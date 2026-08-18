ГРИГОРИЙ VII (лат. Gregorius PP. VII)

Папа римский в 1073–1085 гг.

Григорий VII (в миру — Гильдебранд) родился в бедной семье в Тоскане. В 1047 г. Григорий VII стал монахом. Некоторое время Григорий VII провел в монастыре Клюни, где проникся идеями церковной реформы.

Григорий VII возвысился при папе Льве IX , а при Николае II (1059–1061 гг.) его влияние было столь велико, что он фактический руководил понтификатом. При Александре II была выдвинута идея реформы, программу которой разработал Григорий VII. В первую очередь она подразумевала избрание пап коллегией кардиналов на особом закрытом заседании (конклаве).

В 1073 г. Григорий VII был избран папой и начал активной претворять в жизнь свои идеи (они были изложены в неофициальном документе Dictatus papae в 1075 г.). В 1074 г. начался конфликт Григория VII с императором Генрихом IV , желавшим сохранить и упрочить свое влияние в Италии, а также участвовать, подобно своим предшественникам, в избрании пап. Этот конфликт вошел в историк как борьба за инвеституру. В 1076 г. Григорий VII отлучил Генриха IV от церкви и освободил его вассалов от их обязательств. Это вызвало мятеж германской знати. Не имея достаточных сил, Генрих IV был вынужден просить у папы прощения в Каноссе в 1077 г. Однако, на этом восстание немецкой знати не закончилось. В том же году она избрала альтернативного короля, Рудольфа Швабского, который, разбив Генриха IV в одной битве, смог заручиться поддержкой Григория VII.

После гибели антагониста Генриха IV в 1080 г. император смог сосредоточить все силы на борьбе с папой. Он провозгласил антипапу и в 1084 г. захватил Рим. Григорий VII обратился за помощью к норманнам, обосновавшимся в Южной Италии. Они, хоть и смогли овладеть Римом, разграбили город, и Григорий VII вынужден был спасаться бегством. В 25 мая 1085 г. Григорий VII умер в Салерно.

Иллюстрации:

Стояние в Каноссе (1077 г.);

Надгробие могилы Григория VII в Салерно.

Источники:

Das Register Gregors VII. Buch 1-9 / Hrsg. E. Caspar. B., 1920-1923, 1990. 2 Bde;

The «Epistolae vagantes» of Pope Gregory VII / Ed. H. E. J. Cowdrey. Oxf., 1972.