Григорий XVI (Бартоломео Альберто Каппеллари) (18.09.1765, Беллуно, Венецианская республика ‒ 01.06.1846, Рим)

Григо`рий XVI (Бартоломео Альберто Каппеллари) (18.09.1765, Беллуно, Венецианская республика — 01.06.1846, Рим) — 254-й папа Римский (со 2 февраля 1831). Выходец из среды мелкого дворянства. В 1783 вступил в Орден камальдулов. В 1799 выступил против итальянских янсенистов. С 1805 аббат монастыря Св. Григория (San Gregorio Magno) в Риме. В 1809—1814 во время французского пленения папы Пия VII укрывался в Венецианской области, бывшей под властью Австрии. После падения Наполеона (1814) и возвращения в Рим возглавил Орден камальдулов. С 1825 кардинал; отвечал за подготовку конкордата с нидерландским королем Вильгельмом I (18 июня 1827). Понтификат Г. XVI начался борьбой с выступлениями карбонариев в северных провинциях Пап­ской области (1831), что обусловило крайне консервативный политический курс, сопровождавшийся всесилием тайной полиции, ужесточением официального антисемитизма (законы 1843). Экономическое развитие Папской области замедлилось; папа выступил принципиальным противником железнодорожного строительства. Энциклики Г. XVI направлены против требований демократических свобод и обновления церкви (Mirari vos, 1832), распространения новых переводов Библии (Inter praecipuas, 1844), посвящены проблемам положения Католической церкви в протестантских и православных ­странах. Соч.: Momigliano E., Casolari G. M. (eds.) Tutte le Encicliche dei Sommi Pontefici. Dall‘Oglio. 2 Vol. Milano, 1990; Mercati A. (ed.) Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, Roma, 1919. Лит.: Miscellanea historiae pontificiae. V. XIII—XIV. Gregorio XVI, Miscellanea commemorativa. Romae, 1948—1949.