Григорович, Иван Константинович (26.01[07.02].1853, Санкт-Петербург ‒ 03.03.1930, близ Ментона, Франция)

Григоро`вич, Иван Константинович (26.01[07.02].1853, Санкт-Петербург — 03.03.1930, близ Ментона, Франция) — русский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, адмирал. Дворянин. Окончил Морское училище. В 1874 — гардемарин, в 1875 — мичман. С 1883 командовал кораблями и занимал другие посты на флоте. В 1896—1898 — морской агент в Анг­лии. С 13 апреля 1897 — капитан I ранга. С 1899 — командир эскадренного броненосца «Цесаревич». Участ­ник Русско-японской войны 1900—1905 и обороны Порт-Артура. Начальник порта . В 1904 награжден мечами к ордену Св. Владимира III степени. С 28 марта 1904 — контр-адмирал. Награжден орденом Св. Станислава I степени с мечами. Начальник штаба Черноморского флота (1905—1906), командир Либавского порта (1906—1908). В 1908 — командир Кронштадтского порта . С 1909 — заместитель морского министра, вице-адмирал. С 19 марта 1911 — глава Морского министерства. Член Государственного совета по назначению (1913—1917). Осуществлял программу перевооружения флота в канун Первой мировой войны и обеспечение его боевой деятельности во время войны. 31 марта 1917 уволен со службы. С июня 1919 — сотрудник Петроградского отделения Главного управления Единого государственного архивного фонда, его военного научно-издательского отдела. С 1920 — сотрудник Морского архива, Морской исторической комиссии. В 1921 — уволен из архива в связи с сокращением штата. В 1924 эмигрировал во Францию. Соч.: Воспоминания бывшего мор­ского министра. СПб., 1993. Лит.: Русин А. И. Памяти адмирала И. К. Григоровича // Морской журнал . 1930. № 3.