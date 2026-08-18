ГРИГОРИЙ БОРИСОВ

ГРИГОРИЙ БОРИСОВ - русский зодчий , родом из Ростовской земли, работал в 20-40-х годах XVI века совместно с артелью мастеров, из которых известны по именам Третьяк Борисов и Пахомий Горяинов.

Участие Григория Борисова в храмовом строительстве документально подтверждается в 2 случаях: в Борисоглебском на Устье ростовском мужском монастыре , что близ Ростова, и Успенской трапезной церкви «иже под колоколы» в Спасо-Каменном монастыре на острове Каменном озера Кубенского. В других случаях его авторство устанавливается путем сопоставления с этими памятниками .

В 1522 году по указу великого князя Василия III началось возведение каменных строений в Борисоглебском монастыре. Соборный храм во имя святых равноапостольных князей Бориса и Глеба был воздвигнут Григорием Борисовым в 1522-1524 годы на месте деревянного, в котором были захоронены основатели обители преподобные Феодор и Павел. Кубовидный 1-главый храм с 3 пониженными гранеными апсидами, 4 крестообразными в плане столбами в интерьере, поддерживающими крестовые своды, первоначально имел паперть с зап. стороны, позакомарное покрытие и был увенчан невысоким барабаном со шлемовидной главой. Фасады собора разбиты на 3 неравных прясла плоскими лопатками. Асимметрия здания уравновешивается небольшим сужением основного объема и расширением лопаток кверху, легким завалом закомар внутрь, что зрительно делает собор стройнее и выше. В XVIII-XIX века облик храма был сильно изменен: в стенах взамен щелевидных окон, лишенных наличников, появились большие прямоугольные окна с наличниками над порталами (2-я половина XVII века), перестроены глава и барабан, позакомарное покрытие изменено на 4-скатное (70-80-е годы XVIII века), вместо паперти пристроен придел во имя пророка Илии (1810), надстроены 4 главки на углах (1836). В 20-х годах ХХ века памятник исследовал П.Д. Барановский, который обнаружил скрытые под современной кровлей 10 кокошников в основании барабана и разобрал 4 поздние главки.

Церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с трапезной палатой, построенная Григорием Борисовым в монастыре (1524-1526 годы, освящена в 1526 году; значительно перестроена в XVII веке),- 1-главая, кубическая, бесстолпная, на высоком подклете. Как и Борисоглебский собор, первоначально церковь имела позакомарное 3-лопастное покрытие (реконструкция В.С. Баниге), шлемовидную главу, деление фасадов на 3 прясла узкими лопатками, щелевидные окна (сохранились только на торцевой стороне трапезной). В конце XVII века был сооружен новый, прямоугольный в плане алтарь, на южном фасаде нижние части лопаток стесаны, расширены окна, наращен барабан, форма главы изменена на луковичную.

Оригинальная композиция трапезной палаты, пристроенной к Благовещенской церкви с запада, близка к композициям аналогичных построек Макариева калязинского во имя Святой Троицы и ярославского в честь Преображения Господня монастырей. Это квадратная в плане 2-этажная постройка с первоначально одинаковыми 1-столпными с крестовыми сводами палатами нижнего и верхнего этажей, со входом с южной стороны. Фасады разделены на 3 неравных прясла узкими лопатками, поддерживающими карниз из пояса в виде поребрика с небольшими кронштейнами. В конце XVII века своды верхней палаты были изменены на лотковые, с запада к трапезной было пристроено крыльцо, украшенное узорочьем, окна южной стены получили оформление в виде прямоугольных наличников, проемы северной стены были растесаны, повышена кровля.

В единый комплекс с Благовещенской церковью и трапезной палатой входят настоятельские покои, расположенные к северу от них и представляющие собой редкий образец жилого гражданского строения XVI века. Первоначально, очевидно, это было прямоугольное в плане здание, 1-этажное или с деревянным верхним этажом, со входом с западной стороны. Стены покоев, как и другие постройки Григория Борисова, расчленены узкими лопатками. На северных и восточных стенах сохранился уникальный декоративный фриз в виде широкой полосы орнамента, составленного из нишек-бойничек, поребриков и городков, впоследствии ставших «кружевным» декором зданий Ферапонтова Мартинианова Белозерского в честь Рождества Пресвятой Богородицы и Кириллова Белозерского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырей. Первоначально окна 1-го этажа имели характерное для Григория Борисова перспективное оформление с полуциркульным обрамлением. У северо-западного угла корпуса было парадное крыльцо с галереей-гульбищем, уничтоженное при ремонте в XVII веке. Позднее в стенах здания были проделаны новые окна и двери, переложены своды (70-е годы XVIII века), пристроена часть здания между Благовещенской церковью и покоями (1874). В ходе реставрации 90-х годов ХХ века (под руководством инженера-реставратора А.С. Рыбникова) первоначальный вид здания был частично реконструирован.

Исследователи предполагают, что Григорий Борисов также принимал участие в строительстве просфорного дома, бо́льшая часть стен которого сохранилась без изменений. Тесная функциональная связь просфорного дома с трапезной палатой позволяет предположить, что он построен почти одновременно с собором и трапезной церковью монастыря. Авторский почерк Григория Борисова можно проследить и на уцелевших фрагментах стен братского корпуса (первоначально - поварня; перестраивался в XVII, XVIII века, 1837 год), расположенного к северу от трапезной церкви. На восточном фасаде корпуса, под кровлей, сохранились следы стесанного карниза из кирпичных консолей, аналогичных консолям под кровлей трапезной палаты. Обнаружены и основания узких лопаток, характерных для Григория Борисова.

Свидетельство о работе Григория Борисова в Спасо-Каменном монастыре относится к позднему периоду его деятельности. В «Сказании… о начале Каменскаго монастыря…», в разделе «О поставлении церкви каменныа», зафиксирован факт постройки здесь Успенской церкви ростовцами Пахомием Горяиновым и Григорием Борисовым в 1542-1548 годы: «Лета 7051-го (1542.- Ред.) месяца августа 1, на Происхождение честнаго креста Господня заложена бысть церковь у Спаса на Каменном Успения Пречистыя Богородицы с трапезою каменная при державе великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии, и при митрополите Макарии, и при архиепископе Алексеи Вологодцкомъ, и при игумене Пимине Каменскомъ. А мастеръ заложилъ церковь Пахомей Горяиновъ сынъ, Григорьевъ, Царева, ростовецъ. А совершена бысть церковь в лета 7057-го (1548.- Ред.) на Успение Ея при великомъ князе Иване Васильевиче всеа Русии, при митрополите Макарии, и архиепископе Киприяне Вологодцкомъ, и при игумене Илинархе Каменскомъ. А совершилъ церковь мастеръ Григорей Борисовъ сынъ, ростовецъ». По мнению С.С. Подъяпольского, Григорий Борисов «принял» строительство после 1545 года и возводил верх трапезной и верхние ярусы храма, таким образом, ему принадлежит оригинальное решение постройки, объединившей столпообразный храм-колокольню и трапезную палату (ныне утрачена). 3-ярусный столп в 2 нижних этажах имеет необычную форму неправильного восьмигранника, лишь выше переходя в традиционный восьмерик с барабаном и главой в завершении. Нижний ярус является подклетом, в среднем, с узкими арочными окнами на гранях, находилась церковь, 3-й - ярус звона. Ярусы сужаются кверху на величину завершающего каждый из них цоколя. Углы столпа украшают лопатки, также сужающиеся по ярусам. Ярус звона и завершение храма были разобраны и переложены в XVII веке, затем в XIX веке. Реконструкцию первоначального облика храма выполнил Подъяпольский на основе аналогий с трапезными храмами Кириллова Белозерского, Ферапонтова и Димитриева Прилуцкого в честь Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня монастырей, отнесенных к постройкам Григория Борисова. Все эти церкви имели звонницы в верхней части; поверх яруса звона у них поднимались ряды кокошников; стены были обработаны карнизами и лопатками. Возможно, Успенский храм имел первоначальное завершение в виде кокошников, сходившихся над восьмигранником звонницы к венчавшему барабану.

2 храма, построенные в 1531-1534 годы в Кирилловом Белозерском монастыре,- в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи с приделом преподобного Кирилла Белозерского и в честь Собора архитектора Гавриила с приделом святых равноапостольных Константина и Елены - кубические 4-столпные, первоначально увенчанные 2 главами (в центре и малой над приделом), с делением фасадов карнизами на 2 яруса и лопатками на 3 прясла, со сходными деталями декора (перспективные порталы, аркатурные пояса барабанов глав, балясины, нишки и прочее) (реконструкция Подъяпольского). Церковь во имя святого Иоанна Предтечи имела завершение в виде пирамиды кокошников, почти идентичное венчающей части Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Верхний ярус церкви в честь Собора архитектора Гавриила первоначально не был перекрыт кровлей и имел по 3 арки на каждом фасаде, в которых висели колокола. Фасады завершали 2 ряда кокошников; в середине яруса возвышался массивный цилиндрический барабан с главой, над юго-восточным углом - главка над приделом святых равноапостольных Константина и Елены. Ярус звона в XVII веке был перестроен, проемы заложены и превращены в окна; в конце XVIII - начале XIX веков храм получил новое завершение.

По мнению Подъяпольского, артель мастеров под руководством Григория Борисова возводила в 1530-1534 годы церковь в честь Благовещения с трапезной палатой в Ферапонтовом монастыре. Церковь представляет собой кубическую 1-главую 3-ярусную постройку с подклетом в нижнем ярусе, с бесстолпным с сомкнутым сводом храмом - во 2-м, с колокольней - в 3-м, ближайшим аналогом которой является верхний ярус храма в честь Собора архитектора Гавриила в Кирилловом Белозерском монастыре. Почти тождественны и другие архитектурные формы этих построек: членение фасадов на прясла и завершение в виде рядов килевидных кокошников (в церкви Благовещения средний ряд не сохранился). Отсутствие алтарных выступов сближает храм с трапезной церковью Спасо-Прилуцкого монастыря. С западной стороны к церкви примыкает трапезная, вытянутая по оси «север-юг»; собственно трапезная палата - квадратная в плане, со столбом в центре. Первоначально с южной стороны трапезной располагалась 2-ярусная паперть с открытой арочной галереей 2-го яруса (перестроена). Фасады здания оформлены простыми лопатками, окна имеют стрельчатые обрамления.

Предположительно с именем Григория Борисова связано окончание строительства церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Прилуцком монастыре (1515 год; начало 40-х годов XVI века), когда на один подклет были поставлены храм, трапезная палата и настоятельские покои - композиция, получившая широкое распространение в архитектуре Ростова и Углича во 2-й половине XVI-XVII веков. Кубический объем храма лишен алтарных апсид, завершен 3 рядами стрельчатых кокошников, увенчан барабаном с луковичной главой. Под кокошниками стены храма украшает широкий пояс из керамических балясин, поребрика и прямоугольных впадин.

Анализ документально зафиксированных построек Григория Борисова и близких к ним памятников позволяет определить характерные черты авторского почерка этого зодчего: 3-частное асимметричное деление стен узкими лопатками, декор в виде широкого карниза из кирпичных консолей, перспективные щелевидные окна, как бы вырубленные в толще стены, перспективные порталы без украшений; легкость и устремленность храмов ввысь подчеркивают ряды кокошников, завершающих стены. Общие черты объединяют трапезные храмы Спасо-Прилуцкого, Спасо-Каменного и Ферапонтова монастырей. Их стены имеют одинаковое сужение и лопасти в каждом последующем ярусе, украшены почти идентичными поясами узорчатой кладки. Совпадает и профилировка цоколей, отмечающих основания ярусов в храмах. Венчают храмы по 3 ряда кокошников, сужающихся у барабана. Григорий Борисов применял новый принцип композиционного решения: объединял в единое целое трапезный храм, трапезную и (в некоторых случаях) настоятельские покои. В 30-х годах XVI века трапезные церкви его постройки часто имели столпообразную форму, характерную для храмов «иже под колоколы».

Некоторые исследователи относят к работам Григория Борисова трапезные церкви в честь Рождества Христова Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле (30-е годы XVI века) и Троицкого калязинского монастыря (1525-1530), а также упоминают о его работе в Переславле-Залесском (Троицкий собор переславль-залесского Данилова во имя Святой Троицы монастыря, 30-е годы XVI века).

Иллюстрации:

Собор святых Бориса и Глеба в Борисоглебском мон-ре в Ростове. 1522-1524 гг.;

Церковь Благовещения (1524-1526) и настоятельские покои в Борисоглебском мон-ре в Ростове (XVI-XVII вв.).

Архив:

Архив Ярославской спец. науч.-реставрац. произв. мастерской. Инв. № 127: Баниге В. С. Науч. отчет о предв. исслед. архит. ансамбля Борисоглебского мон-ря. С. 21;

Инв. № 17666: Баниге В. С. Науч. отчет об исслед. келейных и палатных зданий Борисоглебского мон-ря. 1. Трапезная палата.

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