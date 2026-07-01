ГРИГОРИЙ ПАКУРИАН

ГРИГОРИЙ ПАКУРИАН - византийский полководец, севаст и доместик, основатель Петрицонского (Бачковского) монастыря (1083 год; современная Южная Болгария).

Нарративные и документальные сведения о Григорие Пакуриане имеются на грузинском, греческом и армянском языках. С его именем связан один из полностью сохранившихся памятников византийского права - Типикон Петрицонского монастыря, составленный на греческом и грузинском (по предположению некоторых исследователей, и на армянском) языках и сохранившийся в списках XII-XIII веков (оригинал грузинского и греческого текста: Библиотека имени А. Кораиса (островов Хиос, Греция). № 1598; переведён на новогреческий: Там же. № 1599; копия греческого текста: Софийская публичная библиотека, Болгария). Грузинские (КЦ, Синодик Уложения Руис-Урбнисского собора, Синодик грузинского монастыря Ивирон на Афоне), греческие (кроме «Алексиады» Анны Комнины) и армянские (Матеос Урхаеци) источники называют Григория Пакуриана грузином по происхождению. В.А. Арутюнова-Фиданян на основе всех известных источников составила подробное жизнеописание Григория Пакуриана (Curriculum vitae) и отнесла дату его рождения к 20-м годам XI века (Типик Григория Пакуриана. С. 47).

В Типиконе несколько раз отмечено, что Григорий Пакуриан принадлежал к «блестящему грузинскому роду», а монастырь Петрицон был основан им для грузин, что подтверждается древнегрузинской эпиграфикой, грузинскими фресками, иконами , рукописями монастыря и так далее. В 1888 году был издан новогреческий перевод Типикона по Софийской рукописи (XIII век), где было сказано о существовании помимо грузинского также и армянского варианта Типикона, и о том, что подпись под греческим текстом была выполнена Григорием Пакурианом на армянском языке. Эти сведения дали повод некоторым ученым считать Григория Пакуриана армянином. Н.Я. Марр писал, что Григорий Пакуриан называл себя грузином, поскольку придерживался Православия, то есть «грузинского вероисповедания» (Марр. Аркаун. С. 25-28; он же. Иоанн Петрицский. С. 54). Это мнение разделяли И.И. Соколов, А. Грабар, И. Гошев, Ф.И. Успенский, В. Николаев, Х.Г. Бек, С. Овнанян, Арутюнова-Фиданян, П.М. Мурадян и другие. На первоначальной точке зрения о грузинском происхождении Григория Пакуриана настаивали А. Цагарели, П.В. Безобразов, Л. Пти, И. Иванов, А. Протич, Э. Хонигман, В.Н. Лазарев, Л. Менабде и другие.

В 1971 году А.Г. Шанидзе опубликовал грузинскую редакцию Типикона Петрицонского монастыря с русским переводом. По его мнению, дошедшая до настоящего времени копия XIII века греческого текста Типикона была искажена и переделана, в ней появились поздние вставки об армянской версии Типикона и о подписи Григория Пакуриана армянскими буквами. Его точку зрения поддержали такие грузинские, болгарские и русские ученые, как С.Г. Каухчишвили, В. Копалиани, А. Урушадзе, И. Долидзе, Г.С. Гозалишвили, Н.Ю. Ломоури, А. Костов, А. Костова, Д. Казасов, Г. Цанкова-Петкова, Я.Н. Любарский, А.А. Васильев, М. Иванов, Г. Острогорский, А.П. Каждан, Э. Бакалова, М. Дерибер и другие. А.А. Богверадзе допускал, что армянская редакция Типикона также была составлена Григорием Пакурианом и он же подписал греческий текст армянскими буквами, дабы предупредить посягательство арм. наследников - своих племянников на Петрицонский монастырь.

В Типиконе Григория Пакуриана содержатся подробные сведения о Григорие Пакуриане, его происхождении и семье. Отец был «родным сыном блаженной памяти Бакуриана, блистательного эристава эриставов, происходящего из Востока, и грузина» (Типик Григория Пакуриана. С. 2). В грузинской редакции Типикона отец назван «мтаваром эриставов» (первым среди эриставов), что позволило Шанидзе считать его принадлежащим к царствующей грузинской династии Багратиони (Шанидзе. 1971. С. 9, 11, 13), но это представляется маловероятным. Григорий Пакуриан несколько раз упоминает в Типиконе об отце в связи с установлением поминальных служб о нем (Типик Григория Пакуриана. С. 21, 31, 37). Отец скончался, оставив сыновей малолетними, а мать, «следуя женскому обычаю», все наследство отдала старшим дочерям, которые, «выйдя замуж, рассеялись... по разным странам и там растратили все» (Там же. 18). Григорий Пакуриан не раз акцентирует, что он и его брат Апасий всего добились «своей кровью» и «честной службой святым царям» - византийским императорам Константину X Дуке (1059-1067), Роману IV Диогену (1068-1071), Михаилу VII Дуке (1071-1078), Никифору III Вотаниату (1078-1081) и Алексею I Комнину (1081-1118) (Там же. 1. 4).

В 1064 году Григорий Пакуриан занимал почетную должность помощника или соправителя наместника византийской фемы Ивирия, резиденция к-рого располагалась в городе Ани (территория современной Турции). Наступавшие на империю с востока турки-сельджуки осадили Ани, город после долгой и безрезультатной защиты был сдан. Григорий Пакуриан переведен на Балканы. В 1071 году, после Манцикертской битвы, в которой империя понесла значительные потери, а император Роман IV Диоген был взят турками-сельджуками в плен, Григорий Пакуриан был назначен доместиком Востока, правителем (дукой) фемы Ивирия со столицей в Феодосиополе (Карине, ныне Эрзурум, Турция).

Нашествие сельджуков коснулось и Грузии: летом 1064 года был взят и сожжен один из восточных форпостов страны - города Ахалкалаки. Летом 1073 года в Парцхисской битве грузинский царь Георгий II одержал решительную победу над «спарсами» (турками-сельджуками). Очевидно, именно вследствии этого Григорий Пакуриан в том же году передал Георгию II «Карсскую город-крепость и прилегающие земли» (КЦ. Т. 1. С. 318; Жизнь царя-царей Давида. С. 158; Джавахишвили И. История грузинского народа. Тбилиси, 1983. Т. 2. Кн. 2. С. 160 (на грузинский язык)). Передача земель была зафиксирована византийскими хрисовулами (императорскими грамотами), о которых Григорий Пакуриан упоминает в Типиконе: «...хрисовул, один, о невиновности (во время) моего правления в Карсе... два других хрисовула о несудимости моего правления городом Карином» (Типик Григория Пакуриана. С. 35).

В середине 70-х годов XI века турки-сельджуки дошли до азиатских берегов Босфора, а эмир Сулейман ибн Кутулмыш оттеснил византийцев к Константинополю. В 1074 году Византия заключила мирный договор, по которому за турками признавались все занятые ими в М. Азии земли (Гордлевский В. Государство сельджукидов в Малой Азии. М.; Л., 1941. С. 23; Типик Григория Пакуриана. С. 54). Вследствии этого Григорий Пакуриан был вновь переведен на Балканы. За преданность императорам Михаилу VII Дуке и Никифору III Вотаниату, проявленную во время народных мятежей и заговоров, Григорий Пакуриан был щедро вознагражден: он получил несколько имений в районах Филиппополя (ныне Пловдив, Болгария) и Мосинополя (ныне Комотини, Греция), что было зафиксировано 7 хрисовулами (Шанидзе. 1971. С. 324).

Особенно близок Григорий Пакуриан был с императором Алексеем Комнином и участвовал в восхождении царя на престол, о чем упоминала в «Алексиаде» Анна Комнина, описывая события 1081 года и называя Григория Пакуриана «воителем великим» (Анна Комнина. С. 97). После воцарения Алексея Комнина Григорий Пакуриан был возведен в ранг великого доместика Запада с резиденцией в Адрианополе (ныне Эдирне, Турция). Во время службы на Балканах Григорий Пакуриан сдерживал натиск норманнских племен под предводительством Роберта Гвискара, а также куманов (половцев) и печенегов. Император Алексей высоко ценил военные таланты Григория Пакуриана, поручив ему подкуп норманнских графов и ведение мирных переговоров с Боэмундом Тарентским (Типик Григория Пакуриана. С. 57). В 1085 году с норманнами был заключен выгодный для Византии мирный договор.

Какой-то период Григория Пакуриана находился в плену у куманов (половцев), о чем сам писал в Типиконе: «Также дал я (монастырю) и те одежды, которые прислали мне святой царь (Алексей) и могущественный севастократор, брат его царского величествa (Исаак Комнин), когда Бог милостью своей избавил меня из куманского плена» (Типик Григория Пакуриана. С. 1). В 1086 году император Алексей I направил против печенегов и примкнувших к ним восставших павликиан войско под предводительством лучших полководцев - Григория Пакуриана и Алексея Враны. Анна Комнина писала, что Григорий Пакуриан «подошел к скифам... у Велятова. Видя многочисленность врага, он воздержался от битвы… Однако это решение не понравилось... Вране. Доместик, дабы на него не пало подозрение, что он из трусости откладывает битву, уступил настояниям Враны... и выступил против скифов». Но византийское войско, которое по численности было во много раз меньше, чем отряды печенегов, потерпело поражение. Был смертельно ранен Врана, а Григорий Пакуриан, который «яростно сражался, с силой набрасывался на врага, ударился о дуб и тотчас же испустил дух» (Комнина. С. 201-202). В другом месте Анна добавляла, что «более всего горевал он (император Алексей I), проливая потоки слез, о смерти доместика» (Там же. С. 97).

В 1083 году к югу от Филиппополя, в Родопских горах (территория современной Южной Болгарии), Григорий Пакуриан основал монастырь и составил для него Типикон: «Написан и утвержден этот устав... письмом греческим и грузинским в декабре месяце, седьмого индикта, в лето от сотворения шесть тысяч пятьсот девяносто второе» (Типик Григория Пакуриана. С. 36).

Все свое состояние Григорий Пакуриан передал монастырю. Дабы оградить монастырь от посягательств своих родственников, душеприказчиков и «всех находящихся на этом свете людей», Григорий Пакуриан отмечает в Типиконе: «Никто не имеет доли, большой или малой, ни причастности какой-либо, ни чего-нибудь присвоенного в нашем монастыре и церкви, либо в отношении его нужных вещей и имений... ибо моим наследником я имею мою церковь и монастырь, который со всем его имуществом, которое я недостойный дал и закрепил за ним, я пожертвовал Богу для искупления грешной души моей» (Там же. С. 18).

Текст Типикона имеет значение не только как исторический, но и как литургический источник, а также как художественное произведение грузинской литературы XI века. Глубокие философско-лирические отступления автора свидетельствуют о его развитом литературном даровании. Григорию Пакуриану приписывается также и гомилия Баграта Тавроменийского, сохранившаяся на греческом языке (Кекелидзе. С. 24; Менабде. Т. 2. С. 264). Исследователи сравнивают фигуру Григория Пакуриана с его современником, грузинским полководцем Липаритом Багваши, также занимавшимся литературой.

Исторические источники:

Матеос Урхаеци. Хроника. Вагаршапат, 1848 (на арм. яз.);

Typicon de Grégoire Pacourianos pour le monastère de Pétritzos (Bačkovo) en Bulgarie / Рubl. par L. Petit. СПб., 1904;

῾Αμαντός Κ. Χειρόϒραφα τῆς μονῆς τοῦ Γρηϒορίου Πακουριανοῦ παρὰ τὸν Στενήμαχον // Μικρὰ Θρακικὰ μελετήματα. 1938. Τ. 10. Σ. 234-252;

Typiсon Gregorii Pacuriani // CSCO. Iber. 1954. Т. 3 (груз. текст). Т. 4 (лат. текст); Жизнь царя-царей Давида / Изд., словарь, аннот.: М. Шанидзе. Тбилиси, 1992. С. 157-158 (на груз. яз.);

Αἱ πρὸς Πακουριανοῦς ἐπίστολαι τοῦ Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου ᾿Αχρίδος // ΕΕΒΣ. 1960/1961. Τ. 30. Σ. 386;

Петрицонский Типик // Георгика: Сведения визант. писателей о Грузии / пер.: С. Каухчишвили. Тбилиси, 1963. Т. 5 (на груз. яз.);

Анна Комнина. Алексиада / Вступ. ст., пер., коммент.: Я. Н. Любарский. М., 1965;

Грузинская редакция типика Петрицонского мон-ря // Шанидзе А. Г. Груз. мон-рь в Болгарии и его Типик Григория Пакуриана. Тбилиси, 1971;

Типик Григория Пакуриана / Введ., пер., коммент.: В. А. Арутюнова-Фиданян. Ереван, 1978.