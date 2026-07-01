Григорий (греч. Γρηγόριος) Палама (ок. 1296, Константинополь ‒ 14.11.1357, Фессалоники)

Григо`рий (греч. Γρηγόριος) Палама` (ок. 1296, Константинополь — 14.11.1357, Фессалоники) — поздневизантийский богослов, афонский монах, затем архиепископ Фессалоник, основоположник исихазма, православный святой. Родился в семье сенатора Константина Паламы, происходил из аристократического рода, перебравшегося из Малой Азии в Константинополь . После смерти отца (1301) был приближен к императору Андронику II Палеологу, в окружении которого сблизился с будущим императором Андроником III Палеологом. Получил образование под руководством известного гуманиста Феодора Метохита, глубоко изучив произведения Аристотеля. В возрасте около 20 лет Г. П. решил принять монашеский постриг и отправился на Афон, где находился под началом Никодима Ватопедита. После смерти наставника около 1316 перебрался в лавру Св. Афанасия, где пребывал три года. Около 1325, спасаясь от очередного османского набега, прибыл вместе с другими монахами в Фессалонику, где принял священнический сан. В 1331 возвратился на Афон, где удалился в пустынь Св. Саввы близ лавры. Вскоре начал писать («Житие Петра Афонского», затем гомилию (беседу) «О введении во Храм Пресвятой Богородицы», направленную против отрицающих историчность этого события). Не позднее 1336 поставлен игуменом Эсфигменского монастыря. В 1335—1341 как на Афоне, так и в Константинополе и других местах вел активную полемику с латинскими богословами об унии церковной и в защиту православного учения об исхождении Св. Духа, а также с Варлаамом Калабрийским об исихазме (аподиктические «Трактаты против латинян», письма «К Варлааму», «К Акиндину» и др.). Полемика касалась проблемы природы человече­ского знания о Боге и о применимости языческой классической философии в богословии. Г. П. ревностно защищал монахов-исихастов («Триады в защиту священнобезмолвствующих»), разрабатывая учение, названное «новым богословием». Его смысл составляло мистическое постижение Бога, духовное восприятие догматов — не разумом, но самим сердцем. Главным средством постижения непостижимого принимается принцип «исихии» (греч. «покой», «молчание»). Исихасты, как их стали называть, считали, что посредством «исихии», или «умной молитвы», можно войти в непосредственный контакт с Богом, прикоснуться к Нему («увидеть Фаворский свет Преображения») уже в земной жизни преображенными очами. В 1342—1346 Г. П. подвергся гонениям со стороны константинопольского патриарха Иоанна Калеки, в ответ на действия которого Г. П. составлял новые опровержения (в письмах к Иоанну Кантакузину, «Письме к честнейшим старцам», в «Антирретиках» против Акиндина, в «Опровержении грамоты Калеки» и многих других). В 1347 Г. П. поставляется архиепископом (митрополитом) Фессалоники, кафедру которой смог занять только в 1351. Вел полемику с известным интеллектуалом, историком и богословом Никифором Григорой («150 глав...»), участвовал в борьбе будущего императора Иоан­на V Палеолога с Иоанном Кантакузином, был в турецком плену. В 1355—1357 вел активную жизнь в своей епархии в Фессалонике, где и умер после обост­рения давней болезни. Г. П. был канонизирован в 1368, его мощи стали почитаться в митрополичьем храме современных Салоник, а его сочинения распространились по всему миру. В трактатах «О святых исихаствующих» и «Опровержение» Г. П. разрабатывает идею различия между сущностью Бога и его воздействием («энергией»). Это иллюстрируется на примере Фаворского света Преображения Господня (таинственный свет, которым просияло лицо Господа при Преображении на горе Фавор). Духовная деятельность направлена в этой связи не столько на познание внешнего мира логическим и практическим методом, сколько на воспитание, изменение и перерождение страстей человеческих через подвижничество. Аскеза предполагала применение принципов «исихии», т. е. тишины, отшельничества. В гомилиях, произнесенных в основном в период своего митрополичьего служения в Фессалонике (начиная с 1347), Г. П. развивал учение о боже­ственных энергиях (действиях), разъяснял основные положения исихастского учения, касающиеся не только догматических проблем, но и повсе­дневной молитвенной практики. Г. П. систематизировал свои идеи в «Исповедании веры», составленном к собору 1351, на котором состоялось официальное признание исихазма в Византии, а также в диалоге «Феофан». Отдельные положения своей системы он развивал и в антилатинских полемических статьях, в письмах, в 150 «Главах физических, этических и теологических» и др. Уже, скорее всего, в раннем своем сочинении «Житие Петра Афонского» — легендарного первого святогорского отшельника — Г. П. предопределил направление собственных духовных и философских исканий. Внутренний мир человека представал как микрокосм мировой истории, которая сама по себе представлялась как путь к идеальному состоянию благодаря божественному откровению. Этот скачок от естественного положения вещей к сверхъестественному становится возможным при божественном вмешательстве в жизнь души, а сама жизнь предстает как путь спасения и преображения. Исихастское мироощущение позволяет Г. П. обосновать идею двой­ственности истины: если одна истина «боговдохновлена», то вторая постижима «внешней философией» (т. е. светской, основанной на логике разума), уступая в своей значимости первой. Совпадая в чем-то с учением раннехристианского богослова (Псевдо-Дионисия Ареопагита), мысль Г. П. приходит к выводу о непознаваемости, недоступности, запредельности для мыслимого опыта Бога и одновременно его самооткровения миру, реального его присутствия во всем, растворения в мироздании. В разгоревшейся среди современных Г. П. богословов дискуссии основным противником исихастов выступил Варлаам Калабрийский, доказывавший применимость для познания Бога логических методов. Против Варлаама и его богословской силлогистики направлены два трактата Г. П. об исхождении Св. Духа. Г. П. и его учение пользовались поддержкой Иоанна VI Кантакузина, когда тот стал императором. Со своих позиций Г. П. осуждал и антикантакузиновское движение зилотов (дословно «ревнителей») в Фессалонике, выступивших против центральной власти и захвативших власть в городе в 1342—1349. Стремился воссоединить мятежников с властью (гомилия «Об общем замирении»). Непримиримый по отношению к зилотам, Г. П. не был настроен враждебно к туркам, считая, что они не ущемляют веру других народов. Среди соратников и последователей Г. П. такие видные фигуры византийского богословия и литературы, как Григорий Синаит (ок. 1255/65—1346), Николай Кавасила (ок. 1320 — после 1391), Симеон Солунский (ум. в 1429). Соч.: Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Θεσσαλονίκη, 1917; Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἅπαντα τὰ ἔργα. Τ. 1—11. Θεσσαλονίκη, 1962—1986; Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Τ. 1—6. Θεσσαλονίκη, 1962—2015; Триады в защиту священнобезмолствующих / Пер. и комм. В. Вениаминова [В. В. Бибихина]. М., 1995; Беседы (Омилии) / Пер. арх. Амвросия (Погодина). Ч. 1—3. М., 1993. Лит.: Асмус В. прот. Святитель Григорий Палама и Императорская власть // Богословский сборник. 2003. № 11. С. 137—157; Мейендорф И., прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. СПб., 1997.