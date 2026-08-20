ГРИГОРИЙ XIII, УГО БОНКОМПАНЬИ

ГРИГО́РИЙ XIII (латинское Gregorius), УГО БОНКОМПАНЬИ (итальянское Ugo Boncompagni) - Па­па Рим­ский (1572-1585).

Из из­вест­но­го ро­да; юрист, док­тор пра­ва. В 1531-1539 годы пре­по­да­вал ка­но­ническое пра­во в Бо­лон­ском университете; уча­ст­ник Три­дент­ско­го со­бо­ра. В 1565 году кар­ди­нал-ле­гат в Ис­па­нии. По­сле смер­ти в мае 1572 года па­пы Пия V (1566-1572) из­бран на пап­ский пре­стол. Ярый сто­рон­ник Контр­ре­фор­ма­ции; при­вет­ст­во­вал Вар­фо­ло­ме­ев­скую ночь (в па­мять об этом со­бы­тии по при­ка­зу Григория XIII бы­ла от­че­ка­не­на осо­бая па­мят­ная ме­даль), под­дер­жи­вал французского ко­ро­ля Ген­ри­ха III в его борь­бе с гу­ге­но­та­ми, а так­же ирландских ка­то­ли­ков в их про­ти­во­стоя­нии с Ели­за­ве­той I Тю­дор, спо­соб­ст­во­вал сна­ря­же­нию «Не­по­бе­ди­мой ар­ма­ды».

Пон­ти­фи­кат Григорий XIII ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ак­ти­ви­за­ци­ей пап­ской ди­пло­ма­тии , а так­же мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти. Для рас­смот­ре­ния во­про­сов, свя­зан­ных с про­ти­во­стоя­ни­ем Ре­фор­ма­ции в германских зем­лях, в 1573 году по при­ка­зу Григория XIII бы­ла соз­да­на Гер­ман­ская кон­гре­га­ция (латинское Congre­ga­tio Germanica) - по­сто­ян­ная кол­ле­гия кар­ди­на­лов. Позд­нее по­сто­янные нун­циа­ту­ры поя­ви­лись в Ве­не (1581), Кёль­не (1582), Лю­цер­не (1586). В этот же пе­ри­од в Ри­ме для ве­де­ния мис­сио­нер­ской и ди­пло­ма­тической дея­тель­но­сти ос­но­ва­ны: Гре­че­ская (1577), Вен­гер­ская (1578 год; в 1580 году пре­об­ра­зо­ва­на в Гер­ман­скую и вен­гер­скую кол­ле­гию пу­тём слия­ния с Гер­ман­ской кол­ле­ги­ей, соз­дан­ной Иг­на­ти­ем Лой­о­лой), Анг­лий­ская (1579), Ма­ро­нит­ская (1584) кол­ле­гии. В 1551 году Иг­на­тий Лой­о­ла ос­но­вал пер­вую ие­зу­ит­скую кол­ле­гию - так называемую Рим­скую кол­ле­гию, по­лу­чив­шую с 1584 года, в па­мять о ме­це­нат­ской под­держ­ке Григория XIII, на­име­но­ва­ние Гри­го­ри­ан­ской кол­ле­гии или Гри­го­ри­ан­ско­го университета, где пре­по­да­ва­лись фи­ло­со­фия, тео­ло­гия, ка­но­ническое пра­во и ко­то­рая ста­ла основным цен­тром под­го­тов­ки ие­зуи­тов-мис­сио­не­ров - главные опо­ры пап­ской ди­пло­ма­тии в тот пе­ри­од.

В 1577 году, во ис­пол­не­ние ре­ше­ния Три­дент­ско­го со­бо­ра об уст­ра­не­нии не­точ­но­стей юли­ан­ско­го ка­лен­дар­но­го ис­чис­ле­ния, Григорием XIII бы­ла соз­да­на осо­бая ко­мис­сия, в ра­бо­те ко­то­рой при­ня­ли уча­стие из­вест­ные ас­тро­но­мы и ма­те­ма­ти­ки. Со­з­дан­ный но­вый, так называемый гри­го­ри­ан­ский, ка­лен­дарь был офи­ци­аль­но одоб­рен и вве­дён бул­лой Григория XIII «Inter gravissimas» (1582).

К пон­ти­фи­ка­ту Григория XIII от­но­сит­ся по­пыт­ка уп­ро­чить влия­ние ка­то­лические церк­ви в северо-ев­ропейских стра­нах, в ча­ст­но­сти в Шве­ции, и Ре­чи По­спо­ли­той, на­ла­дить ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Московским государством (мис­сии пап­ско­го ле­га­та Ан­то­нио Пос­се­ви­но (1533 или 1534-1611) в Шве­цию (1577) и Речь По­спо­ли­ту (1581)). Ра­бо­та осо­бой ко­мис­сии (так называемая Correcto­res Ro­mani), со­зван­ной ещё в 1566 па­пой Пи­ем V, за­вер­ши­лась в пон­ти­фи­кат Григория XIII из­да­ни­ем Кор­пу­са ка­но­нического пра­ва (Cor­pus Iuris Canonici) (1582).