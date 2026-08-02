ГРИГОРОВИЧИ

ГРИГОРОВИЧИ Иоанн Иванович, Николай Иванович - археографы; выходцы из малороссийского дворянского рода.

Иоанн Иванович протоиерей, историк, филолог. Родился в семье протоиерея, настоятеля гомельского собора во имя апостолов Петра и Павла. Получил первоначальное домашнее образование, в 1811 году окончил Могилёвскую ДС, был определен учителем греческого и латинского языков в Могилёвское ДУ. Во время каникул Иоанн Иванович гостил у отца в Гомеле, познакомился с графом Н.П. Румянцевым, который в 1815 году на свой счет отправил его продолжать образование в СПбДА. В 1819 году Иоанн Иванович окончил академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Опыт о посадниках новгородских, из древних русских летописей». Вернулся в Гомель, 28 августа 1820 года Могилёвским архиепископом Даниилом (Натток-Михайловским) был рукоположен во иерея, через несколько дней возведен в сан протоиерея, назначен настоятелем собора во имя апостолов Петра и Павла в Гомеле и ректором уездного и приходского гомельских училищ. Преподавал греческий и латинский языки, всеобщую и русскую географию и другие предметы. В 1829 году Иоанн Иванович был переведен соборным протоиереем и ректором духовных училищ в Витебск, вскоре назначен законоучителем витебской гимназии. По протекции обер-священника Главного штаба протопр. Н. Музовского в 1831 году перемещен в Санкт-Петербург, назначен протоиереем лейб-гвардии Финляндского полка. В 1838 году переведен в домовую церковь Аничковского дворца.

Иоанн Иванович активно работал в церковных и светских архивах Могилёва и Мстиславля. В дополнение к «Истории Российской иерархии» архимандрита Амвросия (Орнатского) написал сочинение «Белорусская иерархия». Труд был окончен в 1824 году, но опубликовать его не удалось, рукопись долгое время хранилась в архиве Святейшего Синода (издана в 1992 году в переводе на белорусский язык). Иоанн Иванович собирал и издавал древние грамоты Западного края. При поддержке графа Румянцева составлял «Белорусский архив древних грамот», ставший первым и одним из лучших белорусских археографических сборников. Задумал 3 части, но издал только 1-ю в 1824 году. Собранные документы для 2-й части напечатать не удалось (в 1958 году рукопись была обнаружена в ГА Красноярского края, сейчас находится в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства (Ф. 796. Оп. 1. Д. 8763)). В 1-ю часть вошли документы XV-XVIII века, найденные Иоанном Ивановичем; в основном они касались истории Могилёва и его окрестностей, в том числе среди них встречаются документы монастырей и храмов. 2-я часть охватывала XIII-XVIII века, в ней появились материалы, присланные из архивов Вильны, Полоцка, Витебска, Румянцевского музея. Ко 2-й части была приложена генеалогическая таблица князей Мстиславских. Документы на польском, латинском и греческом языках даны с переводом на русский.

В 1837 году Иоанн Иванович стал членом Археографической комиссии, в 1839 году по предложению председателя комиссии П.А. Ширинского-Шихматова занимался составлением словаря белорусского наречия (не закончен и не опубликован, смотреть: Белорусский государственный арх.-музей лит-ры и искусства. Ф. 796. Оп. 1. Д. 8769), называл белорусский язык западнорусским. В словарь, дошедший до буквы «в», включил слова, бытовавшие как в Белоруссии, так и на Украине, преимущественно из современного ему разговорного языка. В том же году назначен главным редактором древних исторических и историко-юридических актов, готовившихся к изданию комиссией. Под его редакцией вышли 1, 2 и 4-й тома Актов исторических (СПб., 1841-1842), 5 томов Актов, относящихся к истории Западной России (СПб., 1846-1853). Последний сборник содержал документы по истории Белоруссии, Украины и Литвы XIV-XVII веков. Много внимания в нем уделялось истории православной Церкви и унии, 4-й том был целиком посвящен Брестской унии 1596 года. В сборнике было опубликовано много актов, содержащих сведения о пожертвованиях на монастыри и храмы. Также под редакцией Иоанна Ивановича вышло дополнение к актам иностранным «Supplementum ad historica Russiae monumenta» (Petropoli, 1848). Кроме того, в 1835 года издал собрание сочинений Могилёвского архиепископа святителя Георгия (Конисского). Ему принадлежат исследования о церковных Соборах в России, о святителе Митрофане, епископе Воронежском, и других. Известен также как автор слов-проповедей.

Иоанн Иванович вел научную переписку с Киевским митрополитом Евгением (Болховитиновым), Подольским архиепископом Кириллом (Богословским-Платоновым), Рязанским архиепископом Евгением (Казанцевым), К.Ф. Калайдовичем, П.М. Строевым, М.А. Коркуновым, Д.И. Зубрицким и другими, поддерживал тесную связь с графом Румянцевым, исполнял его научные поручения, в том числе переводил различные тексты с латинских и польских языков. В 1848 году избран почетным членом Казанского университета. Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковом кладбище рядом с церковью Спаса Нерукотворного. К 2006 году могила утеряна.

Николай Иванович , начальник архива и библиотеки Святейшего Синода. Сын Иоанна Ивановича Обучался в Санкт-Петербурге в Технологическом институте, Главном педагогическом институте (на физико-математическом факультете) и в Санкт-Петербургском университете (на факультете восточных языков), но не окончил полного курса. В 1862 году стал помощником корректора Синодальной типографии. 25 октября 1863 года зачислен чиновником в Синодальную канцелярию, в 1864 году - помощником начальника Синодального архива. В 1867 году назначен на должность начальника архива и библиотеки Святейшего Синода.

Николай Иванович изучал организацию лучших российских архивов, выработал собственную систему архивного устройства, применял ее при реорганизации Синодального архива, который привел в образцовый порядок. По его инициативе в 1865 году была учреждена Комиссия для разбора и описания дел, хранящихся в Синодальном архиве, с 1868 года Николай Иванович трудился в ее составе в качестве делопроизводителя. Принимал участие в подготовке и издании 4 томов Описания документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода (СПб., 1868-1880), 3, 4 и 6-го томов Полного собрания постановлений и распоряжений по Ведомству православного исповедания (СПб., 1869-1889), а также в описании архива бывших греко-униатских митрополитов. Составлял и публиковал отчеты о деятельности комиссии (СПб., 1867-1868). В 1867 году входил в комиссию специалистов для рассмотрения проекта Н.В. Калачова об устройстве русских архивов. В 1876 году назначен в состав Комиссии по вопросу об охране памятников отечественной старины. С 22 января 1876 года состоял представителем духовного ведомства в статистическом совете при министре внутренних дел. Неоднократно администрация Синода обращалась к Николаю Ивановичу за отзывами по делам, касающимся провинциальных архивов духовного ведомства. Он считал, что если архивы «будут доступны изучению, тем скорее образуется в обществе верный взгляд на события, а потому и правильнее могут совершаться в Отечестве все преобразования».

Издавал документы по церковной и светской истории, сообщал сведения биографического характера, составил исторические заметки о способах содержания духовенства. По поручению обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева разбирал бумаги Московского святителя Филарета (Дроздова), составил их описание, подготовил к печати 1, 3 и 5-й тома Собрания мнений и отзывов митрополита Московского Филарета (СПб.; М., 1885-1888). Участвовал в собирании материалов для Русского биографического словаря. Самое крупное исследование Николая Ивановича «Канцлер князь А.А. Безбородко в связи с событиями его времени» было удостоено специальной премии АН. В рукописях остались работы «Об анафематствовании в Неделю Православия еретиков и изменников отечества» (1867) и «Женские общины, существующие в России под покровительством духовного и гражданского начальства» (1881).

Состоял членом Археографической комиссии, Церковно-археологического общества при Киевской ДС, почетным членом Археологического института и многих других. С октября 1887 года страдал нервным расстройством, в марте 1889 года был уволен с должности. Последние дни жизни провел в лечебнице для душевнобольных на станции Удельная.

Иллюстрации:

Прот. Иоанн Григорович. Гравюра А. С. Янова. Кон. XIX в.

Архив:

Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 796;

РГБ ОР. Ф. 178. К. 1346. Ед. хр. 1-25; Ф. 255. К. 12-15.

Сочинения:

Исторический и хронологический опыт о посадниках Новгородских. М., 1821;

Исторические сведения о жизни святого Митрофана Воронежского. СПб., 1832;

Известие о древнем храме Христа Спасителя, построенном в XII в. прп. Евфросиниею близ Полоцка // ХЧ. 1832. Ч. 48. С. 133-146;

Сочинения духовного содержания. СПб., 1862;

Переписка прот. И. Григоровича с гр. Н.П. Румянцевым / Примеч.: Н.И. Григорович // ЧОИДР. 1864. Кн. 2. Отд. 2. С. 1-82;

Исторические исследования о Соборах, бывших в России со времени введения в оную христианской веры до восшествия на престол Ивана IV. СПб., 1864;

Белорусская иерархия. Минск, 1992;

Рукописный реестр «Содержание грамот, писанных на польск. и лат. языках, кои отысканы в могилевских архивах по препоручению гос. канцлера, с означением времени их написания и места, где они хранятся» // Лабынцев Ю. А. Завещано Отечеству. М., 1994. С. 45-53;

Надгробное слово И. И. Григоровича при погребении тела графа Н. П. Румянцева // Там же. С. 54-57;

Очерк жизни прот. И. И. Григоровича // Странник. 1861. № 6. С. 303-339;

Открытие Комиссии, высочайше утвержденной 6 дек. 1865 г. СПб., 1866;

Обзор учреждения в России архиерейских правосл. кафедр и способов содержания их, со времени введения штатов по духовному ведомству (1764-1866). СПб., 1866;

Обзор общих законоположений о содержании правосл. приходского духовенства в России, со времени введения штатов по духовному ведомству, 1764-1863. СПб., 1867;

Избрание Георгия Конисского во еп. Белоруссии // Странник. 1868. № 3. С. 83-92;

50-летний юбилей служебной деятельности архиеп. Василия (Лужинского) // Голос: Газ. 1869. № 235;

Обзор учреждения в России правосл. мон-рей, со времени введения штатов по духовному ведомству (1764-1869). СПб., 1869;

Степанов В. С., Григорович Н. И. В память 100-летнего юбилея имп. военного ордена св. вмч. и Победоносца Георгия (1769-1869). СПб., 1869;

[Архивы упраздненных судебных мест С.-Петербургской губ.] // Голос: Газ. 1871. № 301;

Канцлер князь А. А. Безбородко в связи с событиями его времени. СПб., 1879-1881. 2 т. (СбРИО; Т. 26, 29).

Публикации:

Автобиогр. показание Арсения Мацеевича // Осмнадцатый век. М., 1868. Кн. 2. С. 361-365;

Имп. Николай I в Святейшем Синоде // РА. 1869. № 5. Стб. 739-752;

Ириней, архиеп. Псковский // Там же. № 7/8. Стб. 1103-1126;

Письмо кн. Антиоха Кантемира к архиеп. Феофану Прокоповичу о пасторе Мильярде // Там же. № 9. Стб. 578-581;

Из бумаг митр. Новгородского и С.-Петербургского Гавриила // Там же. № 10. Стб. 1569-1650;

Анатолий Мелес, еп.: (Ист. очерк) // Там же. 1870. № 4/5. Стб. 689-743;

Письма (13 рескриптов) имп. Екатерины II к обер-прокурорам Святейшего Синода // Там же. Стб. 744-766;

Азбучный указ. личных имен к ПСЗ за царствование имп. Павла I // Там же. 1873. № 6. Прил. Стб. 1-124;

Отзыв итальянца о гл. правительственных лицах во 2-ю пол. екатерининского царствования // Там же. 1875. № 6. Стб. 113-125;

Азбука гражданская с нравоучениями: Правлена рукою Петра Великого. СПб., 1877;

Переписка и бумаги гр. Б. П. Шереметева: 1704-1722 гг. СПб., 1878. (СбРИО; Т. 25);

Письма митр. Гавриила к архиеп. Амвросию // РА. 1895. № 3. Стб. 289-312;

4 письма имп. Екатерины II к Димитрию (Сеченову), митр. Новгородскому (1763-1766) // Там же. 1896. № 2. Стб. 196-202;

Именные указы, объявленные Святейшему Синоду и непомещенные в ПСЗ // Там же. 1906. № 1. Стб. 5-62.

Белорус. арх. древних грамот. М., 1824. Ч. 1;

Переписка пап с рос. государями в XVI в., найденная между рукописями в Римской Барбериниевой б-ке. СПб., 1834;

Собр. соч. преосв. Георгия Конисского, с жизнеописанием его. СПб., 1835. 2 ч.