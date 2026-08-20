ГРИГОРИЙ XIII, УГО БОНКОМПАНЬИ
ГРИГО́РИЙ XIII (латинское Gregorius), УГО БОНКОМПАНЬИ (итальянское Ugo Boncompagni) - Папа Римский (1572-1585).
Из известного рода; юрист, доктор права. В 1531-1539 годы преподавал каноническое право в Болонском университете; участник Тридентского собора. В 1565 году кардинал-легат в Испании. После смерти в мае 1572 года папы Пия V (1566-1572) избран на папский престол. Ярый сторонник Контрреформации; приветствовал Варфоломеевскую ночь (в память об этом событии по приказу Григория XIII была отчеканена особая памятная медаль), поддерживал французского короля Генриха III в его борьбе с гугенотами, а также ирландских католиков в их противостоянии с Елизаветой I Тюдор, способствовал снаряжению «Непобедимой армады».
Понтификат Григорий XIII характеризуется активизацией папской дипломатии, а также миссионерской деятельности. Для рассмотрения вопросов, связанных с противостоянием Реформации в германских землях, в 1573 году по приказу Григория XIII была создана Германская конгрегация (латинское Congregatio Germanica) - постоянная коллегия кардиналов. Позднее постоянные нунциатуры появились в Вене (1581), Кёльне (1582), Люцерне (1586). В этот же период в Риме для ведения миссионерской и дипломатической деятельности основаны: Греческая (1577), Венгерская (1578 год; в 1580 году преобразована в Германскую и венгерскую коллегию путём слияния с Германской коллегией, созданной Игнатием Лойолой), Английская (1579), Маронитская (1584) коллегии. В 1551 году Игнатий Лойола основал первую иезуитскую коллегию - так называемую Римскую коллегию, получившую с 1584 года, в память о меценатской поддержке Григория XIII, наименование Григорианской коллегии или Григорианского университета, где преподавались философия, теология, каноническое право и которая стала основным центром подготовки иезуитов-миссионеров - главные опоры папской дипломатии в тот период.
В 1577 году, во исполнение решения Тридентского собора об устранении неточностей юлианского календарного исчисления, Григорием XIII была создана особая комиссия, в работе которой приняли участие известные астрономы и математики. Созданный новый, так называемый григорианский, календарь был официально одобрен и введён буллой Григория XIII «Inter gravissimas» (1582).
К понтификату Григория XIII относится попытка упрочить влияние католические церкви в северо-европейских странах, в частности в Швеции, и Речи Посполитой, наладить дипломатические отношения с Московским государством (миссии папского легата Антонио Поссевино (1533 или 1534-1611) в Швецию (1577) и Речь Посполиту (1581)). Работа особой комиссии (так называемая Correctores Romani), созванной ещё в 1566 папой Пием V, завершилась в понтификат Григория XIII изданием Корпуса канонического права (Corpus Iuris Canonici) (1582).