ГРИГОРЯН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ
ГРИГОРЯН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ - армянский архитектор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1940), заслуженный архитектор Армянской ССР (1969).
Учился в Донском университете (Ростов-на-Дону; с 1920), одновременно в Художественной школе имени М.А. Врубеля в Нахичевани-на-Дону (с 1923), на архитектурном отделении Ереванского университета (1924-1928). Работал в мастерской А.И. Таманяна. В 1938-1950 годы главный архитектор Еревана. В 1951-1955 годы заместитель начальника управления по делам архитектуры при СМ Армении, в 1958-1978 годы директор института «Армпромпроект». Автор крупных общественных зданий в Ереване (здания ЦК КП Армянской ССР, 1949-1950 годы, Исторического музея, 1957 год, гостиницы «Армения», 1958 год, Министерства связи и Совета профсоюзов, 1956-1958 годы, и других), ряда жилых и административных зданий в других городах. Наиболее значительное произведение Григоряна - монументальный ансамбль Матенадарана (1959). Среди других работ - архитектурная часть памятника В.И. Ленину в Гюмри (1954 год, скульптор С.Д. Меркуров). Григорян принимал участие в организации Музея русско-армянской дружбы в бывшем монастыре Сурб-Хач в Ростове-на-Дону (в том числе проектировал музейное здание, совместно с другими, начало 1970-х годов). Государственная премия СССР (1951), Государственная премия Армянской ССР (1971). Награждён орденом Ленина.