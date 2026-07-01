ГРИГОРИЙ (ПОСТНИКОВ)

ГРИГОРИЙ (в ми­ру Ге­ор­гий Пет­ро­вич По­ст­ни­ков) - ми­тро­по­лит Нов­го­род­ский и Санкт-Пе­тер­бург­ский, учё­ный-бо­го­слов, цер­ков­ный ис­то­рик, член Пе­тербургской АН (1821).

Ро­дил­ся в се­мье диа­ко­на. Окон­чил Пе­ре­рвин­скую и Тро­иц­кую (лавр­скую) ду­хов­ные се­ми­на­рии, Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (СПбДА) со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия (1814). Слу­жил при СПбДА: ин­спек­то­ром (с августа 1814), рек­то­ром и профессором (с мая 1819). В августе 1814 года при­нял мо­на­ше­ский по­стриг; в мае 1822 года хи­ро­то­ни­сан в епи­ско­па Ре­вель­ско­го, ви­ка­рия Санкт-Пе­тербургской епар­хии; по­лу­чил в управ­ле­ние Трои­це-Сер­гие­ву пус­тынь (1822-1826). С января 1825 года епископ Ка­луж­ский и Бо­ров­ский; ар­хи­епископ Ря­зан­ский и За­рай­ский (с мар­та 1828), Твер­ской и Ка­шин­ский (с ию­ля 1831), Ка­зан­ский и Сви­яж­ский (1848-1856). В августе 1856 года воз­ве­дён в сан ми­тропо­ли­та. С октября 1856 года митрополит Нов­го­род­ский и Санкт-Пе­тер­бург­ский, пер­во­при­сут­ст­вую­щий член Свя­тей­ше­го Си­но­да.

По ини­циа­ти­ве Григория при СПбДА бы­ло по­ло­же­но на­ча­ло пе­ре­во­ду на русский язык ви­зантийских ис­то­ри­ков. В 1825 года он воз­гла­вил Временный ко­ми­тет по раз­бо­ру и оцен­ке мис­ти­че­ских и ма­сон­ских книг. В ка­зан­ский пе­ри­од жиз­ни до­бил­ся пе­ре­да­чи в Ка­зан­скую ду­хов­ную ака­де­мию библиотеки Со­ло­вец­ко­го монастыря, воз­гла­вил при ака­де­мии Комитет для пе­ре­во­да свя­щен­ных и бо­го­служеб­ных книг на татарский язык. Со­би­рал ста­ро­об­рядческие ру­ко­пи­си; с 1854 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге за­ни­мал­ся под­го­тов­кой свя­щен­ни­ков к мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти сре­ди ста­ро­об­ряд­цев. Ос­но­вал жур­на­лы: в Санкт-Пе­тер­бур­ге - «Хри­сти­ан­ское чте­ние» (1821) и «Ду­хов­ная бе­се­да» (1857), в Ка­за­ни - «Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник» (1855). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1839), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1859).

Сочинения:

Сло­во, или Бе­се­ды на все вос­крес­ные и на празд­нич­ные дни в го­ду. СПб., 1850–1853. Т. 1–5;

Ис­тин­но-древ­няя и ис­тин­но-пра­во­слав­ная Хри­сто­ва Цер­ковь, из­ло­же­ние в от­но­ше­нии к гла­го­ле­мо­му ста­ро­об­ряд­ст­ву. СПб., 1854. Т. 1–2.