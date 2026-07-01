Григорович, Виктор Иванович (30.04[12.05].1815, Балта Подольской губ. ‒ 19[31].12.1876, Елисаветград)

Григоро`вич, Виктор Иванович (30.04[12.05].1815, Балта Подольской губ. — 19[31].12.1876, Елисаветград) — российский историк, филолог-славист. Из семьи мелкого чиновника. Окончил униатское училище в Умани, учился в Харьковском и Дерптском университетах. С 1839 — заведующий кафедрой истории и литературы славянских наречий в Казанском университете. В кандидатской диссертации «Исследование о церковнославянском наречии» (1840) отстаивал «паннонскую» версию происхождения старославянского языка. В 1842 защитил и опубликовал магистер­скую диссертацию «Опыт изложения литературы словен в еe главнейших эпохах». В 1844—1846 предпринял поездку по славянским регионам Османской империи, во время которой собрал ценнейшую коллекцию древних славянских рукописей. В 1848—1849 преподавал в Московском университете, затем возвратился в Казань, где преподавал в университете и Казанской духовной академии. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1851). В 1865 был назначен руководителем кафедры славяноведения Новороссийского университета (Одесса), где работал до 1876. Соч.: Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича. Одесса, 1916. Лит.: Сергеев В. И. Исторические взгляды В. И. Григоровича. Казань, 1978.