Григорий II (669, Рим ‒ 11.02.731, Рим)

Григо`рий II (669, Рим — 11.02.731, Рим ) — папа Римский (с 19 мая 715). До избрания на папский престол Г. II был сотрудником папской администрации, сопровождал папу Константина в Константинополь, где тот вел переговоры с императором Юстинианом II. На переговорах обсуждались в том числе постановления Трулльского собора (692), которые не были признаны в Риме. Стремление византийских императоров контролировать папство уже давно вызывало конфликты между Римом и Константинополем. Тем не менее, папство было главной опорой византийцев в Италии: римский понтифик, обладавший не только духовной, но и светской властью, фактически был правителем Рима. Он сдерживал экспансию лангобардов, желавших подчинить византийские владения, и в то же время защищал жителей Италии от давления из Константинополя. В начале правления Г. II поддерживал добрые отношения с лангобардами. Король Лиутпранд (712—744) вернул ему владения в Коттиевых Альпах (на границе совр. Италии и Франции). В ходе пограничных конфликтов с лангобардскими герцогами Г. II выкупил у них крепость Кумы, которую он присоединил к папским владениям. Папа занимался восстановлением римских церквей и монастырей, отремонтировал городские стены. Обострение ситуации в Италии было вызвано фискальной политикой императора Льва III Исавра, который существенно увеличил земельный налог (722 или 723). При поддержке италийского населения Г. II отказался платить налог с папских земель. Византийские чиновники в Риме попытались устранить понтифика, но заговор был раскрыт. Экзарх Равенны (византийский наместник в Италии) выступил в поход на Рим , но отказался от своего намерения, когда в защиту Г. II поднялись как римляне, так и лангобардские герцоги. Противоречия между Римом и Константинополем усугубились иконоборческими взглядами Льва III, которые Г. II осудил как ересь . Вести об этом привели к восстанию в Италии: византийских чиновников сместили, а равеннский экзарх погиб в схватке с мятежниками (727). Хотя сторонники Византии в Риме плели интриги и устраивали заговоры против папы, тот призвал италийцев хранить верность императору. Король Лиутпранд воспользовался нестабильностью, объявив себя защитником папы и захватив несколько городов. Тем временем в Италию прибыл новый экзарх Евтихий, который заключил с Лиутпрандом союз против Г. II и поддержавших его герцогов. Во время переговоров с папой король согласился расторгнуть договор с экзархом, если Г. II откажется от помощи герцогов. Заключив мир с папой, Евтихий получил признание италийцев, хотя его власть была слабой. Когда узурпатор Тиберий Петазий поднял мятеж, Г. II предоставил экзарху войско, чтобы подавить восстание. Получив известие об официальном провозглашении иконоборчества в Константинополе, папа вновь осудил императорскую политику как еретическую. Столкнувшись с угрозами от византийцев и лангобардов, Г. II пытался наладить связи с германскими правителями Европы. Он состоял в переписке с Одоном, герцогом Аквитании. Теодон, герцог Баварии, совершил паломничество в Рим и по­просил папу основать епископские кафедры в своих владениях. В 719 в Рим прибыл англосакс Винфрид, которому Г. II дал имя Бонифаций, с просьбой дать ему разрешение проповедовать германцам-язычникам. Впоследствии Г. II рукоположил Бонифация в сан епископа (722). Во время конфликтов Г. II с византийцами фактически были заложены основы папского суверенитета. Хотя сам Г. II и его преемники декларировали лояльность империи, росло отчуждение между Римом и Константинополем. Папа стремился к автономии от империи, так как византийцы не могли остановить экспансию лангобардов и в то же время усиливали фискальный гнет, а также игнорировали религиозный авторитет понтифика. Таким образом, дей­ствия Г. II положили начало эмансипации папства от восточной империи. Лит.: Duchesne L. Les premiers temps de l’état pontifical. Paris, 1911; Noble T. F. X. The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State, 680—825. Philadelphia, 1984; Richards J. The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages, 476—752. London, 1979.