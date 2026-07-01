ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК

ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК (Цамв­лах, Се­ми­влах) - ми­тро­по­лит Ки­ев­ский, цер­ков­ный пи­сатель.

Све­де­ния о жиз­ни и твор­че­ст­ве Григория Цамблака фраг­мен­тар­ны. Про­ис­хо­дил из знат­но­го бол­гар­ско­го или ва­лаш­ско­го ро­да, при­бли­жён­но­го к болгарскому пат­ри­ар­ху Ев­фи­мию Тыр­нов­ско­му (позд­нее Григорий Цамблак по­свя­тил ему «По­хваль­ное сло­во»); при его под­держ­ке по­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, ко­то­рое про­дол­жил в Кон­стан­ти­но­по­ле; в 1390-х году по­бы­вал на Афо­не. В 1401 году на­прав­лен пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Мат­фе­ем I (1397-1402, 1403-1410) в Мол­да­вию учи­те­лем и «пре­сви­те­ром ве­ли­кой церк­ви Мол­дав­ской, то есть со­бор­ной в Су­ча­ве». К это­му пе­рио­ду жиз­ни Григория Цамблака от­но­сит­ся со­став­ле­ние «Жи­тия Ио­ан­на Но­во­го Бел­го­род­ско­го», став­ше­го пер­вым про­из­ве­де­ни­ем средневековой молдавской литературы. Позд­нее стал игу­ме­ном монастыря Де­ча­ни (Свя­то-Воз­не­сен­ский монастырь Ви­со­ки-Де­ча­ни, близ города При­шти­на; ос­но­ван ме­ж­ду 1327 и 1335 годами), где со­ста­вил под­роб­ное жи­тие сербского ко­ро­ля Сте­фа­на Де­чан­ско­го и по­весть о пе­ре­не­се­нии мо­щей преподобной Па­ра­ске­вы. В 1414 году, под дав­ле­ни­ем князя Ви­тов­та, Григорий Цамблак был из­бран на Ки­ев­скую ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру, од­на­ко пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Ев­фи­мий II (1410-1416) не толь­ко не под­твер­дил из­бра­ние, но и из­верг Григория Цамблака из са­на и от­лу­чил от Церк­ви, что в 1416 году под­твер­дил но­вый пат­риарх Кон­стан­ти­но­поль­ский Ио­сиф II (1416-1439). Тем не ме­нее в но­ябре 1415 года на Со­бо­ре в Но­во­груд­ке со­стоя­лось не­ка­но­ническое по­став­ле­ние Григорием Цамблаком в ми­тро­по­ли­ты Ки­ев­ские. В этом ка­че­ст­ве, по на­стоя­нию князя Ви­тов­та, Григорий Цамблак при­нял уча­стие в Кон­станц­ском со­бо­ре. Даль­ней­шие све­де­ния о жиз­ни Григория Цамблака край­не про­ти­во­ре­чи­вы.

Про­по­ве­ди Григория Цамблака при­об­ре­ли ши­ро­кую из­вест­ность в Мол­да­вии, Сер­бии, а так­же в южно-русских зем­лях и в Московской Ру­си и бы­ли вклю­че­ны митрополитом Ма­ка­ри­ем в «Ве­ли­кие Че­тьи-Ми­неи».