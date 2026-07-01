ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (псевдонимы: Василий Беляев, Василий Рос, Василий Плака-Албов) - русский церковный писатель, этнограф, историк, путешественник.
Сын купца Г.И. Беляева. Брат архитектора И.Г. Григоровича-Барского. Учился в Киево-Могилянской академии (1715-1723) и львовской иезуитской академии (1723). В 1724 году ездил в Италию в город Бари для поклонения мощам святителя Николая Мирликийского. Побывал на Афоне, странствовал по Ближнему Востоку, посетил Иерусалим, Каир, Бейрут, Дамаск (1725-1728). Два года жил в Триполи, где изучал греческий, арабский, турецкий языки, христианскую литературу и богословие; оттуда совершил путешествие в Александрию, Каир. В 1734 году принял монашеский постриг в Дамаске с именем Василий. С 1736 года по 1743 год преподавал латинский язык в христианском училище на острове Патмос. В 1743 году референт российского посла в Константинополе и священник при дипломатической миссии. В 1744 году направлен на Афон для изучения состояния православных монастырей и их библиотек. По возвращении в Константинополь (1746) Григорович-Барский был обвинён А.И. Неплюевым в грекофильстве и предательстве национальных интересов. Опасаясь ареста и стремясь доказать несправедливость обвинений, тяжелобольной Григорович-Барский вернулся в Киев (1747), где вскоре скончался.
Во время своих странствий (1723-1747) Григорович-Барский работал над путевыми записками, делал многочисленные зарисовки, но завершить труд не успел. Сочинение Григоровича-Барского «Странствования...», содержащее ценные сведения по социально-экономической и духовной жизни Западной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки 2-й четверти XVIII века, получило широкое распространение, неоднократно переиздавалось (1-е издание 1770).
Сочинения:
Странствования по святым местам Востока (с 1723 по 1747 г.). М., 2004-2005. Ч. 1-3.