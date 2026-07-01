Григорович, Иван Иванович (06[17].09.1792, Пропойск Могилевской губ. (ныне Славгород Могилевской обл. Белоруссии) ‒ 13[25].11.1852, Санкт-Петербург)

Григоро`вич, Иван Иванович (06[17].09.1792, Пропойск Могилевской губ. (ныне Славгород Могилевской обл. Белоруссии) — 13[25].11.1852, Санкт-Петербург) — российский историк, археограф, священник. Принадлежал к так называемому западнорусскому историческому направлению, т. е. подчеркивал единство белорусских и великорусских земель. Из дворян. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1819), назначен протоиереем собора в Гомеле, ректором гомельских уездного и приход­ского училищ. В 1829 переведен в Витебск, назначен ректором духовных училищ. Изучал касающиеся белорусской истории акты и грамоты , находившиеся в архивах могилевских духовной консистории и семинарии, монастырских (мсти­славских, оршанских, могилевских) архивах, документы о политической и социально-экономической жизни Белоруссии. С 1831 — в Петербурге протоиерей лейб-гвардии Финляндского полка. Состоял членом Археографической комиссии (с 1837), ее главным редактором (с 1838). Издал первое белорусское археографическое собрание источников — «Белорусский архив древних грамот» (Ч. 1. М., 1824; Ч. 2 была обнаружена в рукописи в 1958). Подготовил к изданию и снабдил предисловием сочинения белорусского архиепископа Георгия Конисского (М., 1835). Итогом архео­графической работы Г. стало издание «Актов, относящихся к истории Западной России…» (Т. 1—5. СПб., 1843—1853), в которых собраны уникальные документы по истории Белоруссии, Литвы и Украины XIV—XVII вв. В начале 1850-х Г. переведен в придворное ведомство, назначен священником церкви Аничкова дворца в Петербурге. Г. — автор духовной литературы. Соч.: Исторический и хронологиче­ский опыт о посадниках новгород­ских: из древних русских летописей. М., 1821; Исторические сведения о жизни Святого Митрофания. СПб., 1832; Переписка пап с российскими государями в XVI в. СПб., 1834; Сочинения духовного содержания. СПб., 1862. Лит.: Зямля Могилевская. Могилев, 2012; Судник М. Збіральнік беларускай старажытнасці // Беларусь. 1945. № 11—12.