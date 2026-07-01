ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (псев­до­ни­мы: Ва­си­лий Бе­ля­ев, Ва­си­лий Рос, Ва­си­лий Пла­ка-Ал­бов) - русский цер­ков­ный пи­са­тель, эт­но­граф , ис­то­рик, пу­те­ше­ст­вен­ник.

Сын куп­ца Г.И. Бе­ляе­ва. Брат архитектора И.Г. Гри­го­ро­ви­ча-Бар­ско­го. Учил­ся в Кие­во-Мо­ги­лян­ской ака­де­мии (1715-1723) и львов­ской ие­зу­ит­ской ака­де­мии (1723). В 1724 году ез­дил в Ита­лию в город Ба­ри для по­кло­не­ния мо­щам святителя Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го. По­бы­вал на Афо­не, стран­ст­во­вал по Ближ­не­му Вос­то­ку, по­се­тил Ие­ру­са­лим, Ка­ир, Бей­рут, Да­маск (1725-1728). Два го­да жил в Три­по­ли, где изу­чал греческий, арабский, турецкий язы­ки, хри­сти­ан­скую литературу и бо­го­сло­вие; от­ту­да со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Алек­сан­д­рию, Ка­ир. В 1734 году при­нял мо­на­ше­ский по­стриг в Да­ма­ске с име­нем Ва­си­лий. С 1736 года по 1743 год пре­по­да­вал латинский язык в хри­сти­ан­ском училище на острове Пат­мос. В 1743 году ре­фе­рент российского по­сла в Кон­стан­ти­но­по­ле и свя­щен­ник при ди­пло­ма­тической мис­сии. В 1744 году на­прав­лен на Афон для изу­че­ния со­стоя­ния пра­во­слав­ных мо­на­сты­рей и их биб­лио­тек. По воз­вра­ще­нии в Кон­стан­ти­но­поль (1746) Григорович-Барский был об­ви­нён А.И. Не­плюе­вым в гре­ко­филь­ст­ве и пре­да­тель­ст­ве национальных ин­те­ре­сов. Опа­са­ясь аре­ста и стре­мясь до­ка­зать не­спра­вед­ли­вость об­ви­не­ний, тя­же­лоболь­ной Григорович-Барский вер­нул­ся в Ки­ев (1747), где вско­ре скон­чал­ся.

Во вре­мя сво­их стран­ст­вий (1723-1747) Григорович-Барский ра­бо­тал над пу­те­вы­ми за­пис­ка­ми, де­лал мно­го­численные за­ри­сов­ки, но за­вер­шить труд не ус­пел. Со­чи­не­ние Григоровича-Барского «Стран­ст­во­ва­ния...», со­дер­жа­щее цен­ные све­де­ния по со­ци­аль­но-эко­но­мической и ду­хов­ной жиз­ни Западной Ев­ро­пы, Ближ­не­го Вос­то­ка, Северной Аф­ри­ки 2-й четверти XVIII века, по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лось (1-е издание 1770).

Сочинения:

Стран­ст­во­ва­ния по свя­тым мес­там Вос­то­ка (с 1723 по 1747 г.). М., 2004-2005. Ч. 1-3.