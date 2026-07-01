ГРИГОРИЙ НОС

ГРИГОРИЙ НОС - мастер древнерусского церковнопевческого искусства XVII века.

Происходил из города Вологды. Согласно документам, местный архиерейский хор был одним из лучших в России. Так, составленные в августе 1666 года «Показания» вологодских певчих дьяков и подьяков, «чему учены они церковного трехстрошного пения», свидетельствуют, что многие певцы могли петь 2 соседние или все строки (партии) демественного и строчного репертуара (СПбФИРИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. Ед. хр. 349. Л. 75). Вероятно, служба Григория Носа проходила при этом хоре; к 1668 году он числился церковным дьячком и был известен как один из знатоков певческого искусства. В том же году по благословению патриарха Иоасафа II царь Алексей Михайлович повелел «богомолцу своему преосвященному Павлу, митрополиту Сарскому и Подонскому», руководившему работой Московского Печатного двора, «мастеров собрати, добре ведущих знаменное пение» (Парфентьев. 1986. С. 133). Им предстояло продолжить дело исправления «раздельноречных» певческих книг, начатое в 1652-1654 годы 1-й комиссией, состоявшей из 14 дидаскалов. В документах Книгопечатного приказа сообщается, что с 1 января 1669 года вместе с другими мастерами Григорий Нос был зачислен в состав новой комиссии «праворечного пения справщиков» с жалованьем, «поденным кормом по два алтына на день» (РГАДА. Ф. 1182. № 68. Л. 152 об.- 153). 8 февраля в эту комиссию вошли Александр Мезенец и Александр Печерский. 2-я комиссия из 6 дидаскалов проработала до 1 мая 1670 года, и итогом ее деятельности стали подготовка исправленных певческих книг к изданию и написание трактата «Извещение… требующим учитися пения» (1670). О судьбе Григория Носа после комиссии сведений нет. В переписной книге Вологды 1678 года встречается имя диакона Софийского собора «Григория Гаврилова сына», жившего «позади» архиепископского двора (к времени переписи его двор был пуст) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 14741. Л. 35 об.). Однако, относятся ли эти сведения к Григорию Носу, неизвестно.

Сочинения:

Азбука знаменного пения («Извещение о согласнейших пометах») старца Александра Мезенца (1668) / Изд.: С. В. Смоленский. Каз., 1888. С. 1-24 (трактат);

Александр Мезенец и прочие. Извещение... желающим учиться пению (1670 г.) / Введ., публ. и пер. памятника, ист. исслед.: Н. П. Парфентьев; коммент. и исслед. памятника, расшифр. знам. нотации: З. М. Гусейнова. Челябинск, 1996. С. 27-382 (трактат).

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