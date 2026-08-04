ГРИГОРОВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Российский историк и филолог-славист

Происхождение и образование

В.И. Григорович родился в 1815 г. в Балта (Одесская область, Украина) в чиновничьей семье дворянского происхождения. В 1830 г. поступил в Харьковский университет, после окончания которого уехал в г. Дерпт (Тарту, Эстония), где с 1834 по 1839 гг. изучал классическую филологию и немецкую философию. Помимо философии, в круг его научных интересов входили и проблемы славяноведения. Ему удалось зарекомендовать себя в Дерптском университете как знатока славянских вопросов, в связи с чем он был приглашен на работу в Казанский университет.

Деятельность в Казанском университете. Поездка по славянским землям 1844-1847 гг.

В 1839 г. В.И. Григорович переехал в Казань, где в 1842 г. защитил диссертацию «Опыт изложения литературы словен в ее главнейших эпохах», где был дан обзор развития славянских литератур с IX по XV вв. с точки зрения славянской взаимности. После защиты диссертации Григорович стал преподавать славянские языки, этнографию и историю славян в университете. В то же время ученый стал готовиться к командировке в славянские земли для более тесного знакомства с литературой и историей зарубежных славянских народов. Перед тем, как отправиться за границу, ученый побывал в Москве, где, благодаря О.М. Бодянскому и М.П. Погодину, ознакомился с уже имевшимися у них сербскими рукописями XVI-XVII вв. В июле 1844 г. ученый через Одессу и Константинополь добирается до г. Салоники, а затем до горы Афон, в монастырях которой ему удалось изучить свыше 3000 греческих и славянских рукописей, в частности, Мариинское Евангелие, один из древнейших глаголических памятников. Затем ученый отправился в Македонию и Болгарию, где знакомился с бытом и народными обычаями болгар. После посещения мест проживания славян Османской империи Григорович переезжает через Румынию в столицу Австрийской империи Вену. Далее ученый направился в словенские земли, потом в хорватский Дубровник. Помимо Дубровника, Григоровичу удалось в 1846 г. посетить Цавтат, Шибеник, Задар, Загреб, Военную границу и Славонию. Сам ученый так вспоминал об условиях, в которых ему приходилось трудиться в Хорватии: «В Дубровнике, как в Далмации вообще, путешественник встречает большие затруднения в ознакомлении с древностями, историей и литературой края. Нигде нет общественных библиотек, нет людей, обнимающих целостно сведения о своем отечестве. Сверх того, влияние итальянского и частью немецкого образования одолевает нередко уважение и пытливость к отечественным памятникам, а крайняя бедность, господствующая в крае, заставляет скорее думать об удовлетворении первых потребностей, чем о поощрении народного просвещения». Тем не менее, ему удалось ознакомиться с памятниками дубровницкой литературы в библиотеке монастыря францисканцев и в собраниях частных лиц. В Загребе ученого интересовала литературная деятельность его современников, деятелей иллирийского движения. Григорович познакомился с Л. Гаем, с издателем грамматики на иллирском языке В. Бабукичем и с филологом А. Мажураничем. В Праге ученый знакомится с П.Й. Шафариком и В. Ганкой, изучает памятники чешской письменности. Из своего путешествия по славянским землям Григорович приобрел многие из найденных им рукописей.

Деятельность ученого после возвращения в Казань. Научные труды Григоровича

По результатам своей поездки Григорович публикует в 1848 г. «Очерк путешествия по Европейской Турции», в котором содержатся ценные сведения по истории, культуре и этнографии Болгарии и Македонии, сведения о славянских рукописях, найденных им во время командировки. В 1859 г. увидела свет работа Григоровича «О Сербии в ее отношениях к соседним державам, преимущественно в XIV-XV столетиях». Однако в дальнейшем из-за цензурных соображений у ученого возникают сложности с изданием тех его трудов, в основе которых лежали рукописи религиозного содержания. Книга Григоровича «Службы свв. Кирилла и Мефодия», подготовленная к печати в 1852 г., увидела свет только в 1862 г. Часть рукописей религиозного содержания Григорович пересылал чешскому ученому П.Й. Шафарику, который тот использовал в своих работах «Памятники глаголической письменности», «Памятники древней письменности южных славян», «О происхождении и родине глаголитизма».

В.И. Григорович продолжал свою преподавательскую деятельность в Казанском университете, читая лекции по истории и литературе славянских народов. В 1863 г. Казанский университет присудил Григоровичу ученую степень доктора honoris causa.

Одесский период жизни ученого

В 1865 г. В.И. Григорович переезжает из Казани в Одессу, где возглавил кафедру славянской филологии основанного в том же году Новороссийского университета. Именно ему пришлось взять на себя организацию преподавания славяноведения в этом университете, где он читал лекции по истории славянских литератур и славянских древностей. Ученый также передал Новороссийскому университету и часть рукописей из своего собрания. Но пик научного творчества Григоровича на тот момент уже прошел, ученый преподавал, основываясь на материале, разработанном еще в казанский период его деятельности. Наиболее значительной его работой того периода является статья «Как выражались отношения Константинопольской церкви к окрестным северным народам и преимущественно к болгарам в начале X столетия». В 1876 г. Григорович вышел на пенсию. Скончался в 1876 г. в г. Елисаветград (ныне Кировоград, Украина).