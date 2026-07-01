ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ

ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ, Гри­го­рий Аш­ти­шат­ский (армянский - Гри­гор Лу­са­во­рич) - пер­вый епи­скоп Ар­ме­нии, с дея­тель­но­стью ко­то­ро­го свя­за­но при­ня­тие хри­сти­ан­ст­ва как официальной ре­ли­гии армянского государства, а так­же на­ча­ло ор­га­ни­за­ци­он­но­го оформ­ле­ния Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви.

Зна­чительная часть све­де­ний о жиз­ни и про­по­ве­ди Григория Просветителя име­ет по­лу­ле­ген­дар­ный ха­рак­тер. По боль­шей час­ти, эти све­де­ния пред­став­ле­ны в цик­ле «Жи­тие святого Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля», армянский текст ко­то­ро­го со­хра­нил­ся в со­ста­ве «Ис­то­рии Ар­ме­нии» Ага­фан­ге­ла.

Тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что Григорий Просветитель про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да вель­мо­жи Ана­ка, род­ст­вен­но­го или не­по­сред­ст­вен­но вос­хо­дя­ще­го к пар­фя­но-армянской цар­ской ди­на­стии Ар­ша­ки­дов. Со­глас­но армянскому ис­то­рио­гра­фу Мов­се­су Хо­ре­на­ци (V - начало VI веков), юность Григория Просветителя про­шла в Ке­са­рии Кап­па­до­кий­ской, где он по­лу­чил на­чат­ки хри­сти­ан­ской ве­ры и при­нял кре­ще­ние. Гри­го­рий всту­пил в брак (у не­го ро­ди­лись сы­но­вья Вар­дан и Ари­ста­кес), од­на­ко был вы­ну­ж­ден рас­стать­ся со сво­ей суп­ру­гой Ма­ри­ей из-за её же­ла­ния уй­ти в мо­на­стырь . По­ки­нув Ке­са­рию, он пе­ре­брал­ся в Рим и по­сту­пил на служ­бу к Трда­ту (бу­ду­ще­му ца­рю Трда­ту III Ве­ли­ко­му (287-330; другие да­ты: 274-330, 298-330)), ко­то­ро­му, бла­го­да­ря под­держ­ке римского императора Ди­ок­ле­тиа­на, уда­лось вер­нуть пре­стол в Ар­ме­нии, ут­ра­чен­ный его от­цом Хос­ро­вом в борь­бе с ос­но­ва­те­лем иранской ди­на­стии Са­са­ни­дов Ар­та­ши­ром.

Вна­ча­ле Гри­го­рий сни­скал ува­же­ние ца­ря Трда­та за вер­ную служ­бу, позд­нее бо­лее чем на 10 лет он был за­то­чён в ров с ядо­ви­ты­ми на­се­ко­мы­ми за ис­по­веда­ние хри­сти­ан­ст­ва (по другим вер­си­ям, пре­тер­пел различные му­че­ния). Ос­во­бо­ж­дён по­сле чу­дес­но­го ис­це­ле­ния ца­ря Трда­та, при­няв­ше­го впо­след­ст­вии хри­сти­ан­ст­во, про­воз­гла­шён­ное официальной ре­ли­ги­ей армянского государства (тра­ди­ци­он­но - около 301). Около 301-302 годов (по другим дан­ным, около 314 года) Гри­го­рий, на­прав­лен­ный Трда­том в Кап­па­до­кию, при­ни­ма­ет епи­скоп­ское по­став­ле­ние в Ке­са­рии от Ле­он­тия Кап­па­до­кий­ско­го (что лег­ло в ос­но­ву тра­ди­ции епи­скоп­ско­го ру­ко­по­ло­же­ния ка­ж­до­го вновь из­би­рае­мо­го пред­стоя­те­ля Армянской церк­ви от ар­хи­епи­ско­па Ке­са­рий­ско­го). По воз­вра­ще­нии в Ар­ме­нию Гри­го­рий вёл про­по­ведь хри­сти­ан­ст­ва в Та­рон­ской и Ара­рат­ской об­лас­тях; у го­ры Не­бат от Гри­го­рия при­ня­ли кре­ще­ние царь Трдат, чле­ны его се­мьи и пред­ста­ви­те­ли зна­ти. В Та­ро­не Григорий Просветитель ос­но­вал церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (позд­нее - центр Глак­ско­го монастыря). По пре­да­нию, ка­фед­рой епи­скоп­ско­го слу­же­ния Григорий Просветитель из­брал Аш­ти­шат, один из сво­их ро­до­вых цен­тров в Та­рон­ской об­лас­ти (ны­не посёлок Де­рик на тер­ри­то­рии Тур­ции).

С про­по­ве­дью Григория Просветителя свя­за­но ос­но­ва­ние в армянских зем­лях пер­вых школ для под­готов­ки ду­хо­вен­ст­ва, спо­соб­но­го со­вер­шать бо­го­слу­же­ние на греческом и сирийском язы­ках. Про­све­ти­тель­ская дея­тель­ность Григория Просветителя спо­соб­ст­во­ва­ла соз­да­нию в Ар­ме­нии пер­вых хра­мо­вых цен­тров, ста­но­вив­ших­ся так­же цен­тра­ми но­вой хри­сти­ан­ской куль­ту­ры (например, Эч­ми­ад­зин), а так­же куль­тур­ной и ре­лигиозной са­мо­иден­ти­фи­ка­ции Ар­ме­нии вви­ду по­сто­ян­ной уг­ро­зы са­са­нид­ско­го зо­роа­ст­рий­ско­го Ира­на.

Григорий Просветитель около 325 года пе­ре­дал Аш­ти­шат­скую ка­фед­ру сы­ну Ари­ста­ке­су (бу­ду­щий ка­то­ли­кос Ари­ста­кес I (325–333)). По пре­да­нию, Григорий Просветитель умер в пу́стыни Ма­нэ вско­ре по­сле от­кры­тия Ни­кей­ско­го со­бо­ра (325). Ему при­пи­сы­ва­ют ав­тор­ст­во «Мно­гове­ща­тель­ных ре­чей», «Уче­ния Гри­го­ра» (вхо­дит в «Ис­то­рию Ар­ме­нии» Ага­фан­ге­ла), ка­но­нических пра­вил (вклю­че­ны в армянскую «Кни­гу ка­но­нов» и другие). По мне­нию боль­шин­ст­ва учё­ных, эти со­чи­не­ния бы­ли на­пи­са­ны на греческом язы­ке. На­ча­ло об­ще­го по­чи­та­ния Григория Просветителя в хри­сти­ан­ских об­лас­тях За­кав­ка­зья от­но­сит­ся к концу V-VI веков. О рав­ном по­чи­та­нии Григория Просветителя в Ар­ме­нии и Гру­зии сви­де­тель­ст­ву­ет пе­ре­пис­ка грузинских ка­то­ли­ко­сов начала VII века с армянскими ду­хов­ны­ми и свет­ски­ми вла­де­те­ля­ми. Ис­клю­чительная важ­ность для Армянской церк­ви при­об­ре­та­ет дея­тель­ность Григория Просветителя по­сле её окон­чательного рас­ко­ла с Грузинской цер­ко­вью на Ма­наз­керт­ском со­бо­ре (726), при этом под­чёр­ки­ва­ет­ся главная роль Григория Просветителя как ос­но­ва­те­ля ин­сти­ту­та Армянской церк­ви. В Ви­зан­тии об ис­то­рии хри­стиа­ни­за­ции Ар­ме­нии ста­ло из­вест­но не позд­нее V века, в VIII веке празд­но­ва­ние в честь Григория Просветителя бы­ло вклю­че­но в ви­зантийский цер­ков­ный ка­лен­дарь. Рас­про­стра­не­ние по­чи­та­ния Григория Просветителя в славянских зем­лях от­но­сит­ся к пе­рио­ду не позд­нее XII века, по­сле по­яв­ле­ния пер­вых пе­ре­во­дов «Жи­тия» Григория Просветителя на славянские язы­ки.

Мо­щи Григория Просветителя пе­ре­да­ны в но­ябре 2000 года па­пой Рим­ским Ио­ан­ном Пав­лом II (1978-2005) ка­то­ли­ко­су Га­ре­ги­ну II (из­бран на ка­фед­ру в октябре 1999 года) и хра­нят­ся ны­не в ере­ван­ском со­бо­ре Святого Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля (от­крыт в 2001). Дес­ни­ца Григория Просветителя пре­бы­ва­ет в Эч­ми­ад­зи­не как сим­вол пре­ем­ст­ва ду­хов­ной вла­сти пер­во­ие­рар­ха Армянской апо­столь­ской церк­ви. День па­мя­ти в вос­точ­ной и за­пад­ной церк­вах - 30 сентября (13 октября).

Иллюстрации:

Гри­го­рий Про­све­ти­тель. Еван­ге­лие-ап­ра­кос (XII век). Со­бра­ние Ан­то­ние­во-Сий­ско­го мо­на­сты­ря. Архив БРЭ.