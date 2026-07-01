ГРИГОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Григоров Василий Васильевич (25.04.1860–?) – Окончил Воронежскую воен. гимн., НКУ и Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. На службе с 01.09.1876. Корнет (с 16.04.1878). Пор. (с 20.02.1880). Шт.-ротм., приком. к Николаевской академии Генерального штаба (с 25.03.1884). Кап. (29.03.1885. Подполк (01.04.1890). Полк. (17.04.1894). Ген.-майор (14.04.1902). Ген.-лейт. Служба: оф. для поруч. при шт. Киев. военного округа (08.11.1884–24.11.1888), ком. эскадрона 1 г. 1 м., штатный преп. Чугуевского военное училище (24.11.1888–27.07.1892). Штаб-оф. при упр. нач. 14 местной бригады (27.07.1892–24.02.1895). Пом. ком. кав. полка (10.04.–10.10.1894). Нач. Оренбургского казачьего юнкерского училища (24.02.1895–01.01.1902). Дир. 2 Оренб. кадетского корпуса (01.04.1902–08.03.1911), воен. губер. Самаркандской обл. (08.03–09.11.1911). Награды: Св. Стан. 3-й ст. (1886), Св. Анны 3-й ст. (1891), Св. Стан. 2-й ст. (1898), Высоч. благовол. (1901). Женат. 1 сын.