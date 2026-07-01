Григорий XIII (Уго Бонкомпаньи) (01.01.1502, Болонья ‒ 10.04.1585, Рим)

Григо`рий XIII (Уго Бонкомпаньи) (01.01.1502, Болонья — 10.04.1585, Рим ) — папа Римский (с 13 мая 1572). Учился в Болонском университете; в 1530 получил степень доктора канонического и гражданского права (in utroque jure), потом преподавал. В 1538 папа Павел III привлек его к работе в Римской курии . В 1558 Бонкомпаньи был рукоположен в сан священника, 20 июля 1588 наречен епископом г. Виесте. 12 марта 1565 папа Пий IV возвел его в достоин­ство кардинала. При папе Пии V Бонкомпаньи вошел в состав комиссии римских корректоров (Correctores Romani), работавших над упорядочением сводов канонического права и подготовкой официального издания «Corpus juris canonici». После смерти Пия V Бонкомпаньи избран на папский престол . Заявляя о себе как о противнике непотизма, Г. XIII тем не менее назначил кардиналами племянников — Филиппа Бонкомпаньи 2 июня 1572 и Филиппа Ваставиллано 5 июля 1574; 3-му племяннику в кардинальском достоинстве было отказано. Брату Г. XIII, обратившемуся с просьбой о денежном вспомоществовании, был запрещен доступ в Рим . Г. XIII был последним папой, о котором точно известно, что он имел внебрачных детей: сын Джакомо родился до принятия Уго Бонкомпаньи сана священника. Папа устроил брак сына с графиней Сфорца и возвел в должность управляющего замком Сант-Анджело и гонфалоньера Римской церкви (главнокомандующего войсками Папской области). Основным направлением политики Г. XIII стала борьба с распространявшимся протестантизмом. Папские легаты действовали при дворах корлей Франции, Испании, Португалии, в немецких княжествах, в Швеции и в Польше, стремясь любой ценой сдержать Реформацию. Традиционно считается, что папа положительно воспринял известие о Варфоломеевской ночи 24 августа 1572, которую назвал победой Церкви над еретиками. В современных исследованиях уточняется, что папа не только не принимал участия в подготовке резни, но, более того, как юрист сожалел о том, что королю Карлу IX не удалось прибегнуть к более законным методам наказания еретиков. Буллой «Antiqua Judeorum» (1581) папа распространил полномочия инквизиции на дела, связанные с иудеями и мусульманами. Буллой «Consueverunt Romani pontifices» (1583) были расширены категории отлучавшихся от Церкви — в их числе были не только еретики, но и пираты, бандиты, требующие выкуп, фальшивомонетчики и другие нарушители общественного спокойствия. Стремясь проводить в жизнь решения Тридентского собора, папа требовал предлагать на вакантные кафедры только достойных кандидатов, а действующим архиепископам и епископам предписывал регулярные визитации диоцезов. Провел ряд реформ в Римской курии: были организованы конгрегация по делам епископов (в 1601 вместе с конгрегацией по делам монашествующих вошла в состав конгрегации по делам епископов и монашествующих) и конгрегация церемониала (1572); изменилась финансовая структура Католической церкви, контроль над доходами передали Апостольской палате (Camera apostolica). Г. XIII заложил основу будущей конгрегации по распространению веры (Propaganda fidei) — комитету из трех кардиналов поручалось руководство католическими миссиями на Востоке по поддержанию католиков восточного обряда и распространению католической веры среди иноконфессионального населения. Папа оказывал поддержку миссионерской деятельности католических орденов. Иезуиты начали активную проповедническую деятельность в Китае, Японии и, получив папскую привилегию, стали единственным орденом, который мог проповедовать на этих землях, а также в Перу, в Мексике, в Вост. Африке и на Ближнем Востоке. В 1581 царь Иван IV Грозный обратился к папе с просьбой о посредничестве в заключении мира между Русским государством и Великим княжеством Литовским. В Москву был послан иезуит Антонио Поссевино, уполномоченный также вести переговоры о заключении церковной унии с Русской православной цер­ковью. После подписания Ям-Запольского мирного договора Поссевино прибыл в Москву, где с разрешения Ивана Грозного провел (21, 23 февраля и 4 марта) публичные диспуты о вере, после одного из которых в порыве ярости царь чуть не убил пап­ского легата. Миссия Поссевино была завершена, не принеся никаких результатов в переговорах об унии. Г. XIII поручил кардиналу Цезарио Баронио отредактировать и подготовить к публикации Римский мартиролог . В 1582 был издан официально утвержденный папой (булла «Cum pro munere pastorali») «Cоrpus juris canonici» (действовал до 1917). Папа провел реформу календаря (см. Григорианский календарь ). Г. XIII был похоронен в соборе Св. Петра. Лит.: Алтухова Н. И. Григорий XIII // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 652—655; Gattoni M. Gregorio XIII e la politica iberica dello Stato Pontificio (1572—1585). Roma, 2007; Karttunen L. Grégoire XIII comme politicien et souverain. Helsinki, 1911; Mesini C. Il pontificato di Gregorio 13 (Ugo Boncompagni) nel 4. centenario della sua elezione al soglio pontificale, 1572—1972. Bologna, 1972; Pastor L., von. Grégoire XIII / Trad. de l’allemand. 2 Vol. Paris, 1938; Ziggelaar A. The Papal Bull of 1582 Promulgating a Reform of the Calendar // Gregorian Reform of the Calendar, Proceedings of the Vatican Conference to Commemorate Its 400th Anniversary, 1582—1982 / A cura di G. V. Coyne, M. A. Hoskin, O. Pedersen. Città del Vaticano, 1983. P. 201—239.