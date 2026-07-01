ГРИГОРИЙ НИССКИЙ
ГРИГОРИЙ НИССКИЙ - Епископ Нисский (371 или 372-376; с 378), Отец и учитель Церкви, крупнейший богослов древней Церкви.
Один из каппадокийских отцов, разработавших в контексте арианских споров IV века основы богословия Святой Троицы, христианский святой.
Из благочестивой семьи, брат святителя Василия Великого и, возможно, епископа Севастии Армянской (ныне город Савас) святого Петра Севастийского (умер после 391). Получил образование под руководством Василия Великого и сестры - преподобной Макрины, обучался риторике и философии; в философских взглядах испытал влияние платонизма, в богословии - александрийской традиции (Оригена, Филона Александрийского). К периоду до 371 года относится известие о его женитьбе на некоей Феосевии. Около 371 или 372 годов, при поддержке Василия Великого, был избран на епископскую кафедру каппадокийского города Нисса. Вместе с Василием Великим принимал участие в укреплении в провинции Каппадокия позиций никейского православия, в борьбе с арианами. В 376 году, обвинённый в неканоническом поставлении, Григорий Нисский был вынужден покинуть кафедру. В 378 году, после гибели императора Валента, благоволившего арианам, вернулся на Нисскую кафедру. Принимал участие в Антиохийском соборе 379 года, а также в Константинопольском соборе 381 года (2-м Вселенском; смотреть Вселенские соборы). Следуя определению Антиохийского собора, предпринял поездку по христианским церквам Палестины и Аравии с целью уточнения их отношения к арианству; на 2-м Вселенском соборе выступил с догматической речью «О Божестве, против Евагрия». Эдиктом императора Феодосия I был вместе с митрополитом Элладием Кесарийским и епископом Отрием Мелитинским объявлен хранителем православия в Понте. В 394 году участвовал в соборе по делам Аравийской церкви, созванном в Константинополе. Дальнейшие сведения о его жизни отсутствуют. День памяти в Русской православной церкви - 10(23) января; в Римской католической церкви - 9 марта.
Григорий Нисский - автор многочисленных сочинений, которые можно подразделить на экзегетические, догматико-полемические, нравственно-аскетические и агиографические, проповеди, письма. К экзегетическим сочинениям относятся: «Об устроении человека», «О Шестодневе, слово защитительное к брату Петру», «О жизни Моисея Законодателя, или О совершенстве в добродетели», «О надписаниях псалмов», «Беседы на Екклесиаста», «Толкование Песни Песней», «Беседы о Блаженствах», «Беседы о молитве Господней» и другие. Догматико-полемические сочинения включают: «Против Евномия» 4 трактата, «Большое огласительное слово», «О Святом Духе, против македониан-пневматомахов», «К Авлавию, о том, что не три Бога», «К Евстафию, о Святой Троице», «К Симплицию, о вере в Отца, Сына и Святого Духа», «О различии между сущностью и ипостасью», «Против Аполлинария Лаодикийского», «Диалог о душе и воскресении», «К префекту Иерию, о младенцах, преждевременно похищенных смертью» и друние. Нравственно-аскетические и агиографические сочинения: «О девстве» (371 год; самое раннее сочинение), «К Армонию, о том, что значит имя "христианин"», «Послание о жизни преподобной Макрины», «О цели жизни по Богу и об истинном подвижничестве», «Слово о жизни святого Григория Чудотворца», «Похвальное слово святого Ефрему Сирину» и другие.
Труды Григория Нисского оказали значительное влияние на христианское богословие, особенно периода древней Церкви, поскольку в них затронуты его важнейшие аспекты - триадология и христология, антропология, эсхатология.
Согласно Григорию Нисскому, человек есть венец творения. Однако, в отличие от греческих философов (греческая философия, несомненно, была одним из источников учения Григория Нисского; он широко использовал традиции различных античных школ и направлений, прежде всего платонизма), святитель считал самым важным в человеке то, что он создан по образу и подобию Божию. Изначально человек был создан для жизни в Боге, был наполнен Божественными благами. Всё это было утеряно в грехопадении, поэтому нынешнее его состояние является не только тварным, но и падшим, и через грехопадение человека от Бога оказался отрезан весь мир. Однако образ Божий не был утрачен в грехопадении, но только затемнился страстями, плотской нечистотой и, следовательно, может быть очищен. Человек не полностью потерял связь со своим Творцом, так как, согласно Григорию Нисскому, он сохранил свободу воли - неотъемлемую черту образа Божия. Очищение образа Божия от скверны греха, уподобление Богу как Первообразу - необходимое условие богопознания («О девстве», 11, 5). Согласно Григорию Нисскому, существуют два вида богопознания: естественное, через видимый мир и через познание в себе характерных черт образа Божия и сверхъестественное, мистическое. Григорий Нисский подробно описывает ступени мистического богопознания, однако, как он сам признаёт, «необъятное по природе не может быть постигнуто» («О жизни Моисея…», 2).
В триадологии Григория Нисского одним из ключевых аспектов является обоснование того, что никейское омиоусианство («единосущие») не есть модализм. В сочинении «Против аполлинаристов», во многом предвосхищая халкидонскую христологию, Григорий Нисский отстаивает полноту человечества и полноту божественности Иисуса Христа.
Говоря о Христе как о Первосвященнике (смотреть: Евр. 4:14), совершающем жертвоприношение, жертва в котором - Он Сам, Григорий Нисский подчёркивает, что, приняв на Себя нашу вражду с Богом, возникшую из-за греха, Христос Собой вновь соединил с Богом человечество («Против Евномия», 3, 10). С точки зрения Григория Нисского, люди в лице первого человека добровольно продали себя в рабство дьяволу, став его рабами и пленниками, так что дьявол, имеющий державу смерти, уже законно владел ими. Сами себя они выкупить не могли и поэтому нуждались в Искупителе и Освободителе, поскольку же люди добровольно продали себя, то Освобождающий их по благости воспользовался «справедливым способом» возвращения их из плена. В качестве выкупа Бог предложил Самого Себя, для чего Ему потребовалось «прикрыться плотью», то есть воплотиться («Большое огласительное слово», 23): «Божество сокрылось под завесой нашей природы, и врагом, как жадными рыбами, с приманкою плоти увлечена была уда Божества» («Большое огласительное слово», 24). Таким образом, согласно Григорию Нисскому, дьявол, соблазнив человека в раю, воспользовался обманом, поэтому и Бог совершил в отношении него «воздаяние по достоинству», но Бог преследовал благую цель - спасти человека и дать урок самому дьяволу, что свидетельствует о благости Бога и о том, что недоступное Божество стало доступно через воспринятое человечество.
В «Большом огласительном слове» затрагивается также и эсхатологическая проблематика, реализуемая Григорием Нисским преимущественно в этическом плане. Конец времён для Григория Нисского означает в том числе абсолютное устранение зла, ибо зло есть только лишение добра («Большое огласительное слово», 6), оно бессильно противостоять добру («Об устроении человека», 21). В эсхатологии Григория Нисского эта идея - результат оригеновского влияния; также к Оригену восходит разделявшееся Григорием Нисским учение о конечном восстановлении всего в Божественной любви (апокатастасис), согласно которому после определённого периода окончатся муки осуждённых нечестивых людей и демонов и произойдёт всеобщее восстановление в прежнем состоянии (осуждено 5-м Вселенским собором).
Сочинения:
Migne PG. T. 44-46; Opera. Leiden u. a., 1952-1996. Bd 1-10;
О жизни Моисея Законодателя / Пер. А. С. Десницкого. М., 1999;
Об устроении человека / Пер. В. М. Лурье, ред. А. Л. Верлинский. СПб., 2000.