в странах Латинской Америки, а также жизни крупнейших политических деятелей и деятелей культуры. Часть работ издал под псевдонимами Лаврецкий (фамилия его матери) и Григорьев. Широкую известность получили книги Григулевича из серии «Жизнь замечательных людей»: «Миранда» (1965), «Боливар» (3-е издание, 1981), «Эрнесто Че Гевара» (3-е издание, 1978), «Сальвадор Альенде» (2-е издание, 1975), «Хуарес» (1969) и другие, а также труды «Ватикан. Религия. Финансы. Политика» (1957), «Крест и меч: Католическая церковь в Латинской Америке XVI-XVIII века» (1977), «История инквизиции» (1970), «Папство. Век ХХ» (2-е издание, 1981), «Пророки "новой истины"» (1983) и другие. Многие годы возглавлял один из отделов Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН), в течение 20 лет был главным редактором журнала «Общественные науки».