Григорий III (ум. 29.11.741, Рим)

Григо`рий III (ум. 29.11.741, Рим ) — папа Римский (с 18 ноября 731). Г. III, римский пресвитер сирийского происхождения, был избран на папский престол в день смерти Григория II. Он продолжал политику своего предшественника по отношению к Византии. Сразу после избрания Г. III направил в Константинополь посольство с призывом отменить иконоборчество , но византийцы не допустили его в столицу. Созвав епископов Италии, Г. III отлучил императора Льва III Исавра от Церкви (1 ноября 731). Повторное папское посольство также было задержано византийцами. Император послал в Италию карательную экспедицию, но военный флот потерпел крушение в Адриатическом море. Не сумев расправиться с Г. III, Лев III конфисковал папские владения в Южной Италии и на Сицилии (732 или 733). Вероятно, тогда же церковная юрисдикция над Иллириком и Южн. Италией была передана патриарху Константинополя. Несмотря на догматические расхождения и репрессии византийцев, Г. III демонстрировал лояльность императору. Когда лангобарды захватили Равенну, резиденцию византийского наместника (737 или 738), Г. III попросил дуксов Венеции и Градо изгнать захватчиков и вернуть город экзарху Евтихию. Вскоре папа возобновил союз с герцогами Сполето и Беневенто, заключенный при Григории II. Действия папы спровоцировали лангобардского короля Лиутпранда (712—744) начать наступление на Рим . Лишившись союзников, Г. III попросил франкского майордома Карла Мартелла спасти Римскую церковь от лангобардов. Однако Карл, союзник Лиутпранда, отказался помочь понтифику. Воспользовавшись перерывом в военных действиях, когда Лиутпранд выступил на помощь Карлу Мартеллу в войне с сарацинами, Г. III вновь обратился к правителю франков (возможно, по совету св. Бонифация, который в 737 посетил Рим ). Хотя Карл и на этот раз не дал положительного ответа, он направил в Рим посольство с богатыми дарами и, возможно, попросил Лиутпранда оставить папу в покое. Согласно франкским источникам, Г. III заявил, что готов отвергнуть власть императора-еретика и перейти под защиту франков. Ко времени кончины Г. III его попытки отстоять ортодоксальное учение от византийских иконоборцев и остановить лангобардов, казалось, потерпели крах: над Римом нависла опасность завоевания. Однако преемники Г. III, продолжая его политику, смогли устранить лангобардскую угрозу с помощью франков и добились осуждения иконоборчества в Византии. Как и Григорий II, Г. III поддерживал миссию св. Бонифация в Германии. Он вел переписку с Бонифацием, назначил его своим представителем и поручил ему провести реформу Церкви на франкских и германских землях. В биографии Г. III в «Liber Pontificalis» подробно рассказывается о восстановлении им римских церквей и монастырей, получивших от него щедрые пожертвования. Лит.: Bertolini O. Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi. Bologna, 1941; Duchesne L. Les premiers temps de l’état pontifical. Paris, 1911; Noble T. F. X. The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State, 680—825. Philadelphia, 1984. А. А. Королев. Григо`рий IV (ум. 25.01.844, Рим ) — папа Римский (избран в сентябре 827, рукоположен 29 марта 828). До избрания на папский престол Г. IV был пресвитером римской церкви Сан-Марко. В соответствии с «Римской конституцией» императора-соправителя Лотаря I (824) он был рукоположен и интронизирован только после того, как представитель императора подтвердил законность его избрания. Возможно, из-за «Римской конституции», ограничивавшей права папы и подчеркивавшей его положение как вассала каролингского императора, Г. IV почти не вмешивался в имперскую политику и сосредоточился на благоустройстве города. В «Liber Pontificalis» подробно сообщается о восстановлении им множества храмов и иных зданий, основании монастырей, о богатых украшениях, которые он жертвовал римским церквям. Прижизненное изображение папы сохранилось на мозаике в перестроенной им церкви Сан-Марко. При Г. IV в окрестностях Рима стали появляться арабы , утвердившиеся с 827 на Сицилии. Для защиты от их нападений папа построил в Остии крепость Грегориополь. В 833 Лотарь I попросил Г. IV выступить посредником в конфликте с отцом, императором Людовиком Благочестивым. Папа прибыл в лагерь Лотаря и его братьев, но франкские прелаты, в основном державшие сторону старшего императора, восприняли его как ставленника Лотаря и потребовали, чтобы он покинул империю. Лишь немногие иерархи ( архиепископ Агобард Лионский, аббат Вала и его помощник Пасхазий Радберт из монастыря Корби) выступили в защиту папы как духовного руководителя всех христиан. Считается, что эта полемика стала одной из причин создания Лжеисидоровых декреталий в Корби. Пока Г. IV вел переговоры с Людовиком, без его ведома Лотарь подкупил многих вассалов отца, и тому пришлось капитулировать без боя (30 июня 833). Вернув себе власть Людовик помирился с папой. Когда император умер, Г. IV пытался предотвратить конфликт между его наследниками, который привел к кровопролитной битве при Фонтенуа (841). В 831 или 832 Г. IV принял в Риме миссионера св. Ансгария, епископа Гамбурга-Бремена, и назначил его папским легатом в Скандинавии и славянских землях. По просьбе каролингского богослова и литургиста Амалария Мецского папа обеспечил ему возможность изучить римское богослужение. В 834 по инициативе Г. IV Людовик Благочестивый велел праздновать день Всех Святых (1 ноября) по всей империи Каролингов. Лит.: Llewellyn P. Rome in the Dark Ages. Rome, 1971; Noble T. F. X. The Republic of St. Peter: The Birth of the Papal State, 680—825. Philadelphia, 1984.