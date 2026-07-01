ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ - украинский архитектор.
Брат В.Г. Григоровича-Барского. Учился в Киевской академии. Последователь Б.Ф. Растрелли, строил преимущественно церковные здания в стиле украинского барокко: надвратная колокольня в Кирилловском монастыре (1748-1760 годы, не сохранилась), колокольни церкви Рождества Богородицы (1754-1761) и церкви Воздвижения (1759-1763) Киево-Печерской лавры, Покровская церковь на Подоле (1766) и церковь Николы Набережного (1772-1785), также водопровод с павильоном-фонтаном «Самсон» (1748-1749) - все в Киеве; собор Рождества Богородицы (1752-1764 годы, совместно с Андреем В. Квасовым) и здание Полковой канцелярии (1753-1758) - в Козельце; Трёхсвятительская церковь в селе Лемеши Черниговской губернии (1760-1761); собор и колокольня в Межигорском монастыре, близ Киева (1766); собор в Красногорском монастыре (1769 год; ныне Черкасская область); Воскресенская церковь и 2-ярусная церковь-колокольня (обе 1772 года, приписываются Григоровичу-Барскому) в Чернигове.