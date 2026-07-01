ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ - украинский ар­хи­тек­тор.

Брат В.Г. Гри­го­ро­ви­ча-Бар­ско­го. Учил­ся в Ки­ев­ской ака­де­мии. По­сле­до­ва­тель Б.Ф. Рас­трел­ли, стро­ил пре­имущественно цер­ков­ные зда­ния в сти­ле украинского ба­рок­ко: над­врат­ная ко­ло­коль­ня в Ки­рил­лов­ском монастыре (1748-1760 годы, не сохранилась), ко­ло­коль­ни церкви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1754-1761) и церкви Воз­дви­же­ния (1759-1763) Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры, По­кров­ская церковь на По­до­ле (1766) и церковь Ни­ко­лы На­бе­реж­но­го (1772-1785), так­же во­до­про­вод с па­виль­о­ном-фон­та­ном «Сам­сон» (1748-1749) - все в Кие­ве; со­бор Ро­ж­дест­ва Бо­го­ро­ди­цы (1752-1764 годы, совместно с Андреем В. Ква­со­вым) и зда­ние Пол­ко­вой кан­це­ля­рии (1753-1758) - в Ко­зель­це; Трёх­свя­ти­тель­ская церковь в селе Ле­ме­ши Чер­ни­гов­ской губернии (1760-1761); со­бор и ко­ло­коль­ня в Ме­жи­гор­ском монастыре, близ Кие­ва (1766); со­бор в Крас­но­гор­ском монастыре (1769 год; ны­не Чер­кас­ская область); Вос­кре­сен­ская церковь и 2-ярус­ная цер­ковь-ко­ло­коль­ня (обе 1772 года, при­пи­сы­ва­ют­ся Григоровичу-Барскому) в Чер­ни­го­ве.