ГРИГОРИЙ (ПОСТНИКОВ)
ГРИГОРИЙ (в миру Георгий Петрович Постников) - митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, учёный-богослов, церковный историк, член Петербургской АН (1821).
Родился в семье диакона. Окончил Перервинскую и Троицкую (лаврскую) духовные семинарии, Санкт-Петербургскую духовную академию (СПбДА) со степенью магистра богословия (1814). Служил при СПбДА: инспектором (с августа 1814), ректором и профессором (с мая 1819). В августе 1814 года принял монашеский постриг; в мае 1822 года хиротонисан в епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии; получил в управление Троице-Сергиеву пустынь (1822-1826). С января 1825 года епископ Калужский и Боровский; архиепископ Рязанский и Зарайский (с марта 1828), Тверской и Кашинский (с июля 1831), Казанский и Свияжский (1848-1856). В августе 1856 года возведён в сан митрополита. С октября 1856 года митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, первоприсутствующий член Святейшего Синода.
По инициативе Григория при СПбДА было положено начало переводу на русский язык византийских историков. В 1825 года он возглавил Временный комитет по разбору и оценке мистических и масонских книг. В казанский период жизни добился передачи в Казанскую духовную академию библиотеки Соловецкого монастыря, возглавил при академии Комитет для перевода священных и богослужебных книг на татарский язык. Собирал старообрядческие рукописи; с 1854 года в Санкт-Петербурге занимался подготовкой священников к миссионерской деятельности среди старообрядцев. Основал журналы: в Санкт-Петербурге - «Христианское чтение» (1821) и «Духовная беседа» (1857), в Казани - «Православный собеседник» (1855). Награждён орденами Святого Александра Невского (1839), Святого Андрея Первозванного (1859).
Сочинения:
Слово, или Беседы на все воскресные и на праздничные дни в году. СПб., 1850–1853. Т. 1–5;
Истинно-древняя и истинно-православная Христова Церковь, изложение в отношении к глаголемому старообрядству. СПб., 1854. Т. 1–2.