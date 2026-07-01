Григорий IX (Уголино деи Сеньи) (ок. 1170, Ананьи ‒ 1241, Рим)

Григо`рий IX (Уголино деи Сеньи) (ок. 1170, Ананьи — 1241, Рим ) — Римский папа с 1227. При нем борьба между папами и императорами за главенство и распределение власти достигла своего пика . По материн­ской линии он происходил из рода графов Сеньи и был предположительно племянником Иннокентия III (1198), с восшествием которого на папский престол началась его карьера. Учился в Париже и получил звание доктора богословия. Кардинал с 1198, он был папским легатом в Германии и в начале 1220-х занимался подготовкой нового крестового похода. После избрания папой Г. IX потребовал от императора Фридриха II Гогенштау­фена исполнить свои обязательства по невмешательству в дела Церкви и отправиться в крестовый поход, что тот и сделал. Однако император вскоре вернулся из Шестого крестового похода под предлогом чумы, и в 1227 папа отлучил его. Его войско напало на итальянские владения императора, который отплыл на Восток и договорился с султаном о возвращении христианам Святой Земли. По соглашению в Сан-Джермано (Кассино, 1230) император был прощен и признал вассальное подданство папе, который был верховным сюзереном Южн. Италии (Сицилийского королевства). До 1237 оба правителя поддерживали друг друга: Г. IX принял сторону Фридриха в конфликте с его мятежным сыном Генрихом, а император помог ему в борьбе с восставшими римлянами, а также в преследовании еретиков. Но по мере роста политического эспансионизма Фридриха в Сев. Италии папа объединился с коммунами Ломбардской лиги, потерпевшими поражение при Кортенуове, и в 1239 снова отлучил императора и освободил его подданных от присяги. Фридрих, в свою очередь, угрожал созвать церковный собор, чтобы судить папу. Г. IX назвал императора Антихристом, а тот ответил ему не менее тяжкими обвинениями. В поисках союзников папа обратился к Венеции и Генуе и в 1240 завоевал Тревизо и Феррару, но в 1241 потерял Фаэнцу. В том же году поддерживавшие императора пизанцы разгромили генуэзцев при Джильо и захватили прелатов, ехавших из Франции на собор, созванный самим папой в Риме. Г. IX содействовал нищенствующим орденам, он канонизировал св. Франциска (которого хорошо знал) через полтора года после его смерти, в 1228, и св. Доминика в 1234. Ордены, в особенности доминиканцы , использовались для борьбы с ересями; в этих целях Г. IX учредил специальные церковные суды. Еретиками позднее признавались и сторонники императора, и те, кто не платил церковную десятину. Суровые действия инквизиторов вызывали протестные движения в городах Сев. Италии и Южн. Франции. Также Г. IX признал завоевания Тевтонского ордена в Прибалтике и призывал к крестовым походам на восточноевропейские, в том числе и русские земли. Он преследовал евреев и стремился уничтожить рукописи Талмуда. Г. IX приписывается издание около 1233 буллы, направленной против якобы существовавшей в Германии секты почитателей Люцифера. Г. IX содействовал росту университетов, издав буллу, предоставляющую им привилегии (1231), он выступал арбитром в урегулировании конфликтов между студентами и профессорами, с одной стороны, и местными жителями и властями, с другой, как и между разными группами преподавателей из монахов и «белого» духовенства. Его вклад в канониче­ское право — книга декреталий «Либер Экстра», дополняющая Грациана декрет и составленная юристом Раймондо Пеньяфорте. Ист.: Registres de Grégoire IX (1227—1241) / Ed. L. Auvray. Vol. I—II. Paris, 1896—1907. Лит.: Balan P. Storia di Gregorio IX e suoi tempi. 3 Vols. Modena, 1873; Felten J. Papst Gregor IX. Freiburg im Breisgau, 1886; Capitani O. Gregorio IX // Dizionario biografico degli Italiani. Vol. 59. Roma. 2002.