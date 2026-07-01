ГРИГОРИЙ IX (лат. Gregorius PP. IX)

Папа римский в 1227–1241 гг.

Григорий IX (в миру — Уголино деи Конти де Сеньи) родился между 1145 и 1170 гг. в Ананьи в знатной семье. Был родственником Иннокентия III . Григорий IX получил образование в университетах Болоньи и Парижа. В 1206 г. возведен в сан кардинала-епископа. В 1220 г. стал кардиналом-протектором ордена францисканцев.

В 1227 г. был избран папой. В1231 г. Григорий IX учредил папскую инквизию и передал разбирательство дел еретиков в ведение доминиканского ордена. Григорий IX продолжил политику Иннокентия III по насильственной христианизации. В 1232–1234 гг. он призвал к крестовому походу против штедингов, в 1237 г. организовал крестовый поход в Финляндию.

Григорий IX вступил в конфликт с императором Фридрихом II. По восшествии на престол, Фридрих II дал обет отправиться в крестовый поход, однако он был вынужден был вернуться из него, не достигнув цели, из-за начавшейся эпидемии. За это Григорий IX отлучил Фридриха II от церкви, которое не было снято даже тогда, когда Фридрих сумел договориться с мусульманами о передаче Иерусалима христианам (Шестой Крестовый поход 1229 г.). Вернувшись из похода, Фридрих II напал на Григория IX. Хотя стороны и смогли прийти к перемирию, в 1239 г. конфликт вспыхнул вновь поскольку Фридрих II вмешался в итальянские дела и разгромил Ломбардскую лигу. Григорий IX вновь отлучил Фридриха от церкви, но созвать собор для осуждения императора папа не смог.

На протяжении всего своего понтификата Григорий IX вел борьбу с гибеллинами в Риме, которые выступали за ограничение светской власти папы и организацию в Риме республики. Григорий IX придерживался идеи о том, что иудеи должны оставаться в вечном рабстве. В 1239 г. Григорий IX приказал конфисковать все рукописи Талмуда и сжечь их. При Григории IX были составлены пять книг папских декреталий, которые дополнили « Декрет Грациана ». Григорий IX умер в Риме в 22 августа 1241 г.

Иллюстрации:

Папа Григорий IX.

Исторические источники:

Les Registres de Gregoire IX, recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican. Paris, 1896-1955. 4 vol.