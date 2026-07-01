ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ, Григорий Аштишатский (армянский - Григор Лусаворич) - первый епископ Армении, с деятельностью которого связано принятие христианства как официальной религии армянского государства, а также начало организационного оформления Армянской апостольской церкви.
Значительная часть сведений о жизни и проповеди Григория Просветителя имеет полулегендарный характер. По большей части, эти сведения представлены в цикле «Житие святого Григория Просветителя», армянский текст которого сохранился в составе «Истории Армении» Агафангела.
Традиционно считается, что Григорий Просветитель происходил из знатного рода вельможи Анака, родственного или непосредственно восходящего к парфяно-армянской царской династии Аршакидов. Согласно армянскому историографу Мовсесу Хоренаци (V - начало VI веков), юность Григория Просветителя прошла в Кесарии Каппадокийской, где он получил начатки христианской веры и принял крещение. Григорий вступил в брак (у него родились сыновья Вардан и Аристакес), однако был вынужден расстаться со своей супругой Марией из-за её желания уйти в монастырь. Покинув Кесарию, он перебрался в Рим и поступил на службу к Трдату (будущему царю Трдату III Великому (287-330; другие даты: 274-330, 298-330)), которому, благодаря поддержке римского императора Диоклетиана, удалось вернуть престол в Армении, утраченный его отцом Хосровом в борьбе с основателем иранской династии Сасанидов Арташиром.
Вначале Григорий снискал уважение царя Трдата за верную службу, позднее более чем на 10 лет он был заточён в ров с ядовитыми насекомыми за исповедание христианства (по другим версиям, претерпел различные мучения). Освобождён после чудесного исцеления царя Трдата, принявшего впоследствии христианство, провозглашённое официальной религией армянского государства (традиционно - около 301). Около 301-302 годов (по другим данным, около 314 года) Григорий, направленный Трдатом в Каппадокию, принимает епископское поставление в Кесарии от Леонтия Каппадокийского (что легло в основу традиции епископского рукоположения каждого вновь избираемого предстоятеля Армянской церкви от архиепископа Кесарийского). По возвращении в Армению Григорий вёл проповедь христианства в Таронской и Араратской областях; у горы Небат от Григория приняли крещение царь Трдат, члены его семьи и представители знати. В Тароне Григорий Просветитель основал церковь Святого Иоанна Крестителя (позднее - центр Глакского монастыря). По преданию, кафедрой епископского служения Григорий Просветитель избрал Аштишат, один из своих родовых центров в Таронской области (ныне посёлок Дерик на территории Турции).
С проповедью Григория Просветителя связано основание в армянских землях первых школ для подготовки духовенства, способного совершать богослужение на греческом и сирийском языках. Просветительская деятельность Григория Просветителя способствовала созданию в Армении первых храмовых центров, становившихся также центрами новой христианской культуры (например, Эчмиадзин), а также культурной и религиозной самоидентификации Армении ввиду постоянной угрозы сасанидского зороастрийского Ирана.
Григорий Просветитель около 325 года передал Аштишатскую кафедру сыну Аристакесу (будущий католикос Аристакес I (325–333)). По преданию, Григорий Просветитель умер в пу́стыни Манэ вскоре после открытия Никейского собора (325). Ему приписывают авторство «Многовещательных речей», «Учения Григора» (входит в «Историю Армении» Агафангела), канонических правил (включены в армянскую «Книгу канонов» и другие). По мнению большинства учёных, эти сочинения были написаны на греческом языке. Начало общего почитания Григория Просветителя в христианских областях Закавказья относится к концу V-VI веков. О равном почитании Григория Просветителя в Армении и Грузии свидетельствует переписка грузинских католикосов начала VII века с армянскими духовными и светскими владетелями. Исключительная важность для Армянской церкви приобретает деятельность Григория Просветителя после её окончательного раскола с Грузинской церковью на Маназкертском соборе (726), при этом подчёркивается главная роль Григория Просветителя как основателя института Армянской церкви. В Византии об истории христианизации Армении стало известно не позднее V века, в VIII веке празднование в честь Григория Просветителя было включено в византийский церковный календарь. Распространение почитания Григория Просветителя в славянских землях относится к периоду не позднее XII века, после появления первых переводов «Жития» Григория Просветителя на славянские языки.
Мощи Григория Просветителя переданы в ноябре 2000 года папой Римским Иоанном Павлом II (1978-2005) католикосу Гарегину II (избран на кафедру в октябре 1999 года) и хранятся ныне в ереванском соборе Святого Григория Просветителя (открыт в 2001). Десница Григория Просветителя пребывает в Эчмиадзине как символ преемства духовной власти первоиерарха Армянской апостольской церкви. День памяти в восточной и западной церквах - 30 сентября (13 октября).
Иллюстрации:
Григорий Просветитель. Евангелие-апракос (XII век). Собрание Антониево-Сийского монастыря. Архив БРЭ.