ГРИГОРОВИЧ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

Сын контр-адмирала, из дворян Полтавской губернии. На действительной службе с 16.9.1871. 31.3.1874 окончил Морское училище произведен в гардемарины с назначением в Балтийский флот. Служил на броненосной батарее «Кремль» и таможенном крейсере «Нырок». 30.8.1875 произведен в мичманы. 24.9.1875 поступил в учебную команду учебно-артиллерийского отряда. 21.3.1877 назначен флаг-офицером при командующем учебно-артиллерийским отрядом. 27.3.1878 окончил курс учебной команды учебно-артиллерийского отряда. 28.3.1878 назначен в отряд, назначенный для укомплектования кораблей, закупленных в Северо-Американских Соединенных Штатах. 14.9.1878 назначен и. д. ротного командира клипера «Забияка». 17.9.1879 произведен в лейтенанты за отличие по службе. 29.1.1880 назначен командиром 4-й роты команды клипера «Забияка». 10.5.1880 назначен вахтенным начальником клипера «Забияка». 2.9.1881 списан с клипера по болезни. 3.10.1882 назначен командиром 3-й роты команды монитора «Колдун». 21.2.1883 назначен командиром парохода «Колдунчик». 11.11.1883 назначен заведующим пароходом «Рыбка». 28.4.1884 назначен командиром парохода «Рыбка». 25.4.1886 назначен вахтенным начальником шхуны «Алеут» с переводом в Сибирскую флотилию. 16.11.1887 назначен флаг-офицером походного штаба начальника эскадры Тихого океана. 9.2.1890 отчислен от должности флаг-офицера. 3.3.1890 назначен старшим офицером монитора «Тифон» с переводом в Балтийский флот. 1.4.1890 произведен в капитаны 2-го ранга. 7.4.1890 назначен командиром парохода «Петербург». 19.1.1891 назначен старшим офицером фрегата «Герцог Эдинбургский». 11.10.1891 назначен флаг-капитаном берегового штаба старшего флагмана 2-й флотской дивизии. 7.2.1893 назначен старшим офицером крейсера 1-го ранга «Витязь». 3.7.1893 назначен старшим офицером крейсера 1-го ранга «Адмирал Корнилов». 16.1.1895 назначен командиром крейсера 2-го ранга «Разбойник». 18.12.1895 назначен командиром броненосца береговой обороны «Броненосец». 8.4.1896 назначен командиром минного крейсера «Воевода». 6.9.1896 назначен морским агентом в Англии. 17.4.1897 произведен в капитаны 1-го ранга. 29.6.1898 отчислен от должности морского агента и командирован во Францию для наблюдения за постройкой эскадренного броненосца «Цесаревич» и крейсера «Баян». 15.2.1899 назначен командиром эскадренного броненосца «Цесаревич». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 28.3.1904 произведен в контр-адмиралы за отличие в делах проти неприятеля с назначением командиром порта Артур. После капитуляции крепости отпущен под честное слово о неучастии в войне. 131.10.1905 назначен начальником штаба Черноморского флота и портов Черного моря. 14.5.1906 ранен в голову и контужен взрывом брошенной террористом бомбы. 28.12.1906 назначен командиром порта Императора Александра III в Либаве. 1.10.1908 назначен вр. и. д. главного командира флота и портов и начальника морской обороны Балтийского моря и военного губернатора Кронштадта. 31.1.1909 назначен главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта. 9.2.1909 назначен товарищем морского министра. 29.3.1909 произведен в вице-адмиралы. 19.3.1911 назначен морским министром. 27.9.1911 произведен в адмиралы. 15.11.1911 назначен почетным член конференции Николаевской морской академии с оставлением в должности. 6.12.1912 назначен генерал-адьютантом его императорского величества с оставлением в должности. 29.12.1913 назначен членом Государственного Совета с оставлением в должности. Был одним из двух министров, которые смогли сохранить должность во время кадровых перестановок 1914–1917 гг. 1.3.1917 во время Февральской революции смещен с должности, но арестован не был. 31.3.1917 уволен со службы по расстроенному здоровью с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде. Работал в Едином государственном архивном фонде, в Военно-морской комиссии по исследованию и использованию опыта войны, Морском архиве. Преподавал на навигационном отделении Высшей школы водного транспорта. По заданию Морской исторической комиссии написал мемуары. Осенью 1924 г. получил разрешение Советского правительства выехать во Францию на лечение. Проживал в Ментоне, писал и продавал картины. Погребен на кладбище в Ментоне. 26.6.2005 урна с прахом перезахоронена в фамильном склепе на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. С 10.3.2016 в состав ВМФ РФ входит сторожевой корабль «Адмирал Григорович».

Жена (с 18.4.1884): Мария Николаевна (урожденная Шемякина) (1858–27.12.1913, Санкт-Петербург). Дети: Мария (в замужестве Карцова) (22.2.1885, Петербург–1963), Наталья (в замужестве Паннина) (19.12.1901 – не ранее 1993, Кан, Франция).