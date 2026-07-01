ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК
ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК (Цамвлах, Семивлах) - митрополит Киевский, церковный писатель.
Сведения о жизни и творчестве Григория Цамблака фрагментарны. Происходил из знатного болгарского или валашского рода, приближённого к болгарскому патриарху Евфимию Тырновскому (позднее Григорий Цамблак посвятил ему «Похвальное слово»); при его поддержке получил начальное образование, которое продолжил в Константинополе; в 1390-х году побывал на Афоне. В 1401 году направлен патриархом Константинопольским Матфеем I (1397-1402, 1403-1410) в Молдавию учителем и «пресвитером великой церкви Молдавской, то есть соборной в Сучаве». К этому периоду жизни Григория Цамблака относится составление «Жития Иоанна Нового Белгородского», ставшего первым произведением средневековой молдавской литературы. Позднее стал игуменом монастыря Дечани (Свято-Вознесенский монастырь Високи-Дечани, близ города Приштина; основан между 1327 и 1335 годами), где составил подробное житие сербского короля Стефана Дечанского и повесть о перенесении мощей преподобной Параскевы. В 1414 году, под давлением князя Витовта, Григорий Цамблак был избран на Киевскую митрополичью кафедру, однако патриарх Константинопольский Евфимий II (1410-1416) не только не подтвердил избрание, но и изверг Григория Цамблака из сана и отлучил от Церкви, что в 1416 году подтвердил новый патриарх Константинопольский Иосиф II (1416-1439). Тем не менее в ноябре 1415 года на Соборе в Новогрудке состоялось неканоническое поставление Григорием Цамблаком в митрополиты Киевские. В этом качестве, по настоянию князя Витовта, Григорий Цамблак принял участие в Констанцском соборе. Дальнейшие сведения о жизни Григория Цамблака крайне противоречивы.
Проповеди Григория Цамблака приобрели широкую известность в Молдавии, Сербии, а также в южно-русских землях и в Московской Руси и были включены митрополитом Макарием в «Великие Четьи-Минеи».