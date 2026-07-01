Григорий III (ум. 29.11.741, Рим)
Григо`рий III (ум. 29.11.741, Рим) — папа Римский (с 18 ноября 731). Г. III, римский пресвитер сирийского происхождения, был избран на папский престол в день смерти Григория II. Он продолжал политику своего предшественника по отношению к Византии. Сразу после избрания Г. III направил в Константинополь посольство с призывом отменить иконоборчество, но византийцы не допустили его в столицу. Созвав епископов Италии, Г. III отлучил императора Льва III Исавра от Церкви (1 ноября 731). Повторное папское посольство также было задержано византийцами. Император послал в Италию карательную экспедицию, но военный флот потерпел крушение в Адриатическом море. Не сумев расправиться с Г. III, Лев III конфисковал папские владения в Южной Италии и на Сицилии (732 или 733). Вероятно, тогда же церковная юрисдикция над Иллириком и Южн. Италией была передана патриарху Константинополя. Несмотря на догматические расхождения и репрессии византийцев, Г. III демонстрировал лояльность императору. Когда лангобарды захватили Равенну, резиденцию византийского наместника (737 или 738), Г. III попросил дуксов Венеции и Градо изгнать захватчиков и вернуть город экзарху Евтихию. Вскоре папа возобновил союз с герцогами Сполето и Беневенто, заключенный при Григории II. Действия папы спровоцировали лангобардского короля Лиутпранда (712—744) начать наступление на Рим. Лишившись союзников, Г. III попросил франкского майордома Карла Мартелла спасти Римскую церковь от лангобардов. Однако Карл, союзник Лиутпранда, отказался помочь понтифику. Воспользовавшись перерывом в военных действиях, когда Лиутпранд выступил на помощь Карлу Мартеллу в войне с сарацинами, Г. III вновь обратился к правителю франков (возможно, по совету св. Бонифация, который в 737 посетил Рим). Хотя Карл и на этот раз не дал положительного ответа, он направил в Рим посольство с богатыми дарами и, возможно, попросил Лиутпранда оставить папу в покое. Согласно франкским источникам, Г. III заявил, что готов отвергнуть власть императора-еретика и перейти под защиту франков. Ко времени кончины Г. III его попытки отстоять ортодоксальное учение от византийских иконоборцев и остановить лангобардов, казалось, потерпели крах: над Римом нависла опасность завоевания. Однако преемники Г. III, продолжая его политику, смогли устранить лангобардскую угрозу с помощью франков и добились осуждения иконоборчества в Византии. Как и Григорий II, Г. III поддерживал миссию св. Бонифация в Германии. Он вел переписку с Бонифацием, назначил его своим представителем и поручил ему провести реформу Церкви на франкских и германских землях. В биографии Г. III в «Liber Pontificalis» подробно рассказывается о восстановлении им римских церквей и монастырей, получивших от него щедрые пожертвования. Лит.: Bertolini O. Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi. Bologna, 1941; Duchesne L. Les premiers temps de l’état pontifical. Paris, 1911; Noble T. F. X. The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State, 680—825. Philadelphia, 1984. А. А. Королев. Григо`рий IV (ум. 25.01.844, Рим) — папа Римский (избран в сентябре 827, рукоположен 29 марта 828). До избрания на папский престол Г. IV был пресвитером римской церкви Сан-Марко. В соответствии с «Римской конституцией» императора-соправителя Лотаря I (824) он был рукоположен и интронизирован только после того, как представитель императора подтвердил законность его избрания. Возможно, из-за «Римской конституции», ограничивавшей права папы и подчеркивавшей его положение как вассала каролингского императора, Г. IV почти не вмешивался в имперскую политику и сосредоточился на благоустройстве города. В «Liber Pontificalis» подробно сообщается о восстановлении им множества храмов и иных зданий, основании монастырей, о богатых украшениях, которые он жертвовал римским церквям. Прижизненное изображение папы сохранилось на мозаике в перестроенной им церкви Сан-Марко. При Г. IV в окрестностях Рима стали появляться арабы, утвердившиеся с 827 на Сицилии. Для защиты от их нападений папа построил в Остии крепость Грегориополь. В 833 Лотарь I попросил Г. IV выступить посредником в конфликте с отцом, императором Людовиком Благочестивым. Папа прибыл в лагерь Лотаря и его братьев, но франкские прелаты, в основном державшие сторону старшего императора, восприняли его как ставленника Лотаря и потребовали, чтобы он покинул империю. Лишь немногие иерархи (архиепископ Агобард Лионский, аббат Вала и его помощник Пасхазий Радберт из монастыря Корби) выступили в защиту папы как духовного руководителя всех христиан. Считается, что эта полемика стала одной из причин создания Лжеисидоровых декреталий в Корби. Пока Г. IV вел переговоры с Людовиком, без его ведома Лотарь подкупил многих вассалов отца, и тому пришлось капитулировать без боя (30 июня 833). Вернув себе власть Людовик помирился с папой. Когда император умер, Г. IV пытался предотвратить конфликт между его наследниками, который привел к кровопролитной битве при Фонтенуа (841). В 831 или 832 Г. IV принял в Риме миссионера св. Ансгария, епископа Гамбурга-Бремена, и назначил его папским легатом в Скандинавии и славянских землях. По просьбе каролингского богослова и литургиста Амалария Мецского папа обеспечил ему возможность изучить римское богослужение. В 834 по инициативе Г. IV Людовик Благочестивый велел праздновать день Всех Святых (1 ноября) по всей империи Каролингов. Лит.: Llewellyn P. Rome in the Dark Ages. Rome, 1971; Noble T. F. X. The Republic of St. Peter: The Birth of the Papal State, 680—825. Philadelphia, 1984.