ГРИГОРИЙ АСВЕСТА

ГРИГОРИЙ АСВЕСТА - митрополит Сиракузский (843-852 или 853; 858-867; 877-878/879), митрополит Никейский (878/879-879/800); византийский церковный и политический деятель.

В 843 году, после восстановления иконопочитания, Григорий Асвеста был поставлен Константинопольским патриархом святителем Мефодием I (843-847) на Сиракузскую кафедру после иконоборца Феодора Крифина. В одной из так называемых малых хроник отмечается, что Григорий Асвеста восстановил на Сицилии Православие. После смерти патриарха Мефодия в Византии сложилась напряженная церковно-политическая ситуация, поскольку заключительный период его Патриаршества был отмечен внутрицерковным конфликтом, в котором патриарху Мефодию противостояли, в частности, монахи Студийского монастыря в Константинополе и ряда других монастырей, поддержанные некоторыми епископами . Григорий Асвеста, земляк (он также был уроженцем Сиракуз) и ближайший сподвижник покойного патриарха, рассматривался как один из основных кандидатов на его место. Однако правительство святой императрицы Феодоры (главным образом, вероятно, регент Феоктист) не желало видеть на Константинопольской кафедре продолжателя дела патриарха Мефодия, стремившегося усилить позиции Патриархата как внутри Церкви, так и по отношению к императорской власти. Кроме того, Григорий Асвеста, не будучи исповедником во время 2-го периода иконоборчества (815-843), не обладал таким авторитетом, как патриарх Мефодий и другие его соратники, например умершие незадолго перед тем, исповедники Феофан Начертанный (845) и Михаил Синкелл (846). Об обеспокоенности правительства лояльностью будущего патриарха можно судить, в частности, по тому факту, что от новоизбранного святителя Игнатия потребовали дать присягу на верность императорам. Несмотря на то что Игнатий был ревностным сторонником противостоявшей патриарху Мефодию группировки, Григорий Асвеста прибыл из Константинополя на его хиротонию, что можно понимать как демонстрацию готовности к примирению. В некоторых сохранившихся источниках, враждебных Григорию Асвесту (Никита Давид Пафлагон, Анастасий Библиотекарь), сообщается, что еще при патриархе Мефодии против Григория Асвеста были выдвинуты некие обвинения, и на этом основании Игнатий не позволил ему участвовать в церемонии (то есть отказал в епископском сослужении до окончательного выяснения дела). Поздняя недостоверная версия событий, отраженная в хронике Псевдо-Симеона, утверждает, что к этому моменту Григорий Асвеста был лишен сана патриархом Мефодием за то, что неканонически рукоположил священника Захарию епископом Таорминским. В этой версии реальный факт (хиротония Захарии не была признана Римом) использован для фальсификации. В действительности поступок святителя Игнатия был открыто конфронтационным по отношению ко всему окружению патриарха Мефодия, на что Григорий Асвеста и ряд других епископов (например, Петр Сардский, Евлампий Апамейский) не замедлили отреагировать столь же резко: Григорий Асвеста будто бы бросил на землю свечи, которые держал, и заявил, что вместо пастыря Церковью завладел волк. Григорий Асвеста и его сторонники разорвали общение с патриархом. Святитель Игнатий якобы после тщетных попыток примирения созвал Собор (точную дату которого определить не удается, наиболее вероятен 852 или 853 годы), где лишил сана и предал анафеме Григория Асвесту и его сторонников, причем других обвинений, кроме раскола, против них не выдвигалось. Преемника Григория Асвеста звали, по-видимому, Феодор. В 853 или 854 годы Григорий Асвеста и другие низложенные епископы обратились с апелляцией на решение Собора и протестом против «неканонического» поставления Игнатия к папе Римскому Льву IV (847-855), который попросил патриарха послать к нему кого-либо, кто мог бы подробнее проинформировать его по существу вопроса. Вероятно, именно к делу Григория Асвеста относится послание Льва Игнатию, в котором папа критикует патриарха за некое самовольное низложение епископов на Соборе без консультации с Римским престолом (Leonis IV Epp. Ep. 9 // MHG. Epp. Vol. 5. P. 589). Посланец святителя Игнатия, монах Лазарь, прибыл в Рим уже при папе Бенедикте III (855-858). Последний запретил Григорию Асвесте в служении, но оставил его дело открытым. Таким образом, поставление Феодора архиепископом Сиракузским de facto оказалось противозаконным.

Позиция папства была обусловлена стремлением вернуть под свою юрисдикцию диоцезы Сицилии, Южной Италии и Иллирика, которые император Лев III Исавр (717-741) подчинил Константинопольскому патриарху. Поэтому папы стремились извлечь максимум выгод из тех ситуаций, в которых противоборствующие византийские церковные группировки обращались к римскому арбитражу, особенно в тех случаях, когда речь шла о кафедрах, входящих в названные диоцезы. В 856 году регент Феоктист был убит кесарем Вардой, а императрица Феодора отстранена от власти. Варда ориентировался на ту часть византийской аристократии, которая враждебно относилась к святителю Игнатию, и в 858 году патриарх был смещен, а кафедру занял святитель Фотий (858-867; 877-886). Именно Григорий Асвеста рукоположил Фотия в патриарха 25 декабря 858 года. Это должно было не только подчеркнуть преемственность Фотия по отношению к патриарху Мефодию (отсутствие такой преемственности являлось одним из главных обвинений против святителя Игнатия), но и показать, что решения святителя Игнатия, мотивированные внутрицерковной борьбой, не имеют силы. Такого рода прецедент создал сам святитель Игнатий, после восшествия на Константинопольскую кафедру проигнорировавший прещения, наложенные патриархом Мефодием на своих оппонентов. Однако противники Фотия, включая папу Николая I (858-867), пытались использовать факт участия Григория Асвеста в хиротонии патриарха для доказательства ее неканоничности. Источники антифотианской направленности всячески стараются представить дело так, что Григорий Асвеста не был правомочен совершать священнодействия.

В начале Патриаршества Фотий, бывший до того светским чиновником, далеким от церковной политики, в значительной мере опирался на Григория Асвесту. Собор 861 года, осудивший святителя Игнатия, также формально аннулировал низложение Григория Асвеста с Сиракузской архиепископии. При очередном политическом повороте, происшедшем в Византии с убийством императора Михаила III (856-867) и воцарением императора Василия I Македонянина (867-886), Григорий Асвеста разделил судьбу смещенного патриарха Фотия, также лишившись кафедры. 29 октября 869 года он был вновь предан анафеме на антифотианском Соборе вместе с патриархом Фотием и Евлампием, епископом Апамейским. Тем не менее, уже находясь в ссылке (между 868 и 871), Фотий написал Григорию Асвесте письмо, в котором поощрял его и далее осуществлять рукоположения (χειροθετῶν) и священнодействия (ἱεροτελῶν), а также строить и освящать церкви (Photii. 1983-1988. Vol. 1. Ep. 112. 9-11). Возможно, из-за ослабления византийского контроля на Сицилии в связи с вторжением арабов Григорий Асвеста мог по-прежнему исполнять архиерейские функции. В 877 году, после возвращения Фотия на Патриаршество, Григорий Асвеста был формально восстановлен в правах архиепископа Сиракузского, однако уже в следующем году город захватили арабы, и Григорий Асвеста был переведен на Никейскую кафедру, освободившуюся после смерти Амфилохия Кизического. В 879 году Фотий направил Григория Асвесту еще одно послание (Photii. 1983-1988. Vol. 2. Ep. 257 = Amphilochium 134). Осенью того же года Григорий Асвеста принял участие в фотианском Соборе, однако умер до его окончания, в конце 879 года или начале 880 года.

Практически полная утрата сочинений Григория Асвеста наряду с крайне тенденциозным отношением к нему в источниках игнатианского направления (к которым относится подавляющее большинство из дошедших до настоящего времени) затрудняют оценку личности и роли Григория Асвеста. Нет сомнений, что он был незаурядным и разносторонне одаренным человеком. Так, Никита Пафлагон в Житии святителя Игнатия сообщает, что после свержения Фотия в библиотеке патриархата нашли деяния Собора 861 года, переписанные Григорием Асвестой и снабженные карикатурами на святителя Игнатия (Nicetae // PG. 105. Col. 540D). Это ставит вопрос об отношении Григория Асвесты (а также его учителя патриарха Мефодия) к иллюминированным Псалтирям середины IX века (в частности, Хлудовской), содержащим карикатуры на иконоборцев. В Житиях преподобного Феодора Студита рассказывается, как ученики Григория Асвесты высмеивали несовершенство поэтических произведений Феодора, что свидетельствует о филологической и преподавательской деятельности Григория Асвесты (Vita Theodori Studitae A [BHG, N 1755] // PG. 99. Col. 216C; Vita B [BHG, N 1754] // Ibid. Col. 312D; Vita C [BHG, N 1755d] // Ibid. Col. 297). Исключительно ценным историческим источником, очевидно, было Житие святителя Мефодия, написанное Григорием Асвестой. Последним на него ссылается в конце XII - начале XIII веков. Никита Хониат, почерпнувший оттуда информацию о ереси «лизикиан» (Nicetae Choniatae // PG. 140. Col. 281D). Сохранившееся Житие патриарха Мефодия (BHG, N 1278) представляет собой переработку сочинения Григория Асвесты, осуществленную, вероятно, в Студийском монастыре в игнатианском духе (наиболее ранняя рукопись - Vatic. gr. 1677, студийский кодекс 1-й половины X века).

Известна печать Григория, архиепископа Сицилийского, датируемая IX веком, которая, по-видимому, принадлежала Григорию Асвесте (Laurent V. Le corpus des sceaux de l'empire byzantin. P., 1963-1981. Pt. 5. № 887).

Сочинения:

Nicetae Choniatae Thesaurus orthodoxae fidei // PG. 140. Col. 281D-284A [эксцерпт из Жития Мефодия];

Dagron G. Le traité de Grégoire de Nicée sur le baptême des Juifs // TM. 1991. Vol. 11. P. 313-357.

Исторические источники:

Mansi. Vol. 16. Col. 2C-3A, 3B, 91E-92B, 353B-C, 425D-436B, 452A-B, 861A; Vol. 17. Col. 373B;

Nicetae Vita Ignatii // PG. 105. Col. 488-573;

Symeonis Magistri Annales // Theoph. Contin. P. 671, 674;

Nicolai I papae Epistolae // MGH. Epp. 1925. T. 6. P. 433-610;

Anastasii Bibliothecarii Epistolae. 5 // MGH. Epp. 1928. T. 7. Р. 403-415;

Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit / Hrsg. V. Wolf von Glanvell. Paderborn, 1905. S. 608. № 431;

Cambridge Chronicle / Ed. A. Vasiliev and M. Canard // Vasiliev A. Byzance et les Arabes. Brux., 1935. P. 345;

Photii Epistulae et Amphilochia / Ed. B. Laourdas et L. G. Westerink. Lpz., 1983-1988. 6 vol. (BSGRT);

RegPatr, N 445, 447, 448.

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