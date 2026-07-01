Григорий Назианзин (Григорий Богослов, греч. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

Григо`рий Назиа`нзин (Григорий Богослов, греч. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος) (ок. 325—330, поместье Арианз, к югу от г. Назианза, Каппадокия, ныне Турция — 389, поместье Арианз) — святитель (память — 25 января и 30 января в православной церкви, в католиче­ской — 2 января, 9 мая) — архиепископ Константинопольский, христианский богослов, отец и учитель Церкви. Родился в семье Григория Назианзина Старшего, богатого аристократа, и праведной Нонны. Получил блестящее образование в Афинской академии. После смерти отца управлял епископской кафедрой Назианза. В 379 возглавил кафедру Константинополя, председательствовал на II Вселенском соборе. Не желая участ­вовать в церковных раздорах, оставил столицу и вернулся в Назианз. Литературное наследие Г. Н. включает «Слова» (беседы), стихотворения и письма, он сочетал высокое риторическое мастерство с совершенством формы и стиля. Слова (сохранилось 45) разделяются на догматические, похвальные, надгробные, автобиографические, праздничные, и др., на разные случаи. Поэтическое наследие (сохранилось около 408 стихов) относится к последнему периоду жизни Г. Н. Помимо стихов оно включает эпиграммы, афоризмы и трагедию «Христос страждущий». Сохранилось также около 250 писем Г. Н., адресованных как иерархам, так и светским людям. Богословские труды Г. Н. отличаются глубиной мысли и богатым догматическим материалом, они оказали существенное влияние на последующих богословов и на разные сферы церковной жизни. Лит.: Gallay P. Langue et style de St. Grégoire de Nazianze dans sa correspondance. Paris, 1933; Idem. La vie de St. Grégoire de Nazianze. Lyon, 1943; McGuckin J. A. St. Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography. Crestwood (New York), 2001; Иларион (Алфеев), еп. Праздник как таинство: Праздничные проповеди свт. Григория Богослова // Альфа и Омега. 1997. № 2 (13). С. 104—127; Его же. Жизнь и учение св. Григория Богослова. М., 1998, 2-е изд. СПб., 2001; Его же. Св. Григорий Богослов и прп. Симеон Новый Богослов: Сравнительный анализ учения о Боге / Пер. с англ. Е. Л. Майданович // Церковь и время. 1998. № 2 (5). С. 128—147; Idem. (Alfeyev H.) Le chantre de la lumière: Introd. à la spiritualité de st. Grégoire de Nazianze. Paris, 2006.