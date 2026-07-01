ГРИГОРИЙ НИССКИЙ

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ - Епи­скоп Нис­ский (371 или 372-376; с 378), Отец и учи­тель Церк­ви, круп­ней­ший бо­го­слов древ­ней Церк­ви.

Один из кап­па­до­кий­ских от­цов, раз­ра­бо­тав­ших в кон­тек­сте ари­ан­ских спо­ров IV века ос­но­вы бо­го­сло­вия Святой Трои­цы, хри­сти­ан­ский свя­той.

Из бла­го­чес­ти­вой се­мьи, брат святителя Ва­си­лия Ве­ли­ко­го и, воз­мож­но, епи­ско­па Се­ва­стии Ар­мян­ской (ны­не город Са­вас) святого Пет­ра Се­ва­стий­ско­го (умер по­сле 391). По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние под руководством Ва­си­лия Ве­ли­ко­го и се­ст­ры - преподобной Мак­ри­ны, обу­чал­ся ри­то­ри­ке и фи­ло­со­фии; в фи­лософских взгля­дах ис­пы­тал влия­ние пла­то­низ­ма , в бо­го­сло­вии - алек­сан­д­рий­ской тра­ди­ции (Ори­ге­на, Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го). К пе­рио­ду до 371 года от­но­сит­ся из­вес­тие о его же­нить­бе на не­ко­ей Фео­се­вии. Около 371 или 372 годов, при под­держ­ке Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, был из­бран на епи­скоп­скую ка­фед­ру кап­па­до­кий­ско­го города Нис­са. Вме­сте с Ва­си­ли­ем Ве­ли­ким при­ни­мал уча­стие в ук­ре­п­ле­нии в провинции Кап­па­до­кия по­зи­ций ни­кей­ско­го пра­во­сла­вия, в борь­бе с ариа­на­ми. В 376 году, об­ви­нён­ный в не­ка­но­ническом по­став­ле­нии, Григорий Нисский был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть ка­фед­ру. В 378 году, по­сле ги­бе­ли императора Ва­лен­та, бла­го­во­лив­ше­го ариа­нам, вер­нул­ся на Нис­скую ка­фед­ру. При­ни­мал уча­стие в Ан­ти­охий­ском со­бо­ре 379 года, а так­же в Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре 381 года (2-м Все­лен­ском; смотреть Все­лен­ские со­бо­ры). Сле­дуя оп­ре­де­ле­нию Ан­ти­охий­ско­го со­бо­ра, пред­при­нял по­езд­ку по хри­сти­ан­ским церк­вам Па­ле­сти­ны и Ара­вии с це­лью уточ­не­ния их от­но­ше­ния к ари­ан­ст­ву; на 2-м Все­лен­ском со­бо­ре вы­сту­пил с дог­ма­тической ре­чью «О Бо­же­ст­ве, про­тив Еваг­рия». Эдик­том императора Фео­до­сия I был вме­сте с митрополитом Эл­ла­ди­ем Ке­са­рий­ским и епископом От­ри­ем Ме­ли­тин­ским объ­яв­лен хра­ни­те­лем пра­во­сла­вия в Пон­те. В 394 году уча­ст­во­вал в со­бо­ре по де­лам Ара­вий­ской церк­ви, со­зван­ном в Кон­стан­ти­но­по­ле. Даль­ней­шие све­де­ния о его жиз­ни от­сут­ст­ву­ют. День па­мя­ти в Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 10(23) января; в Рим­ской ка­то­лич еской церк­ви - 9 мар­та.

Григорий Нисский - ав­тор мно­го­численных со­чи­не­ний, ко­то­рые мож­но под­раз­де­лить на эк­зе­ге­тические, дог­ма­ти­ко-по­ле­мические, нрав­ст­вен­но-ас­ке­тические и агио­гра­фические, про­по­ве­ди, пись­ма. К эк­зе­ге­тическим со­чи­не­ни­ям от­но­сят­ся: «Об уст­рое­нии че­ло­ве­ка», «О Шес­то­дне­ве, сло­во за­щи­ти­тель­ное к бра­ту Пет­ру», «О жиз­ни Мои­сея За­ко­но­да­те­ля, или О со­вер­шен­ст­ве в доб­ро­де­те­ли», «О над­пи­са­ни­ях псал­мов», «Бе­се­ды на Екк­ле­сиа­ста», «Тол­ко­ва­ние Пес­ни Пес­ней», «Бе­се­ды о Бла­жен­ст­вах», «Бе­се­ды о мо­лит­ве Гос­под­ней» и другие. Дог­ма­ти­ко-по­ле­мические со­чи­не­ния вклю­ча­ют: «Про­тив Ев­но­мия» 4 трак­та­та, «Боль­шое ог­ла­си­тель­ное сло­во», «О Свя­том Ду­хе, про­тив ма­ке­до­ниан-пнев­ма­то­ма­хов», «К Ав­ла­вию, о том, что не три Бо­га», «К Ев­ста­фию, о Свя­той Трои­це», «К Сим­пли­цию, о ве­ре в От­ца, Сы­на и Свя­то­го Ду­ха», «О раз­ли­чии ме­ж­ду сущ­но­стью и ипо­ста­сью», «Про­тив Апол­ли­на­рия Лао­ди­кий­ско­го», «Диа­лог о ду­ше и вос­кре­се­нии», «К пре­фек­ту Ие­рию, о мла­ден­цах, преж­де­вре­мен­но по­хи­щен­ных смер­тью» и друние. Нрав­ст­вен­но-ас­ке­тические и агио­гра­фические со­чи­не­ния: «О дев­ст­ве» (371 год; са­мое ран­нее со­чи­не­ние), «К Ар­мо­нию, о том, что зна­чит имя "хри­стиа­нин"», «По­сла­ние о жиз­ни пре­по­доб­ной Мак­ри­ны», «О це­ли жиз­ни по Бо­гу и об ис­тин­ном под­виж­ни­че­ст­ве», «Сло­во о жиз­ни святого Гри­го­рия Чу­до­твор­ца», «По­хваль­ное сло­во святого Еф­ре­му Си­ри­ну» и другие.

Тру­ды Григория Нисского ока­за­ли зна­чительное влия­ние на хри­сти­ан­ское бо­го­сло­вие, осо­бен­но пе­рио­да древ­ней Церк­ви, по­сколь­ку в них за­тро­ну­ты его важ­ней­шие ас­пек­ты - триа­до­ло­гия и хри­сто­ло­гия, ан­тро­по­ло­гия, эс­ха­то­ло­гия.

Со­глас­но Григорию Нисскому, че­ло­век есть ве­нец тво­ре­ния. Од­на­ко, в от­ли­чие от греческих фи­ло­со­фов (греческая фи­ло­со­фия, не­со­мнен­но, бы­ла од­ним из ис­точ­ни­ков уче­ния Григория Нисского; он ши­ро­ко ис­поль­зо­вал тра­ди­ции различных ан­тич­ных школ и на­прав­ле­ний, пре­ж­де все­го пла­то­низ­ма), свя­ти­тель счи­тал са­мым важ­ным в че­ло­ве­ке то, что он со­здан по об­ра­зу и по­до­бию Бо­жию. Из­на­чаль­но че­ло­век был соз­дан для жиз­ни в Бо­ге, был на­пол­нен Бо­же­ст­вен­ны­ми бла­га­ми. Всё это бы­ло уте­ря­но в гре­хо­па­де­нии, по­это­му ны­неш­нее его со­стоя­ние яв­ля­ет­ся не толь­ко твар­ным, но и пад­шим, и че­рез гре­хо­па­де­ние че­ло­ве­ка от Бо­га ока­зал­ся от­ре­зан весь мир. Од­на­ко об­раз Бо­жий не был ут­ра­чен в гре­хо­па­де­нии, но толь­ко за­тем­нил­ся стра­стя­ми, плот­ской не­чис­то­той и, сле­до­ва­тель­но, мо­жет быть очи­щен. Че­ло­век не пол­но­стью по­те­рял связь со сво­им Твор­цом, так как, со­глас­но Григорию Нисскому, он со­хра­нил сво­бо­ду во­ли - не­отъ­ем­ле­мую чер­ту об­раза Бо­жия. Очи­ще­ние об­раза Бо­жия от сквер­ны гре­ха, упо­доб­ле­ние Бо­гу как Пер­во­об­ра­зу - не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие бого­по­зна­ния («О дев­ст­ве», 11, 5). Со­глас­но Григорию Нисскому, су­ще­ст­ву­ют два ви­да бо­го­по­зна­ния: ес­те­ст­вен­ное, че­рез ви­ди­мый мир и че­рез по­зна­ние в се­бе ха­рак­тер­ных черт об­раза Бо­жия и сверхъ­ес­те­ствен­ное, мис­ти­че­ское. Григорий Нисский под­роб­но опи­сы­ва­ет сту­пе­ни мис­ти­че­ско­го бо­го­по­зна­ния, од­на­ко, как он сам при­зна­ёт, «не­объ­ят­ное по при­ро­де не мо­жет быть по­стиг­ну­то» («О жиз­ни Мои­сея…», 2).

В триа­до­ло­гии Григория Нисского од­ним из клю­че­вых ас­пек­тов яв­ля­ет­ся обос­но­ва­ние то­го, что ни­кей­ское омио­уси­ан­ст­во («еди­но­су­щие») не есть мо­да­лизм. В сочинении «Про­тив апол­ли­на­ри­стов», во мно­гом пред­вос­хи­щая хал­ки­дон­скую хри­сто­ло­гию, Григорий Нисский от­стаи­ва­ет пол­но­ту че­ло­ве­че­ст­ва и пол­но­ту бо­же­ст­вен­но­сти Ии­су­са Хри­ста.

Го­во­ря о Хри­сте как о Пер­во­свя­щен­ни­ке (смотреть: Евр. 4:14), со­вер­шаю­щем жерт­во­при­но­ше­ние, жерт­ва в ко­то­ром - Он Сам, Григорий Нисский под­чёр­ки­ва­ет, что, при­няв на Се­бя на­шу вра­ж­ду с Бо­гом, воз­ник­шую из-за гре­ха, Хри­стос Со­бой вновь со­еди­нил с Бо­гом че­ло­ве­че­ст­во («Про­тив Ев­но­мия», 3, 10). С точ­ки зре­ния Григория Нисского, лю­ди в ли­це пер­во­го че­ло­ве­ка доб­ро­воль­но про­да­ли се­бя в раб­ст­во дья­во­лу, став его ра­ба­ми и плен­ни­ка­ми, так что дья­вол, имею­щий дер­жа­ву смер­ти, уже за­кон­но вла­дел ими. Са­ми се­бя они вы­ку­пить не мог­ли и по­это­му ну­ж­да­лись в Ис­ку­пи­те­ле и Ос­во­бо­ди­те­ле, по­сколь­ку же лю­ди доб­ро­воль­но про­да­ли се­бя, то Ос­во­бо­ж­даю­щий их по бла­го­сти вос­поль­зо­вал­ся «спра­вед­ли­вым спо­со­бом» воз­вра­ще­ния их из пле­на. В ка­че­ст­ве вы­ку­па Бог пред­ло­жил Са­мо­го Се­бя, для че­го Ему по­тре­бо­ва­лось «при­крыть­ся пло­тью», то есть во­пло­тить­ся («Боль­шое ог­ла­си­тель­ное сло­во», 23): «Бо­же­ст­во со­кры­лось под за­ве­сой на­шей при­ро­ды, и вра­гом, как жад­ны­ми ры­ба­ми, с при­ман­кою пло­ти ув­ле­че­на бы­ла уда Бо­же­ст­ва» («Боль­шое ог­ла­си­тель­ное сло­во», 24). Таким образом, со­глас­но Григорию Нисскому, дья­вол, со­блаз­нив че­ло­ве­ка в раю, вос­поль­зо­вал­ся об­ма­ном, по­это­му и Бог со­вер­шил в от­но­ше­нии не­го «воз­дая­ние по дос­то­ин­ст­ву», но Бог пре­сле­до­вал бла­гую цель - спа­сти че­ло­ве­ка и дать урок са­мо­му дья­во­лу, что сви­де­тель­ст­ву­ет о бла­го­сти Бо­га и о том, что не­дос­туп­ное Бо­же­ст­во ста­ло дос­туп­но че­рез вос­при­ня­тое че­ло­ве­че­ст­во.

В «Боль­шом ог­ла­си­тель­ном сло­ве» за­тра­ги­ва­ет­ся так­же и эс­ха­то­ло­гическая про­бле­ма­ти­ка, реа­ли­зуе­мая Григорием Нисским пре­имущественно в этическом пла­не. Ко­нец вре­мён для Григория Нисского оз­на­ча­ет в том числе аб­со­лют­ное уст­ра­не­ние зла, ибо зло есть толь­ко ли­ше­ние до­б­ра («Боль­шое ог­ла­си­тель­ное сло­во», 6), оно бес­силь­но про­ти­во­сто­ять до­б­ру («Об уст­рое­нии че­ло­ве­ка», 21). В эс­ха­то­ло­гии Григория Нисского эта идея - ре­зуль­тат ори­ге­нов­ско­го влия­ния; так­же к Ори­ге­ну вос­хо­дит раз­де­ляв­шее­ся Григорием Нисским уче­ние о ко­неч­ном вос­ста­нов­ле­нии все­го в Бо­же­ст­вен­ной люб­ви (апо­ка­та­ста­сис), со­глас­но ко­то­ро­му по­сле оп­ре­де­лён­но­го пе­рио­да окон­чат­ся му­ки осу­ж­дён­ных не­чес­ти­вых лю­дей и де­мо­нов и про­изой­дёт все­об­щее вос­ста­нов­ле­ние в преж­нем со­стоя­нии (осу­ж­де­но 5-м Все­лен­ским со­бо­ром).

Сочинения:

Migne PG. T. 44-46; Opera. Leiden u. a., 1952-1996. Bd 1-10;

О жиз­ни Мои­сея За­ко­но­да­те­ля / Пер. А. С. Дес­ниц­ко­го. М., 1999;

Об уст­рое­нии че­ло­ве­ка / Пер. В. М. Лу­рье, ред. А. Л. Вер­лин­ский. СПб., 2000.