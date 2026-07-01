ГРИГОРИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
ГРИГОРИЙ ЧУДОТВОРЕЦ - святитель, епископ Неокесарийский, богослов.
Основным источником жизнеописания Григория Чудотворца является его «Похвальное слово в честь Оригена» (или «Благодарственная речь Оригену»), произнесённое в Кесарии Палестинской по окончании обучения в школе Оригена. Григорий Чудотворец происходил из богатой языческой семьи; был направлен в Берит (Бейрут) и Афины для изучения права. В Кесарии Палестинской вошёл в число учеников Оригена, у которого обучался, по разным данным, от 5 до 8 лет; там же принял крещение (по сообщению Иеронима Блаженного, Григорий Чудотворец первоначально носил имя Феодор). По возвращении в Неокесарию Григорий Чудотворец избрал отшельничество, однако был заочно хиротонисан епископом Федимом Амасийским в епископа Неокесарийского (около 245), после чего был вынужден принять кафедру. В период гонений на христиан при римском императоре Деции (249-251) высказывался за предпочтительное сохранение веры в изгнании, нежели за свидетельство о ней под пытками. Участвовал в Антиохийском соборе 264 года; полемизировал с христологическим и триадологическим учением епископа Антиохийского Павла Самосатского (260-272 годы; окончательно осуждён на Антиохийском соборе 268 года), представлявшим синтез адопцианства и динамического монархианства.
«Каноническое послание» Григория Чудотворца, написанное в связи с гибелью в войне против готов императора Деция (251), рассматривает преимущественно этические вопросы отношения к тем из понтийской паствы, кто в сложной внутри- и внешнеполитические ситуации совершил неподобающее христианину. Ключевым для сочинения «К Феопомпу о возможности и невозможности страданий для Бога» является рассмотрение вопроса о том, как согласуется представление о бесстрастном Боге с Его снисхождением до страданий и смерти. Особое место среди сочинений Григория Чудотворца занимает «Изложение веры» - тайноводственное исповедание о Святой Троице, согласно преданию, открытое ему в видении накануне епископского поставления Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном Богословом. Для Григория Чудотворца Отец, Сын, Святой Дух - суть «Троица совершенная… неразделяемая и неотчуждаемая», Она не имеет ничего рабского, привнесённого впоследствии как чуждое Ей, прежде не существовавшее. Выражая исповедание единства Божества, Григорий Чудотворец прилагает наименование «единый» ко всем Лицам Святой Троицы, ибо не было времени, когда бы Отец был без Сына, Сын - без Святого Духа, благодаря чему одновременно утверждается как единство Божества, так и различие ипостасей. Таким образом, для Григория Чудотворца Святая Троица непреложна, неизменна, всегда тождественна Самой Себе. Важной отличительной особенностью триадологии и христологии Григория Чудотворца является также стремление подчеркнуть равночестность Отца и Сына: Отца - «совершенного Родителя Совершенного, Отца Сына единородного» и Сына - «Премудрости и Силы Самого Отца», «Единородного и Перворожденного Слова Отца», которого «Сам Отец соделал единым с Собой». Богословие Григория Чудотворца оказало существенное влияние на богословие каппадокийских отцов; наиболее яркие выражения «Исповедания веры» Григория Чудотворца утвердились в догматических воззрениях Василия Великого, Григория Богослова и других святителей.
Сочинения:
Migne PG. T. 10; Творения св. Григория Чудотворца епископа Неокесарийского / Пер. Н. И. Сагарда. СПб., 1996.