ГРИГОРИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

ГРИГОРИЙ ЧУДОТВОРЕЦ - свя­ти­тель, епи­скоп Не­оке­са­рий­ский, бо­го­слов.

Основным ис­точ­ни­ком жиз­не­опи­са­ния Григория Чудотворца яв­ля­ет­ся его «По­хваль­ное сло­во в честь Ори­ге­на» (или «Бла­го­дар­ст­вен­ная речь Ори­ге­ну»), про­из­не­сён­ное в Ке­са­рии Па­ле­стин­ской по окон­ча­нии обу­че­ния в шко­ле Ори­ге­на. Григорий Чудотворец про­ис­хо­дил из бо­га­той язы­че­ской се­мьи; был на­прав­лен в Бе­рит (Бей­рут) и Афи­ны для изу­че­ния пра­ва. В Ке­са­рии Па­ле­стин­ской во­шёл в чис­ло уче­ни­ков Ори­ге­на, у ко­то­ро­го обу­чал­ся, по раз­ным дан­ным, от 5 до 8 лет; там же при­нял кре­ще­ние (по со­об­ще­нию Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го, Григорий Чудотворец пер­во­на­чаль­но но­сил имя Фео­дор). По воз­вра­ще­нии в Не­оке­са­рию Григорий Чудотворец из­брал от­шель­ни­че­ст­во, од­на­ко был за­оч­но хи­ро­то­ни­сан епископом Фе­ди­мом Ама­сий­ским в епи­ско­па Не­оке­са­рий­ско­го (около 245), по­сле че­го был вы­ну­ж­ден при­нять ка­фед­ру. В пе­ри­од го­не­ний на хри­сти­ан при римском императоре Де­ции (249-251) вы­ска­зы­вал­ся за пред­поч­ти­тель­ное со­хра­не­ние ве­ры в из­гна­нии, не­же­ли за сви­де­тель­ст­во о ней под пыт­ка­ми. Уча­ст­во­вал в Ан­ти­охий­ском со­бо­ре 264 года; по­ле­ми­зи­ро­вал с хри­сто­ло­гическим и триа­до­ло­гическим уче­ни­ем епископа Ан­ти­охий­ско­го Пав­ла Са­мо­сат­ско­го (260-272 годы; окон­ча­тель­но осу­ж­дён на Ан­ти­охий­ском со­бо­ре 268 года), пред­став­ляв­шим син­тез адоп­ци­ан­ст­ва и ди­на­ми­че­ско­го мо­нар­хи­ан­ст­ва.

«Ка­но­ни­че­ское по­сла­ние» Григория Чудотворца, на­пи­сан­ное в свя­зи с ги­бе­лью в вой­не про­тив го­тов императора Де­ция (251), рас­смат­ри­ва­ет пре­имущественно этические во­про­сы от­но­ше­ния к тем из пон­тий­ской па­ст­вы, кто в слож­ной внут­ри- и внеш­не­по­ли­тические си­туа­ции со­вер­шил не­по­до­баю­щее хри­стиа­ни­ну. Клю­че­вым для сочинения «К Фео­пом­пу о воз­мож­но­сти и не­воз­мож­но­сти стра­да­ний для Бо­га» яв­ля­ет­ся рас­смот­ре­ние во­про­са о том, как со­гла­су­ет­ся пред­став­ле­ние о бес­стра­ст­ном Бо­ге с Его снис­хо­ж­дени­ем до стра­да­ний и смер­ти. Осо­бое ме­сто сре­ди со­чи­не­ний Григория Чудотворца за­ни­ма­ет «Из­ло­же­ние ве­ры» - тай­но­вод­ст­вен­ное ис­по­ве­да­ние о Святой Трои­це, со­глас­но пре­да­нию, от­кры­тое ему в ви­де­нии на­ка­ну­не епи­скоп­ско­го по­став­ле­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цей и апостолом Ио­ан­ном Бо­го­сло­вом. Для Григория Чудотворца Отец, Сын, Святой Дух - суть «Трои­ца со­вер­шен­ная… не­раз­де­ляе­мая и не­от­чу­ж­дае­мая», Она не име­ет ни­че­го раб­ско­го, прив­не­сён­но­го впо­след­ст­вии как чу­ж­дое Ей, пре­ж­де не суще­ст­во­вав­шее. Вы­ра­жая ис­по­ве­да­ние един­ст­ва Бо­же­ст­ва, Григорий Чудотворец при­ла­га­ет на­име­но­ва­ние «еди­ный» ко всем Ли­цам Святой Трои­цы, ибо не бы­ло вре­ме­ни, ко­гда бы Отец был без Сы­на, Сын - без Святого Ду­ха, бла­го­да­ря че­му од­но­вре­мен­но ут­вер­жда­ет­ся как един­ст­во Бо­же­ст­ва, так и раз­ли­чие ипо­ста­сей. Таким образом, для Григория Чудотворца Святая Трои­ца не­пре­лож­на, не­из­мен­на, все­гда то­ж­де­ст­вен­на Са­мой Се­бе. Важ­ной от­ли­чительной осо­бен­но­стью триа­до­ло­гии и хри­сто­ло­гии Григория Чудотворца яв­ля­ет­ся так­же стрем­ле­ние под­черк­нуть рав­но­че­ст­ность От­ца и Сы­на: От­ца - «со­вер­шен­но­го Ро­ди­те­ля Со­вер­шен­но­го, От­ца Сы­на еди­но­род­но­го» и Сы­на - «Пре­муд­ро­сти и Си­лы Са­мо­го От­ца», «Еди­но­род­но­го и Пер­во­ро­ж­ден­но­го Сло­ва От­ца», ко­то­ро­го «Сам Отец со­де­лал еди­ным с Со­бой». Бо­го­сло­вие Григория Чудотворца ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на бо­го­сло­вие кап­па­до­кий­ских от­цов; наи­бо­лее яр­кие вы­ра­же­ния «Ис­по­ве­да­ния ве­ры» Григория Чудотворца ут­вер­ди­лись в дог­ма­тических воз­зре­ни­ях Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Гри­го­рия Бо­го­сло­ва и других свя­ти­те­лей.

Сочинения:

Migne PG. T. 10; Тво­ре­ния св. Гри­го­рия Чу­до­твор­ца епи­ско­па Не­оке­са­рий­ско­го / Пер. Н. И. Са­гар­да. СПб., 1996.