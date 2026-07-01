ГРИГОРОВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ

Из дворян Костромской губернии, православный. 8.9.1889 зачислен на действительную службу. 8.9.1892 окончил Морское училище первым по успеваемости с занесением имени на мраморную доску и премией действительного тайного советника Менде. 8.9.1892 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 9-й флотский экипаж. 9.5.1893 назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Адмирал Нахимов». 20.10.1894 зачислен в 6-й флотский экипаж. 14.5.1896 произведен в лейтенанты. 2.10.1897 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Память Азова». 1.11.1897 назначен флаг-офицером штаба начальника эскадры Тихого океана. 26.5-14.8.1900 назначен производителем гидрографических работ. 6.10.1900 поступил на гидрографическое отделение Николаевской Морской академии. 2.10.1902 окончил академию по первому разряду с предоставлением двухлетнего старшинства в чине. 30.10.1902 назначен старшим штурманским офицером крейсера I ранга «Память Азова» с зачислением в 12-й флотский Ее Величества королевы Эллинов экипаж. 30.9.1902 назначен старшим штурманским офицером крейсера II ранга «Алмаз». 21.11.1902 зачислен в штурманские офицеры 1-го разряда. 10.9.1903 зачислен в 8-й флотский экипаж. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., похода 2-й эскадры флота Тихого океана вокруг Африки на Дальний Восток и Цусимского сражения. После Цусимского сражения прорвался на крейсере во Владивосток. 6.6.1905 назначен старшим флаг-офицером штаба командующего морскими силами во Владивостоке. 7.11.1905 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Россия», участвовал на нем в переходе с Дальнего Востока на Балтику. 6.12.1905 произведен в капитаны 2-го ранга. 15.3.1906 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Цесаревич». 12.7.1907 назначен командиром минного крейсера «Стерегущий» с зачислением в 3-й флотский экипаж. 29.9.1908 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 28.9.1910 назначен начальником 4-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского моря. 20.9.1911 назначен командующим строящимся линейным кораблем «Гангут». 6.12.1911 произведен в капитаны 1-го ранга с утверждением командиром корабля. Участник Первой мировой войны. 3.6.1915 произведен в контр-адмиралы за отлично-усердную службу и труды понесенные во время военных действий (со старшинством с 10.6.1916) с назначением начальником штаба командующего флотом Балтийского моря. 15.3.1917 назначен в резерв чинов Морского министерства. 15.9.1917 назначен начальником управления грузовых перевозок по Балтийскому морю. 18.11.1917 уволен со службы. Эмигрировал в Финляндию, затем переехал в Германию, затем во Францию. Почетный член Морского Собрания в Париже. Погребен во временной могиле на французском кладбище. 1.2.1949 прах перезахоронен в склепе Союза русских военных инвалидов на русском кладбище Кокад в Ницце.

Жена: разведенная жена капитана 2 ранга Анна Ивановна (урожденная Третьякова, в 1-м браке Хохлова) (?–12.1.1965, Франция).