Григорий Турский (лат. Gregorius Turonensis, Георгий Флоренций Григорий) (30.11.538/9, Овернь ‒ 15.11.594, Тур)

Григо`рий Ту`рский (лат. Gregorius Turonensis, Георгий Флоренций Григорий) (30.11.538/9, Овернь — 15.11.594, Тур) — церковный деятель, историк и агиограф. Родители Г. Т. принадлежали к провинциальным сенаторским родам из Оверни и Бургундии, представители которых занимали важные церковные должности, в том числе епископские кафедры Клермона, Лангра, Лиона и Тура. Отец Г. Т. рано умер, поэтому его воспитание доверили дяде, клермонскому епископу Галлу. Позднее его учителем стал архидиакон Авит (впоследствии также епископ Клермона). До 563 Г. Т. был посвящен в сан диакона и некоторое время жил у своего двоюродного деда Ницетия, епископа Лионского. Вероятно, в это время он познакомился с Радегундой, бывшей франкской королевой и основательницей женского монастыря в Пуатье. Скорее всего, при австразийском дворе Г. Т. встретил поэта Венанция Фортуната, который стал его другом. В 573 Г. Т. стал преемником своего дяди Евфрония на епископской кафедре в Туре, одной из самых значительных в Галлии. В разное время город контролировали разные франкские правители, как правило, конфликтовавшие между собой. Участвуя в политических интригах, епископ враждовал с Фредегундой, женой короля Хильперика I (561—584), и в 580 едва не был осужден за клевету. Как патрон Тура, Г. Т. защищал его от королевского гнета, отстаивал налоговый иммунитет города и противостоял королевским наместникам, которые притесняли жителей. В городе находилась важнейшая святыня Галлии — базилика Св. Мартина Турского, что позволило епископу выступать в качестве представителя святого. Храм был популярным местом политического убежища, что существенно осложняло положение епископа. Г. Т., глубоко веривший в чудеса и знамения, активно распространял культ святых и реликвий, которому посвящены многие его сочинения. Г. Т. был талантливым писателем, хотя в его образовании имелись пробелы, а круг его чтения был довольно узким. Наибольшее внимание он уделял агиографическому творчеству. Цикл сочинений о чудесах святых включает пространные «Чудеса св. Мартина», где в основном рассказывается об исцелениях, знамениях и других чудесных событиях в турской базилике (207 эпизодов в 4 книгах); более краткие «Чудеса св. Юлиана» (Г. Т. особенно чтил этого мученика, центр культа которого находился в Оверни); «Славу мучеников», свод поучительных и занимательных рассказов о реликвиях и святых местах, связанных с апостолами и мучениками; «Славу исповедников», посвященную в основном чудесам галльских подвижников. К этим сочинениям примыкает «Житие отцов» — сборник из 20 жизнеописаний галльских епископов, основателей монастырей, отшельников и затворников, многих из которых Г. Т. лично знал. В этих произведениях содержатся ценные сведения об истории культа святых, прежде всего в Галлии; приведено много деталей из повседневной жизни. Самый известный труд Г. Т. — «Десять книг историй», или «История франков», важнейший источник сведений о королевствах Меровингов, один из лучших образцов позднеантичной и раннесредневековой историографии. Сочинение начинается c изложения всемирной истории (в 1-й книге описаны события от сотворения мира до кончины св. Мартина), но потом внимание автора сосредотачивается на событиях в Галлии. Наиболее подробно повествуется о тех событиях, которые произошли при жизни Г. Т. и с его участием. Сочинение было завершено в 591; незадолго до смерти Г. Т. добавил к нему краткие биографические заметки о епископах Тура, напоминающие римскую «Liber Pontificalis». Хотя Г. Т. не испытывал ностальгии по Римской империи (см. Рим Древний), он в мрачных тонах описывал положение Галлии под властью франкских монархов, которые разоряли страну междоусобицами и позволяли чиновникам притеснять народ . Для историка было важно в первую очередь отношение правителей к церковной иерархии. Выступая за объединение страны, Г. Т. идеализировал Хлодвига — могущественного государя, избранного Богом, покровителя и защитника Церкви. Он в резких выражениях осуждал тех королей, которые не проявляли уважение к епископам и лично к автору, прежде всего Хильперика I, короля Нейстрии, которого Г. Т. описывал как жестокого самодура, окружившего себя злодеями. Напротив, благочестивый Гунтрамн, король Бургундии, описывается как «добрый правитель». Г. Т. повествует об отдельных событиях за пределами Галлии, в том числе в Испании, к вестготским правителям которой он относился с предубеждением. Сведения Г. Т. отличаются точностью и достоверностью; благодаря многочисленным отступлениям и вставным новеллам он представил яркую картину жизни во франкской Галлии. Однако сделанный Г. Т. акцент на произволе и насилии, возможно, отражает скорее мировоззрение автора, проникнутое аскетическим убеждением в греховности мирской жизни. Г. Т. принадлежат трактат «Расчет движения звезд», посвященный чудесам света и астрономическим явлениям, важным для календарных вычислений, и комментарий на псалмы (сохранился в отрывках). Ему приписываются «Чудеса блаженного апостола Андрея» (латинская версия апокрифических Деяний Андрея) и латинская версия Сказания о семи отроках Ефесских. Соч.: История франков / Пер. В. Д. Савукова. М., 1987. Лит.: A Companion to Gregory of Tours / Ed. A. C. Murray. Leiden — Boston, 2016; Heinzelmann M. Gregory of Tours: History and Society in the Sixth Century. Cambridge, 2001; The World of Gregory of Tours / Ed. K. Mitchell, I. Wood. Leiden, 2002.