ГРИГОРЯН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ

ГРИГОРЯН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ - армянский ар­хи­тек­тор , заслуженный де­ятель ис­кусств Армянской ССР (1940), заслуженный архитектор Армянской ССР (1969).

Учил­ся в Дон­ском университете (Рос­тов-на-До­ну; с 1920), од­но­вре­мен­но в Ху­дожественной шко­ле имени М.А. Вру­бе­ля в На­хи­че­ва­ни-на-Дону (с 1923), на ар­хитектурном от­де­ле­нии Ере­ван­ско­го университета (1924-1928). Ра­бо­тал в мас­тер­ской А.И. Та­ма­ня­на. В 1938-1950 годы главный ар­хи­тек­тор Ере­ва­на. В 1951-1955 годы заместитель начальника управ­ле­ния по де­лам ар­хи­тек­ту­ры при СМ Ар­ме­нии, в 1958-1978 годы ди­рек­тор института «Арм­пром­про­ект». Ав­тор круп­ных об­щественных зда­ний в Ере­ва­не (зда­ния ЦК КП Армянской ССР, 1949-1950 годы, Ис­то­рического му­зея, 1957 год, гос­ти­ни­цы «Ар­ме­ния», 1958 год, Министерства свя­зи и Со­ве­та проф­сою­зов, 1956-1958 годы, и других), ря­да жи­лых и административных зда­ний в других го­ро­дах. Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние Григоряна - мо­ну­мен­таль­ный ан­самбль Ма­те­на­да­ра­на (1959). Сре­ди других ра­бот - ар­хитектурная часть па­мят­ни­ка В.И. Ле­ни­ну в Гюм­ри (1954 год, скульп­тор С.Д. Мер­ку­ров). Григорян при­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции Му­зея русско-армянской друж­бы в бывшем монастыре Сурб-Хач в Рос­то­ве-на-До­ну (в том числе про­ек­ти­ро­вал му­зей­ное зда­ние, совместно с дру­ги­ми, начало 1970-х годов). Государственная премия СССР (1951), Государственная премия Армянской ССР (1971). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.