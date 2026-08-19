Григорий VII (Хильдебранд) (между 1025 и 1030, Тоскана ‒ 25.05.1085, Салерно)

Григо`рий VII (Хильдебранд) (между 1025 и 1030, Тоскана — 25.05.1085, Салерно) — папа Римский (с 1073). О происхождении Хильдебранда точных сведений нет. Вероятно, он был выходцем из небогатой семьи и вступил в римский монастырь Девы Марии на Авентине, которым управлял его дядя. По другой версии, Хильдебранд учился в школе при папском дворце и был каноником Латеран­ской базилики. В Риме он стал доверенным лицом священника Иоанна Грациана, при спорных обстоятельствах избранного на папский престол и принявшего имя Григорий VI (1045). После низложения понтифика по требованию императора Генриха III Хильдебранд отправился с ним в Германию и после его смерти жил, вероятно, в Кёльне. Он познакомился с Бруно, епископом Тульским, который взошел на папский престол под именем Лев IX (1049—1054). Вместе с новым папой Хильдебранд вернулся в Рим , где был назначен субдиаконом, кардиналом и администратором базилики Св. Павла. В качестве легата выполнял поручения Льва IX и его преемника Виктора II, например, руководил Турским собором, осудившим ересь Беренгария (1054). Получив известность как ревностный сторонник церковной реформы, начатой Львом IX, Хильдебранд стал архидиаконом Римской церкви (1058), сблизился с Петром Дамиани и приобрел влияние в Риме. В 1057 Хильдебранд и Петр Дамиани сыграли решающую роль в избрании папы Николая II, которое вызвало недовольство королевского двора Германии. В союзе с монахами-реформаторами он искоренял симонию и николаизм (брак священников), поддерживал Патарию в Ломбардии. В день погребения папы Александра II римляне провозгласили Хильдебранда папой. Он был сразу же возведен на престол , приняв новое имя в честь папы Григория I Великого и в память о своем учителе Григории VI. Г. VII существенно ужесточил реформаторскую политику своих предшественников, поставив задачу создания справедливого гармоничного общества, живущего в соответствии с божественными заповедями и учением Церкви. Нравственное возрождение христианского мира должна была возглавить церковная иерархия , свободная от пороков ( симония , николаизм) и дурного влияния мирян, независимая от светской власти. Для этого следовало упрочить позиции духовенства, объединенного в централизованную систему под единоличным руководством папы Римского. Теократическая концепция Г. VII подразумевала сосредоточение полноты духовной и светской власти в руках папы — преемника апостола Петра и наместника Христа на земле, которому все христиане должны были безоговорочно повиноваться. Эти идеи получили отражение в определениях римских соборов и многочисленных письмах Г. VII, но прежде всего в «Dictatus papae» (27 тезисов о папских прерогативах). Жесткую авторитарную политику Г. VII по-разному восприняли в странах Европы. После Римского собора 1074 папа направил во Францию, Англию и Испанию легатов, обладавших широкими полномочиями. Их деятельность, направленная на реформу церковной организации, строгое соблюдение канонического права и устранение контроля знати над церковными должностями, вызвала отпор не только духовен­ства, но и местных правителей, недовольных ограничением своих прав. Вильгельм Завоеватель отказался признать папу сюзереном, но не препятствовал архиепископу Ланфранку осуществлять церковную реформу в Англии. Христианские правители Испании выразили готовность подчиняться указаниям Г. VII, который благословил Реконкисту. В Южн. Италии папа пользовался поддержкой норманнов. Самый острый конфликт разгорелся на землях империи (Германия и Сев. Италия), где сложившаяся система имперской Церкви подразумевала контроль императора над назначением прелатов. Спор об инвеституре привел к столкновению папства и империи. На собрании в Вормсе (1076) король Генрих IV и имперские прелаты отказались подчиняться Г. VII и призвали его отречься от престола. В ответ епископы, собравшиеся в Риме, отлучили короля от Церкви и освободили его подданных от присяги в силу папской власти «вязать и разрешать» (Мф. 16.19). Часть германских аристократов выступила против Генриха, который был вынужден принести покаяние на встрече с Г. VII в замке Каносса, принадлежавшем верной стороннице папы, маркграфине Матильде Тосканской (1077). Хотя Генрих получил от Г. VII прощение, его противники в Германии избрали королем Рудольфа Швабского и развязали междоусобную войну. Сначала Г. VII сохранял нейтралитет , но когда Генрих отказался выполнить решение о запрете свет­ской инвеституры, принятое на Латеранском соборе 1078, папа вновь отлучил его от Церкви (1080). Однако Генрих одержал верх над противниками, провозгласил Г. VII низложенным и назначил антипапу Климента III. В марте 1084, после длительных военных действий, королевское войско вступило в Рим . С согласия большинства кардиналов Климент III был возведен на пап­ский престол и короновал Генриха как императора. По призыву Г. VII, осажденного в замке Св. Ангела, норманнский герцог Робер Гвискар заставил императора покинуть Рим . Однако римляне прогнали норманнов, которые грабили город и устроили разрушительный пожар. Лишившись почти всех сторонников, Г. VII был вынужден бежать в Салерно, где вскоре скончался. Таким образом, понтификат Г. VII завершился политическим поражением, но его преемники последовательно продолжали его политику. Впоследствии о роли Г. VII в церковной реформе почти забыли, его культ сложился лишь в XV—XVII вв. (день памяти в Католической церкви — 25 мая). Лит.: Capitani O. Gregorio VII, sancto // Enciclopedia dei papi. Vol. 2. Roma, 2000. P. 188—212; Cowdrey H. E. J. Pope Gregory VII, 1073—1085. Oxford, 1998; Fliche A. La réfor­me grégorienne. T. 2. Louvain — Paris, 1925; Schieffer R. Papst Gregor VII.: Kirchenreform und Investiturstreit. München, 2010.