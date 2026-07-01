ГРИГОРИЙ КЛИДА

ГРИГОРИЙ КЛИДА - византийский церковный деятель.

Сменил Георгия Пахимера в должности дикеофилака Великой церкви (1313); эта должность, связанная с правовой сферой, принадлежала к числу высших должностей византийской церковной иерархии (так называемые эксокатакилы). Григорий Клида был диаконом (1334) и архидиаконом (до 1337) храма Святой Софии. Был женат и имел детей. Григорий Клида, вероятно, получил хорошее образование, так как известен в качестве адресата Мануила Гавалы (Матфея Эфесского). Около 1313 года он упомянут в источниках как дипломат. В 1319 году он был послан императором Андроником II Палеологом в Венецию к дожу с жалобой на многочисленные злоупотребления венецианцев. В 1332 году Григорий Клида вместе со Стефаном Сиропулом пребывал в Венеции, где вел переговоры с дожем о заключении договора на 6 лет (26 августа между Венецией, Византией и иоаннитами Родоса был заключен союз против турецких пиратов - RegImp, N 2785).

Григорий Клида активно действовал в качестве посредника во время гражданской войны 1321-1328 годы. В октябре 1327 года он вместе с Нифоном, епископом Магленским, получил от императора Андроника II поручение удержать его мятежного внука Андроника III Палеолога от похода на Константинополь. В ноябре того же года он повторно отправился с посольством к Андронику III и перешел на его сторону.

Входя в 1329-1337 годы в состав образованной в ходе судебной реформы Андроника III коллегии 4 «вселенских судей ромеев» (вместе с Иосифом, митрополитом Апрским, великим диикитом Главой и Николаем Матарангом), клирик Григорий Клида получил право заниматься рассмотрением светских дел. Таким образом, Церковь перенимала у светской администрации многие властные и судебные функции вследствии падения авторитета светских органов государственных управления. В 1337 году в результате коррупционного скандала 3 из 4 «вселенских судей» (кроме Николая Матаранга) были осуждены и отправлены в ссылку. С точки зрения Г. Теохаридиса, Григорий Клида является наиболее вероятным автором «Апологии осужденных вселенских судей». Я. ван Дитен, обращая внимание на общий язвительный стиль и настрой произведения, делает вывод о том, что оно является не апологией, но сатирой на процесс 1337 года, адресованной императору Иоанну V Палеологу. Все осужденные «вселенские судьи» вернулись в столицу после смерти Андроника III в 1341 года.

Исторические источники:

Cantacuz. Hist. T. 1. P. 215, 228;

Cantacuz Geschichte / Ed. G. Fatouros, T. Krischer. Stuttg., 1982. S. 283;

Manuelis Philae Carmina inedita / Ed. A. Martini. Neopoli, 1900. P. 73;

Acta Albaniae Veneta saec. XIV et XV. Palermo; Mil., 1967. Vol. 1. P. 80;

Actes d'Esphigménou / Ed. J. Lefort. P., 1973. P. 131, 134;

Nicephoros Gregoras. Rhomäische Geschichte / Übers. u. erl. J. L. van Dieten. Stuttg., 1979. Bd. 2. Tl. 2. S. 378-379.

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